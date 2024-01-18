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Какой вентилятор поставить в ванную: рекомендации по выбору и рейтинг лучших моделей
Вытяжка в санузле необходима, если естественной вентиляции недостаточно для быстрого восстановления благоприятных условий микроклимата. Такой прибор, как вентилятор в ванную, помогает снизить влажность воздуха, предупредить появление конденсата и плесени, устранить посторонние запахи, излишки СО2 и пыль. В хорошо проветриваемой комнате вам будет легче поддерживать идеальную чистоту и комфорт. Однако какой вентилятор лучше поставить в ванную, чтобы добиться действительно заметного результата? Подробнее об этом читайте в нашей статье.
Что улучшится после установки вентилятора в ванную?
- Снизится средний уровень влажности в ванной комнате;
- Конденсат на стенах, зеркалах, потолке после душа или стирки будет исчезать в течение 10-15 минут. Перестанет появляться грибок;
- Продлится срок службы отделки, мебели и сантехники в санузле. Например, металл не будет ржаветь, а дерево — набухать и менять форму. Банные принадлежности и косметика будут сохранять исходное качество;
- Хороший вентилятор на полной мощности максимально быстро просушит помещение, избавит его от пара, неприятных запахов, духоты и т.д;
- Повысится общий комфорт и упроститься уборка — в ванной комнате будет всегда приятно, чисто и свежо;
Как устроен вытяжной вентилятор?
- Внешняя решетка, предназначенная для защиты от механических повреждений и декоративной маскировки в интерьере.
- Корпус, который позволяет легко закрепить оборудование в вентиляционном канале, а также удерживает все комплектующие в нужном положении.
- Прокладка для поглощения вибраций и уменьшения уровня шума вентилятора между корпусом и стеной.
- Такое дополнительное оборудование, как обратный клапан, датчики, таймеры, подсветка и другие системы, расширяющие функциональность вентилятора.
- Внутренний вращающийся блок, ответственный за перемещение воздушных масс из помещения в вытяжной воздуховод.
Разновидности вытяжек для ванной комнаты
Осевые вентиляторы отличаются привлекательной стоимостью, хорошей эффективностью и простой установкой. Идеально подходят для монтажа в стене или вентканале санузла, кладовой, кухни или, например, теплицы.
Центробежные системы ("улитки") более надежны и долговечны. Их можно встретить во многих современных вытяжках, кондиционерах, фанкойлах и другой климатической технике.
Канальные устройства изготавливаются под воздуховоды круглого, квадратного или прямоугольного сечения.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Какой вентилятор поставить в ванную комнату моего размера?
При выборе подходящей по мощности системы главным образом учитывается объем помещения. Для приблизительного расчета можно воспользоваться формулой: L = S × h × k, где
- L - производительность вентиляции (кубических метров в час);
- S - площадь помещения (квадратных метров);
- h - высота потолка (метров);
- k - коэффициент воздухообмена в соответствии с СанПиН (для кухни или туалета можно взять значение 7-10).
Какие еще моменты важно учесть, когда выбираешь вентилятор для ванной?
- Габариты и форма прибора;
- Доступные способы подключения;
- Функциональные возможности, режимы работы, автоматизация;
- Уровень шума в различных режимах работы;
- Дизайн внешней решетки;
- Наличие обратного клапана;
- Стоимость приобретения и доставки, а также эксплуатации и технического обслуживания;
- Лицензии и гарантии, подтверждающие надежность выбранной модели вентилятора.
Какие модели вентиляторов для ванной наиболее популярны?
Если вы не знаете какой вентилятор поставить на вытяжку в ванную, можно взять пример с соседей — уточняем информацию на сайте инженерной компании Alter Air и находим несколько действительно надежных вентиляторов в разных ценовых категориях. Для удобства сравнения приводим данные в небольшой таблице:
|
Модель и страна
|
Производительность / потребляемая мощность
|
Уровень шума
|
Дополнительный функционал
|
Цена (на начало 2024 года)
|
Осевой Aerauliqa QD 100 BB (Италия)
|
— 83 м³/ч
|
До 26 дБа
|
— Обратный клапан;
— Влагозащита IPX4.
|
≈54$
|
Осевой ELECTROLUX EAFR-100Т (Швеция)
|
— 100 м³/ч
— 15 Вт
|
26-32 дБа
|
— Обратный клапан;
— Таймер;
— Настенная или встраиваемая установка;
— Влагозащита IPX4.
|
≈55$
|
Осевой Soler&Palau Silent Dual 100 (Испания)
|
— от 25 до 90 м³/ч
— 4-8 Вт
|
До 26,5 дБа
|
— Обратный клапан;
— Датчики влажности и движения;
— 2 режима работы (постоянный и периодический);
— Влагозащита IP45;
— Настенная или встраиваемая установка.
|
≈138$
|
Осевой OLIMPIA SPLENDID SITALI SFE 100 (Италия)
|
— 83, 47, 29 или 21 м³/час
— от 1 до 2,5 Вт;
|
От 10 до 29 дБа
|
— Таймер;
— Датчик влажности;
— Вертикальный и горизонтальный монтаж;
— 4 скоростных режима;
— Влагозащита IPX4.
|
≈260$
|
Центробежный Meltem VARIO-II 60-N (Германия)
|
— 60 м³/ч
— 17 Вт
|
44,5 дБа
|
— Таймер;
— Настенный, встраиваемый или потолочный монтаж;
— Защита от перегрузок и перегрева;
— Влагозащита IPX5.
|
≈273$
|
Центробежный Meltem Vario-II 60-F
|
— 60 м³/ч
— 17 Вт
|
51,5 дБа
|
— Датчик влажности и таймер;
— Настенный, встраиваемый или потолочный монтаж;
— Защита от перегрузок и перегрева;
— Влагозащита IPX5.
|
≈550$