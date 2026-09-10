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Как виртуальные номера помогают распределять обращения

Как виртуальные номера помогают распределять обращения
Как виртуальные номера помогают распределять обращения

Виртуальный номер позволяет компании принимать звонки без привязки к конкретной физической линии в офисе. Его можно использовать для отдельного отдела, региона, рекламного направления или удаленной команды. Вызов поступает в облачную систему и дальше распределяется между сотрудниками по заранее заданным правилам. Такой формат помогает сохранить корпоративный контакт даже при смене офиса или состава команды. В качестве примера профильного ресурса, можно рассмотреть CrocoCalls, где представлены виртуальные номера и инструменты облачной связи.

В каких случаях полезны отдельные номера

Несколько номеров упрощают разделение обращений по рынкам, направлениям продаж и подразделениям. При этом сотрудникам не обязательно иметь отдельное физическое устройство для каждого контакта – вызовы можно принимать через программный клиент или веб-интерфейс. Такой подход упрощает запуск новых направлений: номер можно закрепить за группой, а затем менять состав сотрудников без изменения самого контакта. Это удобно для сезонных проектов и быстро растущих отделов.

Как построить понятную маршрутизацию

Клиенту важно быстро попасть к нужному специалисту, поэтому сложное многоуровневое меню подходит далеко не каждой компании. Маршрут лучше строить вокруг реальных отделов, графиков и частых причин обращений.

При настройке стоит заранее предусмотреть:

  • направление звонка на свободного сотрудника группы;
  • очередь при одновременной занятости менеджеров;
  • перевод вызова между отделами;
  • отдельное правило для нерабочего времени;
  • резервную переадресацию при недоступности команды;
  • фиксацию пропущенных обращений для последующей обработки.

Чем меньше лишних переходов проходит клиент, тем проще сохранить высокую скорость ответа даже при заметной нагрузке. Это особенно важно в часы пик.

Когда нужны номера разных стран и городов

Локальные номера удобны компаниям, которые работают сразу с несколькими регионами или зарубежными рынками. Они позволяют разделять потоки звонков и поддерживать понятную структуру контактов. Перед подключением важно проверить доступность нужной страны, правила регистрации номера и стоимость входящих и исходящих направлений.

Какие функции дает виртуальная АТС

Облачная АТС объединяет номера, пользователей и правила обработки звонков в одном интерфейсе. Руководитель может видеть статистику, а администратор – менять группы, переадресации и права без перенастройки всей инфраструктуры.

Для ежедневной работы особенно полезны:

  • IVR для распределения обращений по направлениям;
  • запись разговоров с учетом правил хранения данных;
  • статистика входящих, исходящих и пропущенных звонков;
  • группы доступа для разных категорий сотрудников;
  • интеграция с CRM и внешними системами;
  • подключение через SIP, softphone или веб-телефон.

Функциональность стоит расширять по мере необходимости, чтобы система оставалась понятной сотрудникам и не превращалась в набор редко используемых модулей.

Как оценивать эффективность облачной связи

После запуска важно анализировать не только общее число разговоров, но и время ожидания, долю пропущенных вызовов и нагрузку на каждую группу. Если один маршрут постоянно перегружен, его можно изменить без смены номеров и оборудования. Гибкая схема особенно удобна компаниям, которые открывают новые направления, подключают удаленных сотрудников или постепенно увеличивают отдел продаж. При регулярном анализе отчетов можно вовремя заметить перегруженные часы и перераспределить звонки до того, как ожидание начнет влиять на клиентский опыт.

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