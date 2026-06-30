Як оформити іпотеку: на яких умовах Кредобанк кредитує купівлю житла

Купівля власного житла – одна з найбільших фінансових цілей для багатьох українців. Проте накопичити повну суму одразу вдається не завжди, тому іпотека залишається одним із найпоширеніших способів придбати квартиру чи будинок раніше, ніж буде зібрана вся сума.

Сьогодні банки пропонують різні програми кредитування: для новобудов, вторинного житла, окремих категорій громадян або певних типів нерухомості. Але умови можуть суттєво відрізнятися. Розглянемо, які можливості дає іпотека в Україні та на що звертати увагу перед оформленням.

Хто сьогодні видає іпотеку в Україні

Іпотечні кредити в Україні видають банки, які мають відповідні програми кредитування фізичних осіб. Це можуть бути як великі універсальні банки, так і установи, які спеціалізуються на окремих фінансових продуктах або активно працюють із державними програмами підтримки.

Водночас важливо розуміти: не кожен банк кредитує однакові типи нерухомості. Одні охочіше працюють із новобудовами, інші – зі вторинним ринком або приватними будинками.

Також частина програм реалізується у співпраці із забудовниками чи державними ініціативами, тому умови можуть залежати від обраного житла та категорії позичальника.

Які види іпотеки доступні в Україні

Іпотека на первинне житло

Такий варіант підходить тим, хто планує купувати квартиру у новобудові. Часто банки працюють лише з акредитованими забудовниками або перевіреними житловими комплексами.

Кредобанк пропонує такі умови на купівлю житла на первинному ринку:

сума кредиту становить від 100 000 до 4 000 000 гривень;

строк кредитування – від 1 до 20 років для житлової нерухомості;

процентна ставка у перший рік становить 15,99% річних. Починаючи з другого року, ставка є змінною і залежить від умов ринку. Вона складається з індексу UIRD 3M, який відображає середні ставки за депозитами у гривні на 3 місяці та публікується Національним банком України, і фіксованої надбавки банку +4%;

реальна річна процентна ставка – 19,27% річних (розраховано для кредиту 1 200 000 грн на 240 місяців; повний розрахунок витрат – у примітці*);

перший внесок залежить від вартості і виду житла (житлове або нежитлове) і починається від 25% ** ;

разова комісія – 0,49% від суми кредиту;

можливість обрати зручну схему погашення: рівними щомісячними платежами або зі зменшенням суми виплат з часом;

забезпеченням за кредитом може бути інша житлова або нежитлова (некомерційна) нерухомість яка не є об'єктом кредитування. Вона має бути введена в експлуатацію, зареєстрована в державному реєстрі та розташована у визначених регіонах України. Якщо в іпотеку передається будівля, разом із нею оформлюється і земельна ділянка.

Перевагою може бути нове житло та сучасна інфраструктура, проте важливо враховувати строки введення будинку в експлуатацію та репутацію забудовника.

Іпотека на вторинний ринок

Це кредити на квартири або будинки, які вже мають власників і готові до заселення. Тут більше варіантів вибору, але банк зазвичай ретельно перевіряє документи на нерухомість і проводить оцінку майна:

реальна річна процентна ставка – 20,51% річних (розраховано для кредиту 1 680 000 грн на 138 місяців; повний розрахунок витрат – у примітці***);

перший внесок для житлової нерухомості стартує від 20%;

у кредит можна придбати квартири, будинки, а також дачні чи садові об’єкти разом із земельними ділянками;

об’єкти мають бути з оформленим правом власності та розташовані у визначених регіонах України;

забезпеченням може виступати як придбана нерухомість, так і інший об’єкт.

Державні та спеціальні програми

Окремі категорії громадян можуть отримувати доступ до програм із пільговими умовами. Такі рішення можуть передбачати нижчі ставки, менший початковий внесок або спеціальні вимоги до житла.

На яких умовах видають іпотеку

Що варто врахувати перед тим, як наважитися на іпотеку?

Початковий внесок

У більшості випадків банк просить внести частину вартості житла власними коштами. Чим більший перший внесок, тим кращими можуть бути умови кредитування.

Відсоткова ставка

Ставка залежить від багатьох факторів: типу житла, строку кредиту, рівня доходу позичальника та конкретної програми. Варто дивитися не лише на рекламну цифру, а й на повну вартість кредиту.

Строк кредитування

Іпотеку зазвичай оформлюють на тривалий період – 10-30 років. Це дозволяє зменшити щомісячний платіж. Проте зі збільшенням строку зазвичай зростає загальна переплата.

Додаткові витрати

Окрім самого кредиту, потрібно враховувати:

страхування;

оцінку нерухомості;

нотаріальні послуги;

супутні комісії;

оформлення документів.

Саме додаткові витрати часто стають несподіванкою для майбутніх власників житла.

Які вимоги висувають до позичальників

Перед видачею іпотеки банк оцінює, чи зможе клієнт стабільно виплачувати кредит протягом багатьох років.

Найчастіше враховуються:

офіційний та підтверджений дохід;

стабільне місце роботи;

кредитна історія;

рівень поточного фінансового навантаження;

вік позичальника;

наявність першого внеску.

Також банк може аналізувати співвідношення доходів і майбутнього щомісячного платежу. Якщо виплата виглядає занадто великою щодо заробітку, заявку можуть переглянути або запропонувати інші умови.

Іпотека в Україні залишається одним із способів придбати власне житло без необхідності роками накопичувати повну суму. Але успішне оформлення залежить від багатьох факторів: типу нерухомості, фінансового стану позичальника та умов конкретної програми.

Перед подачею заявки варто оцінити свої можливості, врахувати додаткові витрати та розрахувати комфортний щомісячний платіж. Такий підхід допоможе зробити кредитування більш прогнозованим і спокійним.

* примітка

Сума кредиту – 1 200 000,00 грн.

Вартість нерухомості – 2 000 000,00 грн.

Термін кредиту – 240 міс.

Комісія за видачу кредиту – 5 880,00 грн.

Витрати третіх осіб.

Нотаріус.

Посвідчення іпотеки – 8 000,00 грн.

Зняття обтяження – 3 500,00 грн.

Експертна оцінка – 4 000,00 грн.

Страхування майна – 4000,00 грн.

страхування життя – 7 200,00 грн.

** примітка

Від 25% для житлової нерухомості вартістю не більше 3 000 000,00 грн включно.

Від 30% для житлової нерухомості вартістю більше 3 000 000,00 грн.

Від 40% для нежитлової нерухомості.

*** примітка

Сума кредиту – 1 680 000,00 грн.

Вартість нерухомості – 2 986 300,00 грн.

Участь власними коштами – 43,74%.

Термін кредиту – 138 міс.

Комісія за видачу кредиту – 8 232,00 грн.

Витрати третіх осіб.

Нотаріус.

Посвідчення іпотеки – 9 000,00 грн.

Зняття обтяження – 3 500,00 грн.

Експертна оцінка – 5 000,00 грн.

Страхування майна – 6 869,00 грн.

Страхування життя – 10 080,00 грн.

Збір на пенсійне страхування – 29 863,00 грн

Отримання кредиту може передбачати обов'язкове страхування майна та/або життя, оцінку нерухомості та нотаріальні послуги, які збільшують загальну вартість кредиту.

АТ "Кредобанк". Внесено до Державного реєстру банків №96 від 31.03.1992. Банківська ліцензія Національного банку України №43 від 11.10.2011.