Как ухаживать за электрической тепловой пушкой после завершения сезона

Тепловая пушка пролежит в амбаре несколько месяцев до следующего сезона, и то, в каком состоянии она туда попадет, определит, запустится ли она с первого раза весной. Пыль в нагревательном элементе, забитый вентилятор и влага в корпусе — главные причины, почему исправный осенью прибор отказывается работать через полгода. Электрическая тепловая пушка требует не более двадцати минут обслуживания перед хранением, однако это спасает ее от дальнейшего ремонта.

Очистка корпуса и нагревательного элемента

Первое — обесточить прибор и дать элементу остыть. Только после этого можно открывать защитную решетку для чистки. Пыль, осевшая на спиралях за сезон, снижает эффективность нагрева и повышает риск перегрева при следующем запуске, поэтому удалять его следует перед длительным простоем.

Для чистки подойдет мягкая щетка или пылесос с насадкой узкого типа — прямой контакт металлических предметов со спиралью может повредить ее. Корпус снаружи протирается сухой или слегка влажной тряпкой без агрессивных растворителей, которые могут разъесть пластик или стереть маркировку.

Вентилятор требует отдельного внимания: лопасти накапливают пыль и мусор, который за время простоя слеживается и создает дисбаланс при вращении. Прочистить его можно той же щеткой, осторожно прокручивая лопасти вручную. Забитый вентилятор — одна из самых частых причин гула при запуске электрической тепловой пушки после хранения.

Проверка электрической части перед консервацией

Кабель питания следует осмотреть на наличие трещин изоляции или пережатий за сезон использования. Поврежденный кабель при хранении продолжает деградировать от перепадов температуры в неотапливаемом помещении, поэтому мелкий дефект, возникший осенью, весной может превратиться в обнаженный провод.

Термостат и регулятор мощности проверяют на плавность хода: если ручка крутится сложно или щелкает неравномерно, механизм следует прочистить или показать мастеру до хранения. Выявить неисправность весной во время пиковой нагрузки гораздо неприятнее, чем исправить ее осенью в спокойной обстановке.

Условия хранения, продлевающие ресурс прибора

Хранить электрическую тепловую пушку следует в сухом помещении со стабильной температурой. Резкие перепады провоцируют появление конденсата внутри корпуса, а влага со временем разрушает контакты и изоляцию обмотки. Подвал с высокой влажностью или неотапливаемый гараж для длительного хранения не подходят.

Прибор следует накрыть чехлом или плотной тканью, защищающей от пыли, но не блокирующей воздухообмен. Герметичная упаковка в полиэтилен создает собственный конденсат внутри. Расположение вдали от пола убережет от подтопления и механических повреждений при перемещении других вещей.

Регулярное обслуживание перед сезонным простоем продлевает ресурс тепловой пушки и экономит на ремонте осенью, когда она внезапно пригодится в первый холодный день. Если прибор отработал свой ресурс или подбирается замена на новый сезон, в интернет-магазине Budmir можно приобрести электрические тепловые пушки разной мощности. Выбирайте модель под конкретное помещение и начинайте сезон без сюрпризов.

Перед выполнением любых работ с прибором ознакомьтесь с инструкцией производителя.