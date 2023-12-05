FAVBET патронирует роту ударных БПЛА "ФАВОРИТ" под командованием Дениса Перча

При поддержке украинской компании военным передана материально-техническая помощь на сумму более 14 млн грн. В FAVBET заявили, что будут участвовать в обеспечении подразделения на постоянной основе.

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В первый пакет помощи при поддержке FAVBET вошли более 300 наименований техники, оборудования и амуниций, в том числе:

7 автомобилей, в том числе шесть внедорожников Nissan Navara, Nissan Pathfinder и бус Volswagen T5.

Более 100 дронов разного назначения.

Сопутствующее оборудование и расходные материалы для БпЛА: 3D очки для FPV дронов, аккумуляторы, приемники и усилители сигнала, полетные стеки, видеокамеры, пульты управления, запасные пропеллеры.

Комплект амуниции и оборудования для повседневной деятельности роты: комплексы спутниковой связи Starlink, зарядные станции, обогреватели, рюкзаки, планшеты, компьютеры, модемы и т.д.

"Сегодня это один из важнейших проектов компании с точки зрения поддержки ВСУ. Наша цель – обеспечить подразделение всем необходимым для успешного выполнения боевых задач. Мы хорошо понимаем, что это долговременное обязательство, и мы готовы поддерживать роту столько и в том объеме, как этого потребует ситуация на фронте", — комментирует президент благотворительного фонда FAVBET Foundation и основатель компании FAVBET Андрей Матюха.

"ФАВОРИТ" — обновленное подразделение ВСУ, действующее под руководством соучредителя и вице-президента Украинской федерации MMA (UFMMA) и вице-президента профессиональной лиги смешанных боевых искусств WWFC Дениса Перча. Подразделение Дениса принадлежит к числу так называемых "РУБАК" или рот ударных беспилотных авиационных комплексов, которые с помощью дронов проводят разведывательные и ударные миссии.

Большинство бойцов "ФАВОРИТА" — представители единоборств и других видов спорта, многие были знакомы еще до начала полномасштабной войны. Впрочем, по словам командира, объединяет их в первую очередь не спорт, а знание военного дела, которое они получили в ходе регулярных тренировок и выполнения реальных задач на передовой.

До того как возглавить "ФАВОРИТ", Денис Перч – прошел путь от разведчика до командира разведывательной роты. Осенью 2022 года он принимал участие в контрнаступлении на Харьковщине, а после выполнял боевые задания на Бахмутском и Лиманском направлениях.

"Денис – боец во всех смыслах этого слова. До войны он прилагал значительные усилия для развития ММА в Украине, теперь так же упорно работает над очищением страны от оккупантов. Мы уверены в его опыте и профессионализме воинов под его командованием", — рассказывают в FAVBET.

Поддержка роты "ФАВОРИТ" — часть системных усилий FAVBET по поддержке ВСУ и других сил обороны Украины. С начала полномасштабного вторжения при содействии компании и фонда Favbet Foundation украинская армия получила более 250 автомобилей, в том числе 53 внедорожника Peugeout Landtrek для ударных рот "Армии дронов", а также более 130 дронов разных модификаций. Общая сумма помощи на сегодняшний день составляет более 190 млн грн.