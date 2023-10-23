Какой аккумулятор лучше для вашего авто

Осень – активное время для рынка автомобильных аккумуляторов. При подборе нового надежного источника питания для своего авто многие часто задаются вопросом: какой аккумулятор лучше купить? В первую очередь, «муки выбора» автомобилиста касаются бренда, которому предстоит отдать предпочтение.

Украинский дистрибьютор автозапчастей АвтоНова-Д составил рейтинг лучших производителей аккумуляторов для авто, который поможет при выборе новой АКБ.

Duracell

Да, вам не показалось! Легендарный бренд с символом в виде зайца выпускает не только пальчиковые батарейки, но и большие АКБ для транспортных средств. Мега-популярностью они пользуются на американском рынке, однако купить аккумулятор Duracell в Украине тоже можно – компания АвтоНова-Д является эксклюзивным импортером автомобильных аккумуляторов этого производителя.

Линейка аккумуляторов Duracell достаточно широка:

Duracell Starter : для авто с небольшим объемом двигателя; 12 типов АКБ от 42 до 95 А*ч;

Duracell Advanced : для авто с повышенным энергопотреблением, 20 моделей аккумуляторов, идеально подходят к внедорожникам.

Duracell Extreme : Extreme EFB – для компактных, среднеразмерных и легких коммерческих автомобилей с функцией start-stop; Extreme AGM – для представительских/люксовых автомобилей (с большим количеством электроники), для машин с системой рекуперации энергии (электромобили, гибриды), а также системой start-stop; пять типов – от 60 до 92 А*ч.

Duracell Professional HD, Duracell Professional SHD, EFB : линейка аккумуляторов для грузовых автомобилей, автобусов и спецтехники. Они имеют повішеную емкостью как правило 145, 180 или 225 А*ч.

Duracell бренд американский, и для рынка Северной Америки автомобильные АКБ производятся по месту. А вот для Европы аккумуляторы Duracell выпускаются в Австрии. Кстати, именно напрямую с австрийского завода АКБ Duracell поставляются на склады АвтоНова-Д.

Eurorepar

Eurorepar – мультибрендовый поставщик запчастей для постгарантийных авто, принадлежит автомобильному концерну Stellantis. Предлагает самые разные автокомпоненты, в тому числе и аккумуляторы. В линейку входят 24 стандартных АКБ с разной мощностью и в разных размерах, а также 7 типов усиленных аккумуляторов для авто с системой start-stop, вместе они охватывают свыше 95% европейского автопарка. Большая часть этих батарей, к слову, доступна в наличии в АвтоНова-Д.

Аккумуляторы Eurorepar изготавливаются заводами-поставщиками Stellantis, которые расположены во Франции, Италии и Испании. Да, эти батареи не только поставляются на рынок послепродажного обслуживания, но и являются компоненты первичной комплектации автомобилей Peugeot, Citroen, Opel, FIAT и Alfa Romeo (именно эти марки входят в «европейское крыло» упомянутого автоконцерна).

Кроме ОЕ-качества, еще одной сильной стороной продукции является доступная цена: примерно в два раза дешевле того же «оригинала».

Bosch

Bosch является одним из самых больших производителей запчастей, и аккумуляторы в этом отношении – не исключение. Всего каталог аккумуляторов Bosch насчитывает свыше 1000 моделей (две основные серии батарей – T и S).

Многие автомобилисты и работники СТО не зря отдают предпочтение именно аккумуляторам этого бренда: кроме немецкого качества (в данном случае эту популярную фразу можно применять справедливо), их также характеризуют длительный срок службы (в сравнении с другими аналогами), низкий саморазряд, повышенная устойчивость к агрессивным температурам, а также двойной лабиринт и мембранный фильтр системы вентиляции на крышке (препятствует прохождению электролита и способствует лучшему отводу газов).

Как и в случае с упомянутыми выше брендами, аккумуляторы Bosch выпускаются сразу на нескольких заводах в Европе.

VARTA

Пожалуй, самый известный производитель автомобильных аккумуляторов. Этот бренд специализируется строго на производстве батарей, причем еще с момента своего основания в 1887 году. При этом именно его аккумуляторами был оснащен один из самых больших дирижаблей в истории, легендарный Гинденбург (в 1936 году).

На сегодня VARTA выпускает 140 млн аккумуляторов в год на своих заводах в Германии, Чехии, Швеции, Австрии Франции и Испании. Это как и стандартные АКБ, так и усиленные для авто из системой start-stop. Многие аккумуляторы VARTA поставляются не только на рынок послепродажного обслуживания, но и на конвейеры автопроизводителей – Audi, BMW, Mercedes-Benz и др.

Интересный факт: название бренда – VARTA – это аббревиатура от Vertrieb, Aufladung, Reparatur Transportable Akkumulator, что переводится с немецкого как «Распространение, зарядка и восстановление портативных аккумуляторов». Его внедрили еще в 1911 году.

Continental

Continental – это не только про шины и щетки стеклоочистителей. Немецкий концерн выпускает также автомобильные аккумуляторы: линейка небольшая, но по качеству она не уступает батареями других марок.

Флагманом линейки Continental являются АКБ для автомобилей с системой start-stop (EFB-, AGM-семейство), которые имеют высокую емкость глубины разряда и обеспечивают 115% продуктивности в сложных климатических (погодных) условиях.

Аккумуляторы обеих линейке, к слову, доступны в наличии в АвтоНова-Д.

Большая часть аккумуляторов Continental выпускается на главном заводе концерна в немецком Ганновере. Некоторые модели выпускают чешское, шведское, австрийское, французское и испанское предприятия.

Exide

Еще один уважаемый бренд аккумуляторов. Как и Varta, Exide был основан в конце XIX века (а именно, в 1888 году), и от момента своего основания специализируется на разработке и производстве элементов питания. Единственное отличие – если VARTA покоряла Европу, то Exide завоевывал американский рынок (штаб-квартира бренда находится в штате Джорджия). Начинала компания с выпуска батарей для трамваев, затем был выпущен аккумулятор для первой американской подлодки (1989 год), и, наконец, в 1912 году Exide выпустил свою первую батарею для авто – это был стартерный аккумулятор для Cadillac.

На сегодня Exide предлагает аккумуляторы для почти всех автомобилей – разных размеров, с разной силой тока, для стандартных авто и с системой start-stop. Главным преимуществом аккумуляторов этого бренда считается идеальный баланс между ценой и качеством.