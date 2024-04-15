Федерация настольного тенниса г. Мариуполь посетила спортивные сборы при поддержке Favbet Foundation

В академии Виктора Дидуха во Львовской области состоялся учебно-тренировочный сбор, который посетили ученики Федерации настольного тенниса г. Мариуполь при поддержке благотворительного фонда Favbet Foundation.

Украинский спортсмен по настольному теннису Виктор Дидух – чемпион Летних Паралимпийских игр, мастер спорта Украины международного класса, заслуженный тренер Украины, заслуженный мастер спорта Украины и чемпион Европы 2015 года.

Виктор основал единственную в Украине академию настольного тенниса, довольно популярную среди спортсменов. В этом году представители Федерации настольного тенниса г. Мариуполь впервые посетили спортивные сборы при поддержке Favbet Foundation, среди них были 7 детей и тренер Антон Мирза.

"Это первый опыт для нас и детей в целом. Две-три тренировки в день, общая физическая подготовка, отработка задач за столом — нагрузка, к которой не привыкли наши спортсмены, но крайне важна для развития в спорте. Профессиональные тренеры и спортсмены академии поддерживали нашу школу, ведь важно, что сегодня обращают внимание на спортивное развитие детей", – рассказал тренер.

Favbet Foundation в очередной раз поддерживает Федерацию. В прошлый раз команда фонда поддержала спортсменов, впервые принявших участие в турнире "Krasnebruk Open".

"Спорт дарит новые эмоции и знакомства даже в самые тяжелые времена. Поэтому мы должны поддерживать желание детей заниматься любимым видом спорта и максимально помогать им раскрывать собственный спортивный талант, а также ободрять энтузиазм. Favbet Foundation придерживается важной цели – всесторонне развивать украинских детей", – комментируют в Favbet Foundation.

Favbet Foundation основан в 2020 году компанией FAVBET. С началом полномасштабного вторжения большинство проектов фонда было переориентировано на поддержку армии и украинцев, пострадавших от войны. В прошлом году команда Favbet Foundation запустила долгосрочный проект "Клуб супергероев", дающий украинским детям новые возможности раскрытия собственных талантов.