Иван Гелюх покинул пост гендиректора DRI

Топ-менеджер Иван Гелюх объявил о завершении своих полномочий на должности генерального директора DTEK Renewables International (DRI), которую занимал с начала 2025 года. Об этом он сообщил на своей странице в LinkedIn .

DRI — дочерняя компания группы DTEK, которая отвечает за развитие и управление проектами в сфере возобновляемой энергетики за пределами Украины. DRI реализует солнечные, ветровые и инновационные энергетические проекты в европейских странах, в частности в Румынии, Польше, Италии и Хорватии. Компания сосредоточена на расширении портфеля "зеленой" генерации, развитии систем накопления энергии и внедрении современных решений для обеспечения устойчивого развития и энергетической безопасности регионов.

"После насыщенного и продуктивного года на посту генерального директора DRI я продолжу свой путь в DTEK Group как член Наблюдательных советов ДТЭК Сети и D.Solutions, сосредоточившись на развитии международных партнерств и открытии новых возможностей для компаний", — написал топ-менеджер.

Достижения DRI под руководством Гелюха

В течение года работы Ивана Гелюха DRI существенно укрепила свои позиции на ключевых европейских рынках, в частности:

Румыния. Компания закрепила свои позиции на рынке благодаря трем действующим проектам общей мощностью 173 МВт и вышла на завершающий этап строительства новой солнечной электростанции Вэкэрешти (126 МВт). Проект реализуется при поддержке первого международного синдикованного "зеленого" кредита на €60 млн, о получении которого было объявлено в августе 2025 года. Польша. Подготовлен к этапу строительства один из крупнейших в стране проектов системы накопления энергии (BESS, 133 МВт, Тшебиня). Начало строительства планируется в 2026 году. Хорватия. Начаты работы по реализации ветроэлектростанции Любово мощностью 120 МВт. Италия. Портфель проектов превысил 500 МВт, что укрепляет позиции компании на одном из ключевых рынков Западной Европы. В настоящее время они находятся на стадии разработки.

Помимо разработки и строительства энергетических объектов, Иван Гелюх занимался стратегическим развитием компании. В частности, в июне DRI опубликовала свой первый Отчет по устойчивому развитию, в котором изложены цели и приоритеты компании, ее экологическая, корпоративная и социальная политика.

Кроме того, была проведена комплексная реструктуризация, направленная на повышение эффективности бизнеса и подготовку к новым сделкам: обновлена бизнес-стратегия и организационная структура компании, усилена управленческая команда и усовершенствована бизнес-модель с акцентом на устойчивый рост, прибыльность и операционную эффективность.

В своем посте Иван Гелюх выразил благодарность команде DRI за преданность, партнерам — за доверие, а группе ДТЭК — за возможность продолжать работу уже на уровне всей группы.

Напомним, Иван Гелюх возглавил DRI в январе 2025 года. До этого он руководил другими компаниями в структуре ДТЭК — D.Trading и ДТЕК Сети. В целом топ-менеджер имеет более чем 20-летний опыт работы в энергетическом секторе.