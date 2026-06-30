Как оформить ипотеку: на каких условиях Кредобанк кредитует покупку жилья

Покупка собственного жилья – одна из самых больших финансовых целей для многих украинцев. Однако накопить полную сумму сразу удается не всегда, поэтому ипотека остается одним из распространенных способов приобрести квартиру или дом раньше, чем будет собрана вся сумма.

Сегодня банки предлагают разные программы кредитования: для новостроек, вторичного жилья, отдельных категорий граждан или определенных типов недвижимости. Но условия могут существенно отличаться. Рассмотрим, какие возможности дает ипотека в Украине и на что обращать внимание перед оформлением.

Кто сегодня выдает ипотеку в Украине

Ипотечные кредиты в Украине выдают банки, у которых есть соответствующие программы кредитования физических лиц. Это могут быть как крупные универсальные банки, так и учреждения, специализирующиеся на отдельных финансовых продуктах или активно работающие с государственными программами поддержки.

В то же время важно понимать: не каждый банк кредитует одинаковые типы недвижимости. Одни охотнее работают с новостройками, другие – со вторичным рынком или частными домами.

Также часть программ реализуется в сотрудничестве с застройщиками или государственными инициативами, потому условия могут зависеть от выбранного жилья и категории заемщика.

Какие виды ипотеки доступны в Украине

Ипотека на первичное жилье

Такой вариант подходит тем, кто планирует покупать квартиру в новостройке. Часто банки работают только с аккредитованными застройщиками или проверенными жилищными комплексами.

Кредобанк предлагает следующие условия на покупку жилья на первичном рынке:

сумма кредита составляет от 100 000 до 4 000 000 гривен;

срок кредитования – от 1 до 20 лет для жилой недвижимости;

процентная ставка за первый год составляет 15,99% годовых. Начиная со второго года, ставка переменна и зависит от условий рынка. Она состоит из индекса UIRD 3M, отражающего средние ставки по депозитам в гривне на 3 месяца и публикуемого Национальным банком Украины, и фиксированной надбавки банка +4%;

реальная годовая процентная ставка – 19,27% годовых (рассчитано для кредита 1 200 000 грн на 240 месяцев; полный расчет расходов – в примечании*);

первый взнос зависит от стоимости и вида жилья (жилищное или нежилое) и начинается от 25% ** ;

разовая комиссия – 0,49% от суммы кредита;

возможность выбрать удобную схему погашения: равными ежемесячными платежами или с уменьшением суммы выплат по времени;

обеспечением по кредиту может быть другая жилая или нежилая (некоммерческая) недвижимость, не являющаяся объектом кредитования. Она должна быть введена в эксплуатацию, зарегистрирована в государственном реестре и расположена в определенных регионах Украины. Если в ипотеку передается здание, вместе с ним оформляется и земельный участок.

Преимуществом могут быть новое жилье и современная инфраструктура, однако важно учитывать сроки ввода дома в эксплуатацию и репутацию застройщика.

Ипотека на вторичный рынок

Это кредиты на квартиры или дома, уже имеющие собственников и готовые к заселению. Здесь больше вариантов выбора, но банк обычно тщательно проверяет документы на недвижимость и производит оценку имущества:

реальная годовая процентная ставка – 20,51% годовых (рассчитано для кредита 1 680 000 грн на 138 месяцев; полный расчет расходов – в примечании***);

первый взнос для жилой недвижимости стартует от 20%;

в кредит можно приобрести квартиры, дома, а также дачные или садовые объекты вместе с земельными участками;

объекты должны быть с оформленным правом собственности и расположены в определенных регионах Украины;

обеспечением может выступать как приобретаемая недвижимость, так и другой объект.

Государственные и специальные программы

Отдельные категории граждан могут получать доступ к программам по льготным условиям. Такие решения могут предусматривать более низкие ставки, меньший начальный взнос или специальные требования к жилью.

На каких условиях выдают ипотеку

Что следует учесть перед тем, как решиться на ипотеку?

Первоначальный вклад

В большинстве случаев банк требует внести часть стоимости жилья своими средствами. Чем больше первый взнос, тем лучше могут быть условия кредитования.

Процентная ставка

Ставка зависит от многих факторов типа жилья, срока кредита, уровня дохода заемщика и конкретной программы. Следует смотреть не только на рекламную цифру, но и на полную стоимость кредита.

Срок кредитования

Ипотеку обычно оформляют на длительный период – 10-30 лет. Это позволяет снизить ежемесячный платеж. Однако при увеличении срока обычно возрастает общая переплата.

Дополнительные расходы

Кроме самого кредита нужно учитывать:

страхование;

оценку недвижимости;

нотариальные услуги;

сопутствующие комиссии;

оформление документов.

Именно дополнительные расходы зачастую становятся неожиданностью для будущих собственников жилья.

Какие требования предъявляют к заемщикам

Перед выдачей ипотеки банк оценивает, сможет ли клиент стабильно выплачивать кредит в течение многих лет.

Чаще всего учитываются:

официальный и подтвержденный доход;

стабильное место работы;

кредитная история;

уровень текущей финансовой нагрузки;

возраст заемщика;

наличие первого взноса.

Также банк может анализировать соотношение доходов и будущего ежемесячного платежа. Если выплата выглядит слишком большой относительно заработка, заявку могут просмотреть или предложить другие условия.

Ипотека в Украине остается одним из способов приобрести собственное жилье без необходимости накапливать полную сумму годами. Но успешное оформление зависит от многих факторов: типа недвижимости, финансового положения заемщика и условий конкретной программы.

Перед подачей заявки следует оценить свои возможности, учесть дополнительные расходы и рассчитать комфортный ежемесячный платеж. Такой подход поможет сделать кредитование более прогнозируемым и спокойным.

* примечание

Сумма кредита – 1 200 000,00 грн.

Стоимость недвижимости – 2 000 000,00 грн.

Срок кредита – 240 мес.

Комиссия за выдачу кредита – 5 880,00 грн.

Расходы третьих лиц.

Нотариус.

Удостоверение ипотеки – 8 000,00 грн.

Снятие обременения – 3 500,00 грн.

Экспертная оценка – 4 000,00 грн.

Страхование имущества – 4 000,00 грн.

Страхование жизни – 7 200,00 грн.

** примечание

От 25% для жилой недвижимости стоимостью не более 3 000 000,00 грн включительно.

От 30% для жилой недвижимости стоимостью более 3 000 000,00 грн.

От 40% для нежилой недвижимости.

*** примечание

Сумма кредита – 1 680 000,00 грн.

Стоимость недвижимости – 2 986 300,00 грн.

Участие собственными средствами – 43,74%.

Срок кредита – 138 мес.

Комиссия за выдачу кредита – 8 232,00 грн.

Расходы третьих лиц.

Нотариус.

Удостоверение ипотеки – 9 000,00 грн.

Снятие обременения – 3 500,00 грн.

Экспертная оценка – 5 000,00 грн.

Страхование имущества – 6 869,00 грн.

Страхование жизни – 10 080,00 грн.

Сбор на пенсионное страхование – 29 863,00 грн

Получение кредита может предусматривать обязательное страхование имущества и/или жизни, оценку недвижимости и нотариальные услуги, которые увеличивают общую стоимость кредита.

АО "Кредобанк". Внесен в Государственный реестр банков №96 от 31.03.1992. Банковская лицензия Национального банка №43 от 11.10.2011.