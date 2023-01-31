Какой электромобиль выбрать для такси?

Экологически чистый транспорт пробирается во все сферы на шей жизни. Не обошлось и без электрических такси. Электромобили - это безопасные, комфортные и экономичные транспортные средства, которые могут приносить доход.

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Экологически чистый транспорт пробирается во все сферы на шей жизни. Не обошлось и без электрических такси. Электромобили - это безопасные, комфортные и экономичные транспортные средства, которые могут приносить доход. Их не зря все чаще стали выбирать для перевозки пассажиров. Этому способствуют и явные преимущества электрокаров перед авто с двигателем внутреннего сгорания, и развивающаяся инфраструктура обслуживания электрических машин.

Один из самых важных критериев выбора авто для такси - его экономичность и расходы на обслуживание. Электромобили в этом вопросе гораздо выгоднее традиционных авто. Во-первых, электроэнергия стоит дешевле, ее цена не зависит от внешних факторов и не колеблется так сильно как цена на топливо. Заряжать электромобиль можно дома от бытовой сети, ночью перед работой, тогда по ночному тарифу питание авто будет стоить еще дешевле. А можно использовать быструю зарядку. Сеть станций подзарядки широко разрастается по городу и за его пределами. Для определения доступных коннекторов существует множество приложений и сервисов с картами станций зарядки и их мощностью.

Электромобили с Китая становятся доступными для покупки в Украине. Их себестоимость ниже, а качество на уровне мировых известных брендов. Запас хода современных авто позволяет двигаться 400-600 км без подзарядки. Самое лучшее соотношение цены и запаса хода у автомобилей:

Buick Velite 6 - 518 км, стоимостью до 22 800 $;

BYD e2 - 400 км, цена до 21 600 $;

Chery Big Ant - 510 км, 27 900 $;

GAC Aion Y - 610 км, до 31 000 $;

Geely G6 - 620 км, до 31 300 $;

Honda M-NV - 480 км, до 24 500 $;

Neta U - 610 км, до 27 800 $.

Ни для кого не секрет, что авто с двигателем внутреннего сгорания экономнее на скоростных трассах, а движение в городе провоцирует большее потребление топлива. Электромобили же наоборот, расходуют энергию для поддержания высокой скорости, а частые остановки перед светофором благоприятно влияют на уровень заряда. Для таксования в городском потоке электромобиль - лучший вариант, ведь в режиме старт-стоп чаще используется рекуперативное торможение.

Рекуперация - это процесс возврата и аккумулирования энергии электрокаром при торможении электромотором. Проще говоря, электромобиль подзаряжается прямо в движении без подключения к сети. К тому же, электромотор не нужно раскручивать и набирать оборотов, он выдает максимальный крутящийся момент сразу же. Поэтому часто электромобили опережают остальные авто на светофорах.

Электромобиль требует меньшего обслуживания и реже ломается. Благодаря рекуперации и торможению мотором тормозные колодки авто менее изнашиваются, менять их приходится в два раза реже, чем в бензиновых аналогах. К тому же отличается и качество процесса вождения. У электромобилей отсутствует шум двигателя, а значит водитель, работающий на таком авто, меньше подвергается воздействию сторонних раздражителей. Системы помощи при вождении, которыми оборудованы новые электрокары, облегчают парковку авто и увеличивают уровень безопасности.