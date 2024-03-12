FAVBET и сборная Украины по хоккею: Первые достижения партнерства

Осенью 2023 года iGaming-компания FAVBET стала партнером Федерации хоккея Украины (ФХУ) и генеральным спонсором национальной сборной. Соглашение, заключенное в очень непростой период для украинского хоккея, позволило команде продолжить качественную подготовку и показать высокие результаты на международном уровне.

В частности, в этом февраля сборная Украины неожиданно для многих провела сверхуспешную преквалификацию на Олимпийские игры-2026 в Польше, одержав победы во всех трех матчах.

Сначала подопечные нового тренера Дмитрия Христича уверенно обошли Южную Корею со счетом 4:0, а после впервые за последние 15 встреч нанесли поражение сборной Польши в напряженном матче, который после серии буллитов закончился со счетом 3:2 в пользу украинцев.

В заключительном матче преквалификации сборная обыграла Эстонию со счетом 5:3, обеспечив себе билет в основной этап квалификации. За второй в истории шанс выйти на Олимпиаду украинские хоккеисты сразятся в августе-сентябре 2024 года.

"Украинская сборная демонстрирует сейчас очень высокий уровень игры и еще большее стремление к победе. Мы искренне верим в олимпийские перспективы наших ребят и будем поддерживать их на этом пути. В то же время FAVBET продолжит совместную работу с ФХУ по популяризации и развитию этого зрелищного спорта в Украине", – говорит Head of Sports Marketing FAVBET Денис Акимов.

Сегодня FAVBET – один из крупнейших спонсоров национального спорта. Кроме ФХУ компания имеет партнерское соглашение с Федерацией баскетбола Украины, поддерживает ряд футбольных клубов, спонсирует талантливых спортсменов, а также способствует развитию детского спорта через благотворительный фонд FAVBET Foundation.

В 2023 году компания также стала партнером Национальной платформы добродетели спорта, предусматривающей совместную работу по противодействию договорным матчам, обмен данными по подозрительным результатам, а также образовательные мероприятия для спортивного сообщества.