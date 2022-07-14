Как выбрать ИБП для сервера?

Обеспечивают бесперебойную работу серверного оборудования источники бесперебойного питания (ИБП). И если у вас появилась задача защитить сервер предприятия от аварий в сети необходимо определиться с основными параметрами, чтобы правильно подобрать бесперебойник.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Сегодня невозможно представить нашу жизнь без интернета. Это касается не только личного использования, но с каждым годом все большее количество бизнес-процессов не возможны без интернета или внутренней сети организации. Вся эта инфраструктура обеспечивается мощными компьютерами, то есть серверами. И чтобы сеть передачи данных работала без сбоев и обеспечивала 100% надежность сохранности информации сервера также должны работать без сбоев при любых ситуациях и авариях в сети электроснабжения.

Обеспечивают бесперебойную работу серверного оборудования источники бесперебойного питания (ИБП). И если у вас появилась задача защитить сервер предприятия от аварий в сети необходимо определиться с основными параметрами, чтобы правильно подобрать бесперебойник.

Исполнение ИБП для сервера

Самыми продвинутыми являются онлайн ИБП. Именно устройства такой архитектуры требуются для защиты серверов и сетевого оборудования. Они производятся в двух исполнениях:

Башенные или напольные

Стоечные – монтируются в серверный шкаф 19''

Бесперебойники первого типа Tower устанавливаются как отдельное устройство возле сервера или другого резервируемого оборудования. Преимуществом таких устройств является часто более низкая цена и если у вас нет телекоммуникационного шкафа или нет места в нем, то покупка такого бесперебойника будет правильным решением.

Если же сервер установлен в 19-дюймовом шкафу, то есть смысл купить UPS для сервера стоечного исполнения. Бесспорным преимуществом будет то, что бесперебойник не будет занимать дополнительного пространства в помещении. Главное, чтобы в серверном шкафу было достаточно свободных юнитов для установки. Поэтому перед покупкой поинтересуйтесь в менеджера сколько места будет занимать ИБП и батарейный блок, в случае если он поставляется отдельным устройством. Обычно ИБП на 1-2 кВА занимают до 3U, бесперебойники 6-10 кВА с одним батарейным блоком могут занимать до 6U.

Мощность

Определившись с подходящим типом корпуса перейдем к выбору мощности. Минимальная мощность ИБП должна быть минимум на 20% больше суммарной мощности всех потребителей, которые планируется подключать к нему. Также, следует учитывать если в скором времени планируется увеличение числа потребителей лучше приобрести более мощный бесперебойник для сервера. Ведь купить более мощное устройство будет дешевле чем два меньшей мощности.

Время автономной работы

Последний главный параметр, с которым нужно определиться – это время автономной работы в случае отключения центрального энергоснабжения. Обычно пользователи выбирают ИБП со встроенными аккумуляторами. Цена такого решения будет минимальной, при этом время автономии составит до 15 минут. Этого будет достаточно для правильного завершения работы подключенной техники.

В случае, когда нужно обеспечить больше времени (больше 1 часа) нужно выбирать модели под внешние аккумуляторы. Такие модификации имеют более мощное зарядное устройство способное зарядить аккумуляторные батареи большой емкости (от 30 до 200 Ач). Также, при выборе такой системы бесперебойного питания нужно учитывать, что АКБ будут занимать намного больше места чем в моделях со встроенными аккумуляторами.

Какого производителя ИБП выбрать?

На счет выбора бренда условно можно разделить на 2 категории – премиум и бюджетные решения. Как показывает опыт последних 10 лет в качестве источников бесперебойного питания для серверов бюджетные модели справляются хорошо и отдавать ли предпочтение более дорогим именитым брендам – это уже больше вопрос престижа.

Представляем вашему вниманию наш рейтинг бюджетных ИБП для серверов по соотношению цена/качество:

Cover (Польша)

Mergus

NetPRO

LogicPower

Ritar

Статья подготовлена специалистами PowerSol. Для более подробной информации переходите на сайт www.powersol.com.ua. Для консультации – оставляйте заявку или звоните по номерам телефонов, указанных на сайте.