Интерьер спальни: 7 модных вариантов в разных стилях

Атмосфера спальни, настроение и качество сна во многом зависят от оформления. Стилистика комнаты требует тщательной проработки. В дизайне интерьера важна каждая деталь. При этом нужно совместить функциональность, удобство и красоту.

Интерьер спальни: факторы, которые стоит учесть

Эта комната — зона отдыха, умиротворения и уединения. Продумывая обстановку, нужно учесть свои эстетические предпочтения и стиль. Несмотря на то, что в спальне человек проводит более трети жизни, значительную часть этого времени он спит. Поэтому на первое место выступает комфорт. Обстановка должна содействовать рекреации, здоровому сну и приятным впечатлениям после пробуждения.

В большинстве планировок спальня остается довольно маленькой, поэтому приходится искать компромисс между необходимостью и красотой. Нужно удачно разместить главные предметы (кровать, шкаф, тумбочки, туалетный столик и другие), а также декоративные элементы. Для спален скромных размеров подходят минималистичные направления, которые визуально расширяют пространство. Если площади достаточно, можно позволить себе больше экспериментов. Еще один фактор — естественная освещенность помещения. Если окна выходят на северную сторону, рассматривайте стили, в которых преобладают светлые тона. Комбинации с темными и холодными допустимы в хорошо освещенных комнатах.

Когда спальня — исключительно ваша обитель, вы вольны ориентироваться лишь на свои вкусы. Но если это общее пространство для семьи с детьми, уместными станут универсальный интерьер и нейтральный дизайн. Старшему поколению будет комфортнее в классической обстановке, а молодежи — в современной и креативной. Также, продумывая интерьер спальни, учтите оформление других комнат, в частности коридора. Это поможет создать единый гармоничный стиль. Рассмотрим семь популярных вариантов.

Нестареющая аристократическая классика

Популярное решение, которое подарит уют и комфорт. Классика угадывается по таким примечательным особенностям:

стандартная деревянная кровать на ножках и со спинкой;

комод;

прикроватные тумбы;

простой и практичный шкаф.

Мебель преимущественно деревянная, выполнена в теплой цветовой гамме, натуральных оттенков. Лучше всего подходят изделия из массива дуба, ясеня, бука, ольхи и других пород, а также стилизованных под них МДФ и ДСП. Присутствуют такие элементы отделки, как резьба, плавные формы и завитки, патина, винтажная фурнитура. Текстильные материалы (бархат, шелк) добавляют изысканность. Приветствуются готовые гарнитуры. Планировка — симметричная, используются парные предметы. Классическое направление выглядит одновременно консервативно, понятно и аристократично. Это эталон элегантности и уюта.

Скандинавский стиль — характер севера

Его черты — много света и простора, пастельные оттенки, лаконичность и геометричность. Подойдет тем, кто любит монохромность, спокойствие и свободу. Скандинавская мебель изготовлена из дерева, преимущественно светлых тонов, может быть дополнена мягкой обивкой и коваными вставками. В таком интерьере присутствуют:

деревянная отделка;

пледы, одеяла и декоративные подушки;

ковры — однотонные, в полоску, с геометрическим орнаментом, шерстяные или хлопковые;

несколько винтажных светильников.

Хотя в скандинавском стиле преобладают спокойные нейтральные оттенки (серый, молочный, светло-голубой, бежевый), кажущуюся строгость и холодность обстановки можно разбавить ярким текстилем.

Лофт — урбанистические нотки

Своим появлением промышленный, или индустриальный, стиль обязан производственным пространствам. В жилом помещении он воплощается открытыми площадями, высокими потолками, грубой отделкой и другими необычными решениями. Бетонные стены с черновой штукатуркой, кирпичная кладка и темная цветовая палитра могут выглядеть несколько странно в спальне. Но такая обстановка не лишена уюта.

Потолочные швеллеры можно декорировать неоновыми светильниками, кровать с металлическим каркасом застелить грубым покрывалом с графическим узором. А стену над изголовьем украсить состаренной фреской. Грубость лофта легко смягчить ярким кожаным креслом, овальным или каплевидным зеркалом и деревянным книжным шкафом.

Экостиль: единение с природой

Такой интерьер наполнит комнату свежестью, спальня станет островком чистоты в пыльном городе. Природная фактурная отделка, натуральные материалы, живые растения и зеленые аксессуары подарят умиротворение и гармонию. Способы достичь экоэффекта в дизайне:

фактурная штукатурка под камень;

деревянные панели на стенах и паркет;

декорирование сланцем;

локальные источники света;

льняной, хлопковый или шелковый текстиль;

ветки, букеты из сухоцветов, горшки с цветами;

панно с растительным орнаментом.

Для экостиля как нельзя лучше подходит кровать-подиум с мягким изголовьем. С ее помощью вы создадите личную зону комфорта. Другая необходимая мебель — шкаф-купе, пуф и столик пастельных тонов. Дополнят картину глиняные или фарфоровые вазы, самодельный вязаный коврик и плотные темные шторы.

Прованс: сельский колорит

В этом стиле отражается особый шарм юга Франции. Обстановка наполнена нежностью, мягкостью и яркими акцентами. Легче всего реализовать идею в загородном доме и мансарде. Провансу свойственны мощные потолочные балки, мебель из массива или металла, а также текстильные элементы с цветочными и геометрическими принтами.

Характерные цвета — белый, оливковый, лиловый, коралловый, бежевый. Винтажные аксессуары, свечи или похожие на них светильники, необычные бра придадут изюминку. Из мебели выберите кровать с деревянными панелями до пола или подиум, обтянутый жаккардом, велюром либо флоком, искусственно состаренные тумбочки, шкаф с распашными дверцами, широкое кресло или стул с уютной стеганой обивкой. Такая спальня наполнена мягкостью и романтикой.

Поп-арт: смелая экспрессия

Этот дизайн наполняет помещение красками, яркими эмоциями и оригинальными деталями. Прекрасная возможность реализовать и продемонстрировать свои пристрастия, хобби и интересы. Хотя поп-арт складывается из самых простых вещей, он создает необыкновенную атмосферу. Преимущество такого интерьера — не нужно искать дорогие мебель и декор. Например, можно купить лаконичную бюджетную кровать из металла или ЛДСП, положить удобный матрас и накинуть красочное покрывало: ничего другого не требуется. Шкафы для хранения вещей также негромоздкие и практичные.

Энергетика достигается яркой обивкой, фотопортретами знаменитостей, изображениями продуктов, животных, мультипликационных героев, логотипами брендов и подобными вещами. В таком интерьере легко уживаются разные материалы: сталь, пластик, кожа, синтетический текстиль и другие. Экстравагантность не считается перебором, чередование всевозможных цветов приветствуется.

Минимализм: отсутствие всего лишнего

В последние годы стремление к простоте становится все более популярным. Такая спальня не перегружена множеством предметов, и это способствует умиротворенности и уюту. Дизайнеры отдают приоритет однотонности, в интерьере преобладают тона спокойной и сдержанной палитры:

серые;

белые;

коричневые;

молочные;

бежевые;

голубые.

Минимализм — это лаконичность, эргономичность и простор. Мебельные композиции простые и функциональные. Например, можно купить стальную или деревянную кровать с минимумом декора. Стиль отлично подойдет для малогабаритных комнат. Комфортную атмосферу создадут шторы, многоуровневый свет и обилие тканевых деталей, при желании обстановку легко изменить. Акценты можно расставить при помощи одной-двух фоторамок и статуэток.

Что выбрать

Какой дизайн интерьера подойдет в вашем случае — зависит от нескольких факторов. Современный и минималистичный годится для новостроек. Скандинавский и эко хорошо смотрятся в коттеджах. Классика оптимальна для людей с устоявшимися взглядами и помещений со старой планировкой. Прованс понравится любителям комфорта, а лофт — почитателям динамичной и промышленной городской жизни. Учтите свои интересы и вкусы.

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