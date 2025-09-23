Иван Гелюх покинул пост гендиректора DRI

Запланована подія 2

Иван Гелюх покинул пост генерального директора DRI
Иван Гелюх покинул пост генерального директора DRI. Фото: пресс-служба ДТЭК

Топ-менеджер Иван Гелюх объявил о завершении своих полномочий на должности генерального директора DTEK Renewables International (DRI), которую занимал с начала 2025 года. Об этом он сообщил на своей странице в LinkedIn.

DRI — дочерняя компания группы DTEK, которая отвечает за развитие и управление проектами в сфере возобновляемой энергетики за пределами Украины. DRI реализует солнечные, ветровые и инновационные энергетические проекты в европейских странах, в частности в Румынии, Польше, Италии и Хорватии. Компания сосредоточена на расширении портфеля "зеленой" генерации, развитии систем накопления энергии и внедрении современных решений для обеспечения устойчивого развития и энергетической безопасности регионов.

"После насыщенного и продуктивного года на посту генерального директора DRI я продолжу свой путь в DTEK Group как член Наблюдательных советов ДТЭК Сети и D.Solutions, сосредоточившись на развитии международных партнерств и открытии новых возможностей для компаний", — написал топ-менеджер.

Достижения DRI под руководством Гелюха

В течение года работы Ивана Гелюха DRI существенно укрепила свои позиции на ключевых европейских рынках, в частности:

  1. Румыния. Компания закрепила свои позиции на рынке благодаря трем действующим проектам общей мощностью 173 МВт и вышла на завершающий этап строительства новой солнечной электростанции Вэкэрешти (126 МВт). Проект реализуется при поддержке первого международного синдикованного "зеленого" кредита на €60 млн, о получении которого было объявлено в августе 2025 года.
  2. Польша. Подготовлен к этапу строительства один из крупнейших в стране проектов системы накопления энергии (BESS, 133 МВт, Тшебиня). Начало строительства планируется в 2026 году.
  3. Хорватия. Начаты работы по реализации ветроэлектростанции Любово мощностью 120 МВт.
  4. Италия. Портфель проектов превысил 500 МВт, что укрепляет позиции компании на одном из ключевых рынков Западной Европы. В настоящее время они находятся на стадии разработки.

Помимо разработки и строительства энергетических объектов, Иван Гелюх занимался стратегическим развитием компании. В частности, в июне DRI опубликовала свой первый Отчет по устойчивому развитию, в котором изложены цели и приоритеты компании, ее экологическая, корпоративная и социальная политика.

Кроме того, была проведена комплексная реструктуризация, направленная на повышение эффективности бизнеса и подготовку к новым сделкам: обновлена бизнес-стратегия и организационная структура компании, усилена управленческая команда и усовершенствована бизнес-модель с акцентом на устойчивый рост, прибыльность и операционную эффективность.

В своем посте Иван Гелюх выразил благодарность команде DRI за преданность, партнерам — за доверие, а группе ДТЭК — за возможность продолжать работу уже на уровне всей группы.

Напомним, Иван Гелюх возглавил DRI в январе 2025 года. До этого он руководил другими компаниями в структуре ДТЭК — D.Trading и ДТЕК Сети. В целом топ-менеджер имеет более чем 20-летний опыт работы в энергетическом секторе.