Як доглядати за електричною тепловою гарматою після завершення сезону

Теплова гармата пролежить у коморі кілька місяців до наступного сезону, і те, в якому стані вона туди потрапить, визначить, чи запуститься вона з першого разу навесні. Пил у нагрівальному елементі, забитий вентилятор і волога в корпусі — головні причини, чому справний восени прилад відмовляється працювати через пів року. Електрична теплова гармата потребує не більше двадцяти хвилин на обслуговування перед зберіганням, проте це рятує її від подальшого ремонту.

Очищення корпусу та нагрівального елемента

Перше — знеструмити прилад і дати елементу охолонути. Тільки після цього можна відкривати захисну решітку для чищення. Пил, що осів на спіралях за сезон, знижує ефективність нагріву й підвищує ризик перегріву при наступному запуску, тому видаляти його варто перед тривалим простоєм.

Для чищення підійде м'яка щітка або пилосос з насадкою вузького типу — прямий контакт металевих предметів зі спіраллю може її пошкодити. Корпус зовні протирається сухою або злегка вологою ганчіркою, без агресивних розчинників, які можуть роз'їсти пластик чи стерти маркування.

Вентилятор потребує окремої уваги: лопаті накопичують пил і сміття, яке за час простою злежується і створює дисбаланс при обертанні. Прочистити його можна тією ж щіткою, обережно прокручуючи лопаті вручну. Забитий вентилятор — одна з найчастіших причин гулу при запуску електричної теплової гармати після зберігання.

Перевірка електричної частини перед консервацією

Кабель живлення варто оглянути на наявність тріщин ізоляції чи перетискань за сезон використання. Пошкоджений кабель під час зберігання продовжує деградувати від перепадів температури в неопалюваному приміщенні, тому дрібний дефект, що з’явився восени, навесні може перетворитися на оголений провід.

Термостат і регулятор потужності перевіряють на плавність ходу: якщо ручка крутиться складно чи клацає нерівномірно, механізм варто прочистити або показати майстру до зберігання. Виявити несправність навесні під час пікового навантаження значно неприємніше, ніж виправити її восени в спокійній атмосфері.

Умови зберігання, які продовжують ресурс приладу

Зберігати електричну теплову гармату варто в сухому приміщенні зі стабільною температурою. Різкі перепади провокують появу конденсату всередині корпусу, а волога з часом руйнує контакти й ізоляцію обмотки. Підвал із високою вологістю чи неопалюваний гараж для тривалого зберігання не підходять.

Прилад варто накрити чохлом чи щільною тканиною, що захищає від пилу, але не блокує повітрообмін. Герметичне пакування в поліетилен створює власний конденсат всередині. Розташування подалі від підлоги вбереже від підтоплення й механічних пошкоджень при переміщенні інших речей.

Регулярне обслуговування перед сезонним простоєм подовжує ресурс теплової гармати й економить на ремонті восени, коли вона раптово знадобиться в перший холодний день. Якщо ж прилад відпрацював свій ресурс або підбирається заміна на новий сезон, в інтернет-магазині Budmir можна придбати електричні теплові гармати різної потужності. Обирайте модель під конкретне приміщення й починайте сезон без сюрпризів.

Перед виконанням будь-яких робіт із приладом ознайомтеся з інструкцією виробника.