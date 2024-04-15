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Федерация настольного тенниса г. Мариуполь посетила спортивные сборы при поддержке Favbet Foundation

Федерация настольного тенниса г. Мариуполь посетила спортивные сборы при поддержке Favbet Foundation
Федерация настольного тенниса г. Мариуполь посетила спортивные сборы при поддержке Favbet Foundation

В академии Виктора Дидуха во Львовской области состоялся учебно-тренировочный сбор, который посетили ученики Федерации настольного тенниса г. Мариуполь при поддержке благотворительного фонда Favbet Foundation.

Украинский спортсмен по настольному теннису Виктор Дидух – чемпион Летних Паралимпийских игр, мастер спорта Украины международного класса, заслуженный тренер Украины, заслуженный мастер спорта Украины и чемпион Европы 2015 года.

Виктор основал единственную в Украине академию настольного тенниса, довольно популярную среди спортсменов. В этом году представители Федерации настольного тенниса г. Мариуполь впервые посетили спортивные сборы при поддержке Favbet Foundation, среди них были 7 детей и тренер Антон Мирза.

"Это первый опыт для нас и детей в целом. Две-три тренировки в день, общая физическая подготовка, отработка задач за столом — нагрузка, к которой не привыкли наши спортсмены, но крайне важна для развития в спорте. Профессиональные тренеры и спортсмены академии поддерживали нашу школу, ведь важно, что сегодня обращают внимание на спортивное развитие детей", – рассказал тренер.

Фото 2 — Федерация настольного тенниса г. Мариуполь посетила спортивные сборы при поддержке Favbet Foundation

Favbet Foundation в очередной раз поддерживает Федерацию. В прошлый раз команда фонда поддержала спортсменов, впервые принявших участие в турнире "Krasnebruk Open".

"Спорт дарит новые эмоции и знакомства даже в самые тяжелые времена. Поэтому мы должны поддерживать желание детей заниматься любимым видом спорта и максимально помогать им раскрывать собственный спортивный талант, а также ободрять энтузиазм. Favbet Foundation придерживается важной цели – всесторонне развивать украинских детей", – комментируют в Favbet Foundation.

Favbet Foundation основан в 2020 году компанией FAVBET. С началом полномасштабного вторжения большинство проектов фонда было переориентировано на поддержку армии и украинцев, пострадавших от войны. В прошлом году команда Favbet Foundation запустила долгосрочный проект "Клуб супергероев", дающий украинским детям новые возможности раскрытия собственных талантов.