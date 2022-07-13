Гибридная лазерная эпиляция ног: плюсы и минусы

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Известно, что волосы на ногах женщины стали удалять со времен фараонов. За прошедшие тысячелетия методы удаления постоянно совершенствовались. В 20 веке с этой целью стали применять сложные технические устройства, созданные за счет последних достижений науки, в том числе эпиляцию лазером. Их успешно применяют не только на ногах, но и в других зонах тела и лица.

Принцип действия

Лазерная эпиляция ног – это косметологический метод, позволяющий полностью удалить волосистость. При его применении осуществляется воздействие узконаправленного лазерного луча на пигмент меланин, присутствующий в корне. Меланин поглощает излучение вместе с теплом и разрушается. Вместе с ним погибают клетки митрикса, от которых зависит волосяное развитие и питание их фолликулов. Все это приводит к полной гибели луковиц и как следствие выпадения волос.

Для полного избавления от волосяного покрова потребуется от 6 до 10 сеансов, между которыми нужно делать паузу на срок 4-7 недель. Это означает, что придется регулярно проводить подобные сеансы в течение года. В дальнейшем достаточно посещать салон 1-2 раза в год.

Эпиляция ног на обычном аппарате эффективна, если волоски очень темные, а кожа светлая. Если наоборот, то результата почти не будет. Но недавно разработали новую гибридную технологию 3D. Это самый современный и эффективный вид лазера.

Особенности гибридной лазерной эпиляции

Она обеспечивает влияние аналогичное одновременному применению Александритового, Неодимового и классического Диодного устройства. В одном луче соединили волны с рабочей длиной 755, 1064 и 808 нм. Это гарантирует точное проникновение в фолликулы. Аппарат влияет на короткие быстрые импульсы. Их мишенями становятся все элементы луковицы, что помогает получить максимальный эффект.

Плюсы лазерной эпиляции ног

Важнейшие плюсы 3Д технологии – это:

удаление любых оттенков волос не только на светлой, но и на загорелой коже;

удаление любых оттенков волос не только на светлой, но и на загорелой коже; безболезненность, которая обеспечивается благодаря встроенному охлаждению в сапфировой насадке;

безболезненность, которая обеспечивается благодаря встроенному охлаждению в сапфировой насадке; отсутствие таких неприятных последствий, как ожоги, раздражения, микротравмы, сыпи;

отсутствие таких неприятных последствий, как ожоги, раздражения, микротравмы, сыпи; красивые ноги, без шелушения и черных точек;

красивые ноги, без шелушения и черных точек; отсутствие ощущения сухости.

Уже после первой процедуры можно избавиться от 30% волосистости. А остальное количество станет тоньше и светлее. В процессе внутренние органы и окружающие ткани не прикасаются.

Минусы лазерной эпиляции ног

Метод имеет некоторые ограничения. Он не подходит тем, кто страдает:

фотодерматитом и непереносимостью ультрафиолетового излучения, вызванной порфирией;

фотодерматитом и непереносимостью ультрафиолетового излучения, вызванной порфирией; кожаными заболеваниями;

кожаными заболеваниями; эпилепсией и психическими расстройствами;

эпилепсией и психическими расстройствами; декомпенсированный сахарный диабет;

декомпенсированный сахарный диабет; болезнями сердца;

болезнями сердца; свежими шрамами;

свежими шрамами; обострением инфекционных заболеваний.

К противопоказаниям относятся также беременность и кормление грудью, наличие имплантов. А вот татуировки и большие черные родинки мастер должен закрасить белым карандашом или обойти лазером, чтобы не коснуться тату-рисунок.

Как подготовиться к гибридной лазерной эпиляции.

Для достижения наилучшего результата и исключения нежелательных эффектов необходимо подготовиться к процедуре:

2-3 недели нельзя использовать какие-либо виды депиляции. Разрешено – бритье и депиляционный крем.

2-3 недели нельзя использовать какие-либо виды депиляции. Разрешено – бритье и депиляционный крем. 2 недели не принимать антибиотики тетрациклинового ряда и лекарства группы фторхинолонов.

2 недели не принимать антибиотики тетрациклинового ряда и лекарства группы фторхинолонов. 5 суток запрещено загорать, чтобы исключить ожоги и пигментацию.

5 суток запрещено загорать, чтобы исключить ожоги и пигментацию. 2 дня не наносить на кожу средства на спиртовой основе.

2 дня не наносить на кожу средства на спиртовой основе. За 12-24 часа до процедуры важно побриться или воспользоваться кремом для депиляции.

Где сделать гибридную лазерную эпиляцию ног

Сделать ее стало возможным в специализированной сети "ЭпиЛазер Украина". Проводится 3D эпиляция ног с помощью профессиональной аппаратуры – Limited EpiLaser P MIX. Все сотрудники высококвалифицированы, имеют медицинское образование и многолетний опыт.

Отзывы тех, кто уже прошел гибридную лазерную эпиляцию в ЭпиЛазере, показывают, что на сегодняшний день это лучший способ избавления от волос в области ног. Цены на услуги не из дешевых, но благодаря проводимым акциям и скидкам до 50%, позволить себе может каждый человек.