Favbet Foundation дарит канцелярские наборы детям ВПЛ и военнослужащих

Помогать украинским детям находить и развивать свои суперсилы — такова главная цель “Клуба Супергероев”, основанном Favbet Foundation этой весной. Через ряд проектов Клуба фонд предоставляет возможности для построения успешного будущего тысячам детей и подростков, которые ощутили на себе влияние войны.

Уже сейчас один из проектов "Клуба Супергероев" под названием «Сила в знаниях» позволяет всем вынужденным переселенцам и военнослужащим получить бесплатные наборы канцелярских принадлежностей для своих детей. Для этого достаточно заполнить эту анкету. В наборе — все необходимое для того, чтобы ребенок мог раскрыть свои суперспособности в учебе и творчестве.

"За последний год мы увидели, насколько велика пропасть между цивилизованным миром и страной-оккупантом, граждане которой не имеют ни четкой гражданской позиции, ни ценностей, ни критического мышления. Эту пропасть создают в первую очередь знания и образование, которые формируют правильные ценности, позволяют строить успешное общество и влиять на политическую жизнь страны. Знания — суперсила украинских детей, от которой зависит дальнейшее восстановление и развитие нашей страны. Поэтому уже сейчас мы даем им дополнительные возможности для обучения и поощряем раскрывать собственные таланты", — рассказывает куратор проектов Favbet Foundation Евгений Бондарь.

Кроме проекта "Сила в знаниях", в "Клубе Супергероев" действуют направления "Сильнее вместе" и "IT Kids". Первое предусматривает организацию регулярных спортивных занятий, а второе — технологические курсы для детей из семей ВПЛ и военнослужащих.

В рамках "IT Kids" Favbet Foundation совместно с Code Club Украина уже запустили бесплатную программу базового IT-образования для детей. На сегодняшний день более 300 учеников осваивают язык программирования Python в онлайн- и офлайн-классах. Все группы пока заполнены, однако в фонде готовятся к новому набору.

Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году с целью развития спортивной и образовательной инфраструктуры для украинских детей. В феврале 2022 года 95% проектов фонда было переориентировано на поддержку ВСУ и людей, пострадавших от войны. С начала полномасштабного вторжения Favbet Foundation передал подразделениям ВСУ 100 авто, более 35 миллионов технической помощи, а также способствовал эвакуации из прифронтовых территории тысяч украинцев.