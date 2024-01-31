Идеальное лето с собственным бассейном

Лето – это время, когда мы хотим наслаждаться жизнью и проводить время с максимальным комфортом и яркими эмоциями. И если у вас есть собственный бассейн, вы можете создать идеальное лето для себя и своих близких. В этой статье мы расскажем, какие бассейны купить, чтобы они подошли вам по всем параметрам.

Сегодня на рынке представлено множество вариантов, от маленьких надувных до огромных каркасных и сборных конструкций. Выбор зависит от вашего бюджета, размеров участка и дизайна, который вы хотите создать.

Надувные бассейны

Надувные бассейны – это прекрасный вариант для тех, кто не хочет тратить много времени и денег на строительство бассейна. Они легко монтируются и снимаются, что позволяет экономить место на участке и не занимать его на постоянной основе. Кроме того, надувные изделия доступны для широкой аудитории: цены на них значительно ниже, чем на другие виды бассейнов.

Надувной бассейн Bestway 57266 круглой формы изготовлен из трехслойного армированного поливинилхлорида, который гарантирует долгую службу и приятное использование. При этом бассейн легко установить: нужно всего несколько минут, чтобы накачать воздухом. Размеры 305x76 см позволяют погрузиться в прохладную воду, наслаждаться летним солнцем и неповторимой атмосферой.

Бассейн оснащен самоподдерживающимся кольцом, которое поднимается при наполнении изделия водой. Это обеспечивает прочность и стабильность конструкции.

Каркасные бассейны

Каркасные бассейны состоят из металлического каркаса, на который натягивается чаша. Каркасы сделаны из металла с защитой от коррозии, чаша – из армированного ПВХ повышенной прочности, который устойчив к УФ-лучам и не подвержен трещинам.

Сборка также отличается простотой и отсутствием инструментов. Без помощи мастера, а руководствуясь только инструкцией, вы за час сможете собрать всю конструкцию.

Каркасный бассейн Bestway 56456 выполнен из прочных материалов, которые обеспечивают долговечность и надежность конструкции. Он легко собирается и разбирается, что позволяет удобно хранить его в периоды, когда он не используется.

Конструкция имеет размеры 412х201х122 см и легко вмещает несколько купальщиков. В комплекте с изделием идут:

Картриджный фильтр – обеспечивает высокую степень очистки воды.

Лестница – облегчает доступ к воде.

Дозатор хлора – поддерживает оптимальный уровень хлора в воде.

Этот бассейн станет прекрасным выбором для тех, кто любит проводить время на свежем воздухе и не хочет тратить много времени на уход за бассейном.

Сборные бассейны

Основным материалом для изготовления сборных бассейнов является сталь, которая обладает высокой прочностью и долговечностью. Это позволяет изделию выдерживать большие нагрузки и служить десятки лет. Кроме того, сталь обрабатывается специальными составами, которые защищают конструкцию от коррозии и повреждений.

Сборные бассейны оснащены перилами и опорами. Листы также изготавливаются из высококачественной стали. Для внутренней отделки чаши служит ПВХ. Он может быть окрашен в различные цвета, что позволяет создать уникальный дизайн для каждого бассейна.

Изделия не требуют сложного монтажа и могут быть установлены на любой ровной поверхности. Бассейны можно использовать круглый год, не демонтируя их на зиму. Это делает их идеальным выбором для тех, кто хочет иметь постоянную возможность плавать в своем собственном бассейне.

Бассейн Bestway Hydrium 56566 представляет собой сборную конструкцию размерами 300x120 см, которая уже оснащена всем необходимым для комфортного купания. В комплекте с изделием поставляются:

Песочный фильтр для очистки воды

Лестница для входа/выхода

Тент для защиты от мусора и солнца

Благодаря простой сборке и удобству использования, этот бассейн идеально подойдет для летнего отдыха на даче или в частном доме.

Установите собственный бассейн, и вы получите возможность в любое время охлаждаться и приятно проводить время.