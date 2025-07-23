Как криптовалюты меняют мировой финансовый рынок

Криптовалюта сегодня – это совершенно новые возможности. Цифровые деньги изменяют традиционные финансовые процессы, способствуют децентрализации, снижая роль посредников (позволяют проводить транзакции между пользователями без привлечения банков). Криптовалюта также повышает финансовую доступность, предоставляет новые способы инвестирования. Но вместе с возможностями существуют и определенные риски. Материал написан экспертами Merehead – лидерами в разработке криптовалютных проектов.

Что такое криптовалюта и как она работает

Криптовалюта – такое средство платежа, которое существует лишь в Интернете. У нее нет бумажного выражения, ценность его не зависит от государства. всем мире.

Определение «криптовалюта» привыкло благодаря следующему. Для проверки транзакции используется шифрование (криптография): для хранения и передачи информации о цифровой валюте в общедоступные реестры, а также между кошельками задействовано расширенное кодирование. Цель шифрования – обеспечение безопасности, надежности.

Существуют тысячи криптовалют. Самые известные из них:

Биткойн;

Litecoin;

Ethereum;

Ripple.

Криптовалюта сегодня – это отличная возможность для заработка в месяц до нескольких тысяч долларов. В этом деле все зависит от выбранной стратегии, непосредственно самих цифровых монет, технических инструментов для заработка, первоначальной суммы вложений и сопутствующих рисков в мире криптовалютных активов.

Развитие крипт за последние годы

Из истоков своего существования (а это уже далекий 2009 год), Биткойн был впервые представлен широкой публике в качестве «первопроходца». Это первая полноценная криптовалюта в том виде, в каком мы понимаем ее сегодня. Начальная транзакция по сети состоялась более 15 лет назад.

После этого цифровая валюта прошла поразительный, долгий путь развития. С тех пор мир крипт пережил и проходит то падение, то взлеты. В последнее время отмечается повышение интереса к криптовалюте со стороны институциональных инвесторов.

Преимущества крипт

Криптовалюты революционизируют рынок финансового сервиса. Каждый день пользователи сталкиваются с новыми изменениями и технологиями в финансовой и криптовалютной сфере.

Один из важнейших методов, которым цифровая валюта изменяет мировую экономику – разрушение барьеров. С традиционными финансами перевод денег через границы может быть дорогим и медленным. У банков есть комиссии, нередко бывают задержки при прохождении денег через разные финансовые системы. А криптовалюта на базе блокчейна – это возможность производить трансграничные цифровые платежи, поэтому их стоимость снижена. Также в значительной степени смягчаются противоречия на менее развитых традиционных финансовых рынках.

В отличие от фиатных валют, подчиняющихся политике центробанков, криптовалюта – это устойчивая к инфляции альтернатива. Для инвесторов она привлекательна в период экономической неопределенности. Криптовалюты в целом изменяют подход к инвестициям. Благодаря возможности торговли с применением криптовалют, инвесторы имеют новые возможности для заработка на курсовых отличиях, диверсификации портфелей.

Криптовалюты все чаще рассматриваются как инструмент для решения проблемы финансовой инклюзивности, особенно для небанковского и недостаточно охваченного банковскими услугами населения. Это новые горизонты для финансовых услуг в целом. Крипт может улучшить систему платежей, повысить доступность финансовых услуг для всех слоев населения без использования традиционных банковских инфраструктур.

Криптовалюта популярна, поскольку это эффективно, анонимно, безопасно. Технология блокчейна, на которой базируется виртуальная форма валюты, позволяет выполнять транзакции непосредственно между участниками, что сокращает время и затраты на проведение операций. Кроме прочего, криптовалюты облегчают процесс микрокредитования и делают его более прозрачным.

Что ждет мировой финансовый рынок с присутствием в нем крипт

Со старта 2024 года в криптовалютной сфере показывается заметное укрепление. Это происходит после серии колебаний стоимости, в прошлом вызвавших оживленные дискуссии среди участников рынка. Общая рыночная капитализация цифровой валюты достигла существенных объемов, подтверждая и усиливая доверие инвесторов. Криптовалюта справедливо признается важным инструментом для разнообразия инвестиционных стратегий.

При этом, кроме неослабевающего интереса к основным валютам (Эфириум, Биткоин), заметно усиление интереса к новым токенам и монетам с практическим применением своих технологий и новаторскими решениями. Также аудитория криптовалют распространяется во многом благодаря сотрудничеству с компаниями MasterCard и PayPal. Все это благодаря тому, что транзакции становятся доступнее для растущего круга людей. Выходя за рамки инвестиционного актива, цифровая валюта демонстрирует потенциал к глобальному изменению платежных систем – с существенным уменьшением расходов и временных периодов во время международных переводов.

Передовые технологии становятся движущей силой развития цифровых активов. Современные усовершенствования блокчейн-платформ, рост их производительности и скорости транзакций, а также появление новых сервисов для децентрализованных приложений (DApps) и финансов (DeFi) делают крипту все более привлекательной для частных и институциональных инвесторов.

Криптовалюты прочно вошли в мировую финансовую экосистему, изменяя способы инвестирования и передачи средств. В 2024 году рынок демонстрирует признаки зрелости, смещая фокус от резких колебаний курса к технологическому прогрессу и долгосрочным проектам. Несмотря на внешние вызовы и изменения регулирования, криптовалюты сохраняют потенциал для дальнейшего роста и способны значительно трансформировать мировую экономику в ближайшие годы.

Операции с криптой в разных странах: юридическое регулирование

Какова ситуация с крипто операциями в мире? В общем дело обстоит следующим образом. В США действует налогообложение для каждой операции с цифровой валютой. В Канаде, несмотря на то, что для крипт отсутствует официальный статус, разрешается использовать Биткоин как средство платежа для услуг и товаров.

В Италии расположено не менее пятнадцати процентов всех мировых торговых точек, принимаемых Bitcoin. На Мальте цифровая валюта воспринимается как инструмент рынка в рамках закона. Сальвадор является первым государством в мире, которое получило статус «крипто-страны», и это способствовало усилению притока иностранного инвестирования.

На Филиппинах цифровой актив признан финансовым инструментом. А в Японии (по данным журнала «Форбс») активно пропагандируется применение крипты, и это делает страну одной из ведущих в использовании Биткойна.

Учитывая нынешний уровень капитализации рынка цифровых валют, сегодня криптическая индустрия не представляет реальной угрозы для классических секторов экономики. Однако по мере роста применения криптовалюты в реальной жизни значение цифровых активов в мировой экономике неизбежно усилится.