Как выбрать первые спортивные часы и не переплатить за ненужные функции

Первые спортивные часы нужны для контроля нагрузки, а не для сбора десятков показателей, которые останутся без внимания. Например, в ассортименте Garmin есть устройства с записью маршрута, измерением пульса и понятной историей занятий. Чтобы покупка была оправданной, определите основной вид активности и функции, которыми будете пользоваться хотя бы раз в неделю.

Что действительно понадобится новичку

На первых тренировках главное – быстро начать запись и увидеть результат без сложных настроек. Для занятий бегом полезно отслеживать темп и дистанцию. В то же время для тренировок в зале пригодятся интервалы и таймер отдыха. Учитывайте, что оптический датчик подходит для общей оценки нагрузки, но при резких ускорениях может уступать нагрудному ремню по точности.

При сравнении устройств ориентируйтесь на свой график, а не на количество спортивных профилей. Базовые возможности оцените по таким пунктам:

навигация – встроенный GPS записывает маршрут без смартфона;

пульс – текущие значения и зоны интенсивности помогают распределять усилия;

автономность – проверяйте время работы с включенным GPS отдельно от обычного режима;

удобство – оцените массу корпуса, посадку ремешка и читаемость цифр при движении.

Перед заказом убедитесь, что нужные функции доступны в конкретной модели, а приложение совместимо с вашим телефоном. Например, короткая пробежка трижды в неделю не требует офлайн-карт с навигацией по тропам.

За какие возможности можно не доплачивать

Карты, многодиапазонное спутниковое позиционирование и расширенные метрики восстановления полезны при регулярных походах или подготовке к стартам, но не обязательны для первых пяти километров. Например, обычного GPS может хватить на открытой местности, а в плотной застройке более сложный приемник иногда дает более точный трек.

AMOLED дает контрастное изображение, а некоторые MIP-дисплеи хорошо читаются при ярком дневном свете и расходуют меньше энергии в определенных режимах. Выбор зависит от предпочтений и привычки пользоваться подсветкой. Сверяйте заявленную автономность с режимом работы, включающим уведомления и запись маршрутов.

Если не планируете слушать музыку без смартфона, встроенное хранилище аудио не станет преимуществом.

Прежде всего ориентируйтесь на собственные потребности и цель покупки. Подобрать подходящий вариант можно в интернет-магазине COMFY. На сайте comfy.ua представлен большой выбор товаров в разных ценовых категориях. Здесь вы найдете подробные описания, фото и отзывы других покупателей.