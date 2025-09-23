Іван Гелюх залишив посаду гендиректора DRI

Топ-менеджер Іван Гелюх оголосив про завершення своєї каденції на посаді генерального директора DTEK Renewables International (DRI), яку займав з початку 2025 року. Про це він розповів на свої сторінці у LinkedIn .

DRI — це дочірня компанія групи DTEK, яка відповідає за розвиток і управління проєктами у сфері відновлюваної енергетики за межами України. DRI реалізує сонячні, вітрові та інноваційні енергетичні проєкти в країнах Європи, зокрема в Румунії, Польщі, Італії та Хорватії. Компанія зосереджена на розширенні портфеля "зеленої" генерації, розвитку систем накопичення енергії та впровадженні сучасних рішень для забезпечення сталого розвитку й енергетичної безпеки регіонів.

"Після насиченого та плідного року на посаді генерального директора DRI я продовжу свій шлях у DTEK Group як член Наглядових рад ДТЕК Мережі та D.Solutions, зосереджуючись на розвитку міжнародних партнерств та відкритті нових можливостей для компаній", — написав топ-менеджер.

Досягнення DRI під керівництвом Гелюха

Протягом року роботи Івана Гелюха DRI суттєво посилила свої позиції на ключових європейських ринках, зокрема:

Румунія. Компанія закріпила свої позиції на ринку завдяки трьом діючим проєктам загальною потужністю 173 МВт та вийшла на завершальний етап будівництва нової сонячної електростанції Векерешті (126 МВт). Проєкт реалізується за підтримки першого міжнародного синдикованого "зеленого" кредиту на €60 млн, про отримання якого оголосили у серпні 2025 року. Польща. Підготовлено до етапу будівництва один із найбільших у країні проєктів системи накопичення енергії (BESS, 133 МВт, Тшебіня). Почати будівництво планується у 2026 році. Хорватія. Розпочалась робота над реалізацією вітроелектростанції Любово потужністю 120 МВт. Італія. Портфель проєктів перевищив 500 МВт, що закріплює позиції компанії на одному з ключових ринків Західної Європи. Наразі вони перебувають на стадії розробки.

Окрім розробки та будівництва енергетичних об’єктів, Іван Гелюх працював над стратегічним розвитком компанії. Зокрема, у червні DRI опублікувала свій перший Звіт про сталий розвиток, в якому викладені цілі і пріоритети компанії, її екологічна, корпоративна і соціальна політика.

Крім цього, було проведено комплексну реструктуризацію, спрямовану на підвищення ефективності бізнесу та підготовку до нових угод, оновлено бізнес-стратегію та організаційну структуру компанії, посилено управлінську команду та вдосконалено бізнес-модель з акцентом на стійке зростання, прибутковість та операційну ефективність.

У своєму пості Іван Гелюх висловив вдячність команді DRI за відданість, партнерам — за довіру, а Групі ДТЕК — за можливість продовжувати роботу вже на рівні всієї групи.

Нагадаємо, Іван Гелюх очолив DRI у січні 2025 року. До цього він керував компаніями структури ДТЕК — D.Trading та DTEK Мережі. А загалом, топ-менеджер має понад 20-річний досвід роботи в енергетичному секторі.