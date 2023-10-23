Який акумулятор найкраще підходить для вашого авто

Осінь – активний час для ринку автомобільних акумуляторів. При підборі нового надійного джерела живлення для свого авто багато хто часто задається питанням: який акумулятор краще купити? Насамперед, «муки вибору» автомобіліста стосуються бренду, якому потрібно буде віддати перевагу.

Український дистриб'ютор автозапчастин АвтоНова-Д склав рейтинг найкращих виробників акумуляторів для авто, що допоможе при виборі нової АКБ.

Duracell

Так, вам не здалося! Легендарный бренд із символом у вигляді зайця випускає не лише пальчикові батарейки, а й великі АКБ для транспортних засобів. Мега-популярністю вони користуються на американському ринку, проте купити акумулятор Duracell в Україні теж можна – компанія АвтоНова-Д є ексклюзивним імпортером автомобільних акумуляторів цього виробника.

Лінійка акумуляторів Duracell досить широка:

Duracell Starter : для авто з невеликим об'ємом двигуна; 12 типів АКБ від 42 до 95 А*год;

Duracell Advanced : для авто з підвищеним енергоспоживанням, 20 моделей акумуляторів, ідеально підходять до позашляховиків.

Duracell Extreme : Extreme EFB – для компактних, середньорозмірних та легких комерційних автомобілів із функцією start-stop; Extreme AGM – для представницьких/люксових автомобілів (з великою кількістю електроніки), для машин із системою рекуперації енергії (електромобілі, гібриди), а також системою start-stop; п'ять типів – від 60 до 92 А*год.

Duracell Professional HD, Duracell Professional SHD, EFB : лінійка акумуляторів для вантажних автомобілів, автобусів та спецтехніки. Зазвичай їх вони мають ємністю 145,180 або 225 А*год.

Duracell бренд американський, і для ринку Північної Америки автомобільні АКБ виробляються за місцем. А ось для Європи акумулятори Duracell випускаються в Австрії. До речі, саме з австрійського заводу АКБ Duracell поставляються на склади АвтоНова-Д.

Eurorepar

Eurorepar – мультибрендовий постачальник запчастин для післягарантійних авто, належить автомобільному концерну Stellantis. Пропонує різні автокомпоненти, в тому числі і акумулятори. У лінійку входять 24 стандартні АКБ з різною потужністю та в різних розмірах, а також 7 типів посилених акумуляторів для авто із системою start-stop, разом вони охоплюють понад 95% європейського автопарку. Більшість цих батарей, до речі, доступна в АвтоНова-Д.

Акумулятори Eurorepar виготовляються заводами-постачальниками Stellantis, які розташовані у Франції, Італії та Іспанії. Так, ці батареї не тільки поставляються на ринок післяпродажного обслуговування, а й є компонентами первинної комплектації автомобілів Peugeot, Citroen, Opel, FIAT та Alfa Romeo (саме ці марки входять до «європейського крила» згаданого автоконцерну).

Крім ОЕ-якості, ще однією сильною стороною продукції є доступна ціна: приблизно вдвічі дешевше від того самого «оригіналу».

Bosch

Bosch є одним із найбільших виробників запчастин, і акумулятори в цьому відношенні – не виняток. Загалом каталог акумуляторів Bosch налічує понад 1000 моделей (дві основні серії батарей – T та S).

Багато автомобілістів та працівників СТО не дарма віддають перевагу саме акумуляторам цього бренду: крім німецької якості (у даному випадку цю популярну фразу можна застосовувати справедливо), їх також характеризують тривалий термін служби (порівняно з іншими аналогами), низький саморозряд, підвищена стійкість до агресивних температурам, а також подвійний лабіринт та мембранний фільтр системи вентиляції на кришці (перешкоджає проходженню електроліту та сприяє кращому відводу газів).

Як і у випадку зі згаданими вище брендами, акумулятори Bosch випускаються відразу на кількох заводах у Європі.

VARTA

Мабуть, найвідоміший виробник автомобільних акумуляторів. Цей бренд спеціалізується на виробництві батарей, причому ще з моменту свого заснування у 1887 році. Водночас саме його акумуляторами був обладнаний один із найбільших дирижаблів в історії, легендарний Гінденбург (у 1936 році).

На сьогодні VARTA випускає 140 млн акумуляторів на рік на своїх заводах у Німеччині, Чехії, Швеції, Австрії, Франції та Іспанії. Це як стандартні АКБ, так і посилені для авто із системою start-stop. Багато акумуляторів VARTA поставляються не тільки на ринок післяпродажного обслуговування, але й на конвеєри автовиробників – Audi, BMW, Mercedes-Benz та ін.

Цікавий факт: назва бренду – VARTA – це абревіатура від Vertrieb, Aufladung, Reparatur Transportabler Akkumulatoren, що перекладається з німецької як «Поширення, заряджання та відновлення портативних акумуляторів». ЇЇ запровадили ще в 1911 році.

Continental

Continental – це не тільки про шини та щітки склоочисників. Німецький концерн випускає також автомобільні акумулятори: лінійка невелика, але за якістю вона не поступається аккумуляторам інших марок.

Флагманом лінійки Continental є АКБ для автомобілів із системою start-stop (EFB-, AGM-сімейство), які мають високу ємність глибини розряду та забезпечують 115% продуктивності у складних кліматичних (погодних) умовах.

Акумулятори обох лінійок, до речі, доступні в наявності в АвтоНова-Д.

Більшість акумуляторів Continental випускається на головному заводі концерну в німецькому Ганновері. Деякі моделі випускають чеське, шведське, австрійське, французьке та іспанське підприємства.

Exide

Ще один шановний бренд акумуляторів. Як і Varta, Exide був заснований наприкінці XIX століття (а саме, в 1888 році), і з моменту свого заснування спеціалізується на розробленні та виробництві елементів живлення. Єдина відмінність – якщо VARTA підкорювала Європу, то Exide завойовував американський ринок (штаб-квартира бренду знаходиться у штаті Джорджія). Починала компанія з випуску батарей для трамваїв, потім був випущений акумулятор для першого американського підводного човна (1989 рік), і, нарешті, у 1912 році Exide випустив свою першу батарею для авто – це був стартерний акумулятор для Cadillac.

Сьогодні Exide пропонує акумулятори для багатьох автомобілів - різних розмірів, з різною силою струму, для стандартних автомобілів і з системою start-stop. Головною перевагою акумуляторів цього бренду вважається ідеальний баланс між ціною та якістю.