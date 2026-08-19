Как убрать шерсть с пола и мягкой мебели

Шерсть животных скапливается вдоль плинтусов, под мебелью и между волокнами обивки. Перед уборкой стоит убрать мелкие вещи, поднять стулья и открыть доступ к углам. Для регулярной очистки пылесосы лучше использовать поэтапно, переходя от твердых покрытий к ковру и дивану. Подходящая насадка и медленное движение помогают собрать волоски за несколько проходов.

Насадки для ковра, дивана и углов

Сначала нужно пройти твердый пол вдоль стен и под местами отдыха животного. Для ламината и плитки подойдет мягкая щетка, которая направляет шерсть к воздушному каналу. На ковре лучше использовать турбощетку и вести ее полосами в двух направлениях.

Вертикальный пылесос удобен для быстрой обработки небольшой комнаты, а мешковый или беспакетный формат подходит для длительной уборки. Мощность в Вт не показывает силу всасывания напрямую, поэтому важны состояние фильтра, заполнение контейнера и чистота насадки. Намотанные волосы нужно снимать после каждого ковра.

Для дивана стоит установить компактную турбонасадку или щетку для обивки. Подушки нужно снять, пройти швы и обработать пространство между сиденьем и спинкой. Перед обработкой полезно собрать крупные клочья резиновой перчаткой, чтобы ролик дольше оставался свободным. Узкая насадка поможет достать шерсть из углов, возле ножек и под подлокотниками.

Очистка контейнера и HEPA-фильтра

Собранные волоски быстро заполняют контейнер и фильтр, снижая воздушный поток. Обслуживание нужно выполнять после отключения техники от сети. Для восстановления тяги стоит придерживаться такого порядка:

вытряхнуть контейнер в пакет и закрыть его;

снять волосы с сетки и внутренних каналов;

очистить HEPA-фильтр способом из инструкции;

проверить ролик щетки и удалить намотанные нити.

Моющийся фильтр нужно устанавливать только после полного высыхания. Влажная деталь задерживает пыль, ухудшает поток и может вызвать запах. Если фильтр имеет повреждения или сохраняет серый цвет после очистки, его стоит заменить по графику производителя.

Контейнер объемом в литрах лучше освобождать до отметки максимального заполнения. Для беспроводного пылесоса также нужно проверить заряд аккумулятора перед обработкой ковра. Робот-пылесос можно запускать между основными уборками, предварительно убрав провода и небольшие предметы с пола. Планируя уход за домом, на comfy.ua полезно уточнить типы насадок, объем контейнера и способ обслуживания HEPA-фильтра. Эти характеристики помогут подготовить технику к регулярной уборке пола, ковра и мебели.