FAVBET передали 60 млн грн ГПСУ для фортификации северной границы

Группа компаний FAVBET передала Государственной пограничной службе Украины 60 млн грн, которые пойдут на поддержку усилий ведомства по защите границы, в частности - дальнейшего усиления фортификационных сооружений.

Сейчас на севере Украины продолжается сооружение эшелонированной системы фортификации для сдерживания возможного наступления оккупационных войск с территории Беларуси. Военнослужащие Госпогранслужбы вместе с другими Силами обороны обустраивают укрытия для техники и личного состава, создают разветвленную сеть инженерных заграждений.

Фото: пресс-служба FAVBET

Также идет активная работа по замене полевых укреплений на более выносливые бетонные, обустраивается комплексная система видеонаблюдения.

"Мы имеем дело с коварным врагом, который совершенно не считается с потерями в своих тщетных попытках сломить наше сопротивление. Угроза с севера уменьшилась, но до сих пор остается высокой, поэтому работа по возведению фортификаций здесь ведется ежедневно. Мы благодарны всем воинам, благодаря которым украинская граница превращается в неприступную крепость и уверяем, что FAVBET будет продолжать поддерживать обороноспособность Украины столько, сколько это будет нужно", - говорит президент группы компаний FAVBET Андрей Матюха.

FAVBET и благотворительный фонд Favbet Foundation с первых дней полномасштабного вторжения помогают ВСУ и другим Силам обороны Украины, закрывая потребности военных в технологическом оборудовании, а также участвуя в общенациональных сборах.

В прошлом году FAVBET присоединились к нескольким проектам фандрейзинговой платформы UNITED24: 57 млн грн было передано на закупку 53 новых пикапов для комплектования ударных рот БпЛА в рамках "Армии дронов", еще - 20 млн грн операциям "Единство" "Единство-2: Новогодний салют" по закупке 15 000 FPV-дронов.

В феврале 2024 FAVBET присоединился к большому сбору на 35 беспилотных лодок для СБУ от UNITED24, monobank, Сергея Стерненко и Игоря Лаченкова. Морской дрон, который будет приобретен за донат компании в 10 млн грн, получит название "Фаворит".

С осени 2023 года FAVBET также патронирует роту ударных БпЛА "Фаворит" под командованием Дениса Перча. Военнослужащие подразделения уже получили от группы компаний более 300 наименований техники, оборудования и амуниции на сумму 21,3 млн грн, в том числе 8 автомобилей и 570 дронов.

Всего же за 24 месяца войны общая сумма помощи от группы компаний FAVBET армии пересекла отметку в 300 млн грн, куда входят 280 автомобилей и более 600 БПЛА.