Гібридна лазерна епіляція ніг: плюси та мінуси

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Відомо, що волосся на ногах жінки стали видаляти з часів фараонів. За минулі тисячоліття методи видалення постійно вдосконалювалися. У 20 столітті з цією метою почали застосовувати складні технічні пристрої, створені з допомогою останніх досягнень науки, зокрема епіляцію лазером. Їх успішно застосовують не лише на ногах, а й на інших зонах тіла та обличчя.

Принцип дії

Лазерна епіляція ніг – це косметологічний метод, що дозволяє повністю видалити волосистість. При його застосуванні здійснюється вплив вузькоспрямованого лазерного променя на пігмент меланін, присутній в корені. Меланін поглинає випромінювання разом із теплом і руйнується. Разом з ним гинуть клітини мітрікса, від яких залежить волосяний розвиток та харчування їх фолікулів. Все це призводить до повної загибелі цибулин і як наслідок випадання волосся.

Для повного позбавлення від волосяного покриву знадобиться від 6 до 10 сеансів, між якими потрібно робити паузу терміном 4-7 тижнів. Це означає, що доведеться регулярно проводити такі сеанси протягом року. Надалі достатньо відвідувати салон 1-2 рази на рік.

Епіляція ніг на звичайному апараті ефективна, якщо волоски дуже темні, а шкіра світла. Якщо навпаки, то результату майже не буде. Але нещодавно розробили нову гібридну технологію 3D. Це найбільш сучасний та ефективний вид лазера.

Особливості гібридної лазерної епіляції

Вона забезпечує вплив аналогічний до одночасного застосування Александритового, Неодимового та класичного Діодного пристрою. В одному промені поєднали хвилі з робочою довжиною 755, 1064 та 808 нм. Це гарантує точне проникнення у фолікули. Апарат впливає короткими швидкими імпульсами. Причому їх мішенями стають усі елементи цибулини, що допомагає одержати максимальний ефект.

Плюси лазерної епіляції ніг

Найважливіші плюси 3Д технології - це:

видалення будь-яких відтінків волосся не тільки на світлій, а й на засмаглій шкірі;

видалення будь-яких відтінків волосся не тільки на світлій, а й на засмаглій шкірі; безболісність, що забезпечується завдяки вбудованому охолодженню у сапфіровій насадці;

безболісність, що забезпечується завдяки вбудованому охолодженню у сапфіровій насадці; відсутність таких неприємних наслідків, як опіки, подразнення, мікротравми, висипи;

відсутність таких неприємних наслідків, як опіки, подразнення, мікротравми, висипи; гарні ноги, без лущення та чорних крапок;

гарні ноги, без лущення та чорних крапок; відсутність відчуття сухості.

Вже після першої процедури можна позбутися до 30% волосистості. А решта кількість стане тоншою та світлішою. У процесі внутрішні органи та навколишні тканини не торкаються.

Мінуси лазерної епіляції ніг

Метод має деякі обмеження. Він не підходить тим, хто страждає:

фотодерматитом та непереносимістю ультрафіолетового випромінювання, спричиненою порфірією;

фотодерматитом та непереносимістю ультрафіолетового випромінювання, спричиненою порфірією; шкіряними захворюваннями;

шкіряними захворюваннями; епілепсією та психічними розладами;

епілепсією та психічними розладами; декомпенсований цукровий діабет;

декомпенсований цукровий діабет; хворобами серця;

хворобами серця; свіжими шрамами;

свіжими шрамами; загостренням інфекційних захворювань.

До протипоказань відносяться також вагітність та годування груддю, наявність імплантів. А ось татуювання та великі чорні родимки, майстер повинен зафарбувати білим олівцем або обійти лазером, щоб не торкнутися тату-малюнок.

Як підготуватися до гібридної лазерної епіляції

Для досягнення найкращого результату та виключення небажаних ефектів потрібно підготуватися до процедури:

2-3 тижні не можна використовувати будь-які види депіляції. Дозволено - гоління та депіляційний крем.

2-3 тижні не можна використовувати будь-які види депіляції. Дозволено - гоління та депіляційний крем. 2 тижні не приймати антибіотики тетрациклінового ряду та ліків групи фторхінолонів.

2 тижні не приймати антибіотики тетрациклінового ряду та ліків групи фторхінолонів. 5 діб заборонено засмагати, щоб унеможливити опіки та пігментацію.

5 діб заборонено засмагати, щоб унеможливити опіки та пігментацію. 2 доби не наносити на шкіру засобу на спиртовій основі.

2 доби не наносити на шкіру засобу на спиртовій основі. За 12-24 години до процедури важливо поголитися чи скористатися кремом для депіляції.

Де зробити гібридну лазерну епіляцію ніг

Зробити її стало можливим у спеціалізованій мережі «ЕпіЛазер Україна». Проводиться 3D епіляція ніг за допомогою професійної апаратури – Limited EpiLaser P MIX. Усі співробітники висококваліфіковані, мають медичну освіту та багаторічний досвід роботи.

Відгуки тих, хто вже пройшов гібридну лазерну епіляцію в ЕпіЛазер, показують, що на сьогоднішній день це найкращий спосіб позбавлення від волосся в області ніг. Ціни на послуги не з дешевих, але завдяки акціям, що проводяться та знижкам до 50%, дозволити собі може кожна людина.