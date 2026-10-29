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Как подобрать инсталляцию для подвесного унитаза?

Как подобрать инсталляцию для подвесного унитаза?
Как подобрать инсталляцию для подвесного унитаза?

Надежность подвесных унитазов напрямую зависит от скрытой конструкции — инсталляции. Она монтируется прямо в стену или скрывается за фальшстеной, помогает скрыть коммуникации и сэкономить площадь в ванной комнате. Снаружи остается только кнопка смыва и чаша унитаза, благодаря чему можно визуально расширить пространство и упростить уборку в труднодоступных местах. 

Типы инсталляций: что выбрать?

Все инсталляции делятся на несколько типов в зависимости от комплектации:

  1. Инсталляционная рама. Это каркас, предназначенный для монтажа сантехники. Рама продается отдельно, без бачка и других комплектующих. Подходящий вариант для проектов, когда бачки и смывная система подбираются под специфические задачи или уникальный дизайн-проект. 
  2. Классическая инсталляция с бачком. Наиболее популярное решение для скрытого монтажа, которое легко устанавливается и обеспечивает бесшумный набор воды. Достаточно только установить конструкцию и выбрать унитаз. 
  3. Комплект инсталляции с унитазом. Это готовый набор с рамой, бачком, чашей, сиденьем и кнопкой смыва. Такой вариант обеспечивает 100% совместимость между всеми элементами и подойдет, если нет времени подбирать каждую деталь отдельно. 

Все монтажные рамы изготавливаются из прочной стали, что гарантирует высокую устойчивость к нагрузкам (до 400 кг) и долговечность. 

На какие еще критерии стоит обратить внимание?

Чтобы правильно подобрать инсталляцию, важно учитывать не только комплектацию, но и несколько других критериев:

  • Назначение. Есть универсальные рамы с регулируемыми креплениями, которые подойдут как для унитаза, так и для биде или писсуара. Но чаще всего выбирают инсталляции под конкретные задачи. Модели для унитаза часто оснащаются плоским сливным бачком для воды и выходами под канализацию и смыв. В вариантах под биде нет отдельной емкости для воды, так как наполняется все через обычный смеситель. В таких ситуациях раму используют для надежной фиксации подвесной чаши и подвода труб. Модели для писсуара оснащены отверстиями для подвода воды сверху или сзади и сифоном снизу. 
  • Ширина. Большинство рам имеет стандартную ширину — 50 см, которая подходит под 90% стандартных санузлов. Узкие варианты — от 30 до 45 см — идеальны для тесных совмещенных ванных комнат и небольших гостевых туалетов. Широкие — 55 см — идеальны для просторных комнат и в ситуациях, когда нужно перекрыть широкую нишу с коммуникациями. 
  • Глубина. Этот параметр указывает на толщину самой рамы вместе с бачком. От него зависит, насколько вперед будет выдвигаться фальшстена или какой будет глубина ниши. Ультратонкие модели — от 11 до 15 см — подойдут для узких туалетов, где каждый сантиметр на счету. Варианты глубиной от 16 до 25 см считаются универсальными и подойдут для стандартных санузлов. 
  • Высота. Стандартная высота большинства инсталляций — 112–115 см. Она подойдет, если вы устанавливаете унитаз у обычной ровной стены. Модели высотой 106 см подойдут, если вы монтируете санузел под окном, низкой перегородкой, наклонной крышей на мансарде или под встроенными полками. Высокие монтажные рамы — 123, 136 или 138 см — очень редкие и используются, когда нужно закрепить их повыше или достать до несущих перекладин в капитальной стене. 

Найти подходящую инсталляцию и купить ее можно в строительном гипермаркете «ЛЕРУА МЕРЛЕН». В ассортименте представлены товары брендов Cersanit, Grohe, Roca, Geberit/Devit и многих других ТМ, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке. 

Сделать покупки более выгодными поможет программа лояльности. Всем ее участникам открывается доступ к оптовым ценам на топовые товары и скидки до 10% в кафе сети гипермаркетов LEROY MERLIN. Покупатели также получают возможность оформить обмен или возврат в течение 365 дней с момента покупки. 

Заказать товары можно в интернет-магазине или купить в стационарном магазине сети. Доставка осуществляется «Новой Почтой» по всей Украине, а в Киеве можно забрать покупки самовывозом или воспользоваться курьерской службой гипермаркета.

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