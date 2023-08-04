Интимная пластика: сложно ли готовиться к процедуре и долго ли восстанавливаться после нее?

Интимная пластика давно стала той процедурой, которая раз и навсегда избавляет женщин от комплексов и неуверенности в себе. Современные подходы к истокам этого рода дискомфорта и методы его устранения достаточно безболезненные и атравматичны, чтобы не вызывать страхи или боязнь.

Лабиопластика в Киеве имеет большую популярность среди прекрасного пола, что подтверждается ежегодным ростом числа поклонниц этого вида пластики.

Что нужно знать об этапах подготовки к лазерной пластике интимной зоны?

Ход операции напрямую зависит от специалиста, а дооперационная подготовка и послеоперационный уход — часть ответственности, которая лежит на плечах каждой пациентки.

Процесс начинается с проявления вашего желания к эстетическим переменам, а далее нужно следовать алгоритму:

Запись на первичную консультацию к хирургу, знакомство, сбор анамнеза, анализ показаний и противопоказаний к процедуре. Направление на лабораторную диагностику. Непосредственно сама лабораторная диагностика состояния здоровья пациентки. Выбор типа коррекции половых губ и соответствующего типа наркоза (местный или седация); День операции по четко составленному плану и протоколу; Первые часы после коррекции в палате под присмотром медицинских работников; Соблюдение графика плановых осмотров хирурга в течении полного реабилитационного периода.

Длительность операции в среднем составляет 1–1,5 часа в зависимости анатомических особенностей тела и состояния здоровья пациентки.

По окончанию комплекса процедур вы не нуждаетесь в пребывании в стационаре, поэтому выписка происходит в тот же день.

Как проходит реабилитация?

Первичный этап реабилитационного периода занимает небольшой отрезок времени - 1–2 недели, в зависимости от типа лабиопластики. В этот момент сходят покраснения, припухлости, синяки и гематомы, затягиваются проколы от канюлей, если таковы были. Процессы регенерации кожи также активно происходят в местах, где иссечены излишки.

Оперирующий хирург отпускает домой пациентку с последующими рекомендациями к прохождению реабилитационного периода на первые 2–4 недели:

безупречная гигиена и бережная обработка зон коррекции антисептическими и заживляющими средствами; отказ от половой близости на этот период; ограничения на занятия спортом; походы в сауну, бассейн, купания в открытых водоемах и прием ванной также стоит отложить в течение месяца; носить только комфортное нижнее белье, лучше из натуральных тканей; не пользоваться тампонами.

Результат можно оценивать уже спустя месяц после коррекции, но окончательный эффект будет заметен через 3 месяца реабилитации и полного заживления тканей.

Ваше тело и организм уникальны в способности преображаться и восстанавливать сами себя за достаточно короткие сроки. Главное от пациенток — дать себе это спокойное время для принятия перемен и насладиться процессом!