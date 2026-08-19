Як прибрати шерсть з підлоги та м'яких меблів

Шерсть тварин скупчується вздовж плінтусів, під меблями та між волокнами оббивки. Перед прибиранням варто прибрати дрібні речі, підняти стільці та відкрити доступ до кутів. Для регулярного очищення пилососи краще використовувати поетапно, переходячи від твердих покриттів до килима та дивана. Відповідна насадка та повільний рух допомагають зібрати волоски за кілька проходів.

Насадки для килима, дивана та кутів

Спочатку потрібно пройти тверду підлогу вздовж стін та під місцями відпочинку тварини. Для ламінату та плитки підійде м'яка щітка, яка спрямовує шерсть до повітряного каналу. На килимі краще використовувати турбощітку та вести її смугами у двох напрямках.

Вертикальний пилосос зручний для швидкої обробки невеликої кімнати, а мішковий або безпакетний формат підходить для тривалого збирання. Потужність, зазначена у ватах (Вт), не показує силу всмоктування безпосередньо, тому важливий стан фільтра, заповнення контейнера та чистота насадки. Намотане волосся потрібно знімати після кожного очищення килима.

Для дивана варто встановити компактну турбонасадку або щітку для оббивки. Подушки потрібно зняти, пройти шви та обробити простір між сидінням та спинкою. Перед обробкою корисно зібрати великі скупчення гумовою рукавичкою, щоб ролик довше залишався вільним. Вузька насадка допоможе дістати шерсть з кутів, біля ніжок та під підлокітниками.

Очищення контейнера та HEPA-фільтра

Зібрані волоски швидко заповнюють контейнер та фільтр, знижуючи повітряний потік. Обслуговування потрібно виконувати після вимкнення техніки від мережі. Для відновлення тяги варто дотримуватись такого порядку:

витрусити контейнер у пакет та закрити його;

зняти волосся з сітки та внутрішніх каналів;

очистити HEPA-фільтр способом з інструкції;

перевірити ролик щітки та видалити намотані нитки.

Фільтр, що миється, потрібно встановлювати тільки після повного висихання. Волога деталь затримує пил, погіршує потік і може спричинити запах. Якщо фільтр має пошкодження або зберігає сірий колір після очищення, його слід замінити за графіком виробника.

Контейнер об'ємом у літрах краще спорожнювати до досягнення позначки максимального заповнення. Для бездротового пилососа також необхідно перевірити заряд акумулятора перед обробкою килима. Робот-пилосос можна запускати між основними прибираннями, попередньо прибравши дроти та невеликі предмети з підлоги. Плануючи догляд за будинком, на comfy.ua корисно уточнити типи насадок, об'єм контейнера та спосіб обслуговування HEPA-фільтра. Ці характеристики допоможуть підготувати техніку до регулярного прибирання підлоги, килима та меблів.