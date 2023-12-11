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FAVBET начали сотрудничество с ОС "Центр подготовки "Видсич"
FAVBET продолжает поддерживать инициативы по развитию оборонных возможностей Украины. Украинская компания заявила о партнерстве с Общественным союзом "Центр подготовки “Видсич”.
"Поддержка украинских воинов остается приоритетом FAVBET с первых дней войны. Мы постоянно увеличиваем объемы обеспечения ВСУ и активно способствуем приближающим победу проектам. Команда ""Видсичи" делает важную работу, и мы рады поддержать их усилия по качественной и всесторонней подготовке наших защитников", - Комментирует инициативу президент благотворительного фонда FAVBET Foundation Андрей Матюха.
Общественный союз "Центр Подготовки "Видсич" занимается подготовкой граждан к участию в защите от вооруженной агрессии и проводит регулярно учебно-тренировочные мероприятия. Союз также отстаивает интересы волонтеров, пострадавших военных от войны и членов семей погибших защитников Украины, занимается формированием патриотического движения.
Сообщается, что FAVBET и "Видсич" будут совместно работать над масштабированием существующих проектов союза и будут заниматься реализацией нескольких милитари-инициатив для поддержки украинских воинов.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Помощь партнеров способствует подготовке защитников, предоставляя им необходимые знания и навыки. Поддержка компании FAVBET является ярким примером социальной ответственности и помощи нашим героям. Мы уверены, что этот центр станет не только местом обучения, но и важным шагом в повышении уровня профессиональной подготовки наших военных", — говорят в "Видсичи".
Группа компаний Favbet и благотворительный фонд Favbet Foundation продолжают оказывать помощь украинской армии. С начала полномасштабной войны ВСУ получили при содействии Favbet Foundation уже более 251 авто и 130 дронов разного типа, в том числе ударного. Суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 190 млн. грн.
Ранее сообщалось, что Favbet приступил к патронату роты ударных БПЛА Фаворит под командованием Дениса Перча, созданной недавно в рядах Вооруженных сил Украины. Военные подразделения получили материально-техническую помощь на 14 млн. грн.