Какой вентилятор поставить в ванную: рекомендации по выбору и рейтинг лучших моделей

Вытяжка в санузле необходима, если естественной вентиляции недостаточно для быстрого восстановления благоприятных условий микроклимата. Такой прибор, как вентилятор в ванную, помогает снизить влажность воздуха, предупредить появление конденсата и плесени, устранить посторонние запахи, излишки СО2 и пыль. В хорошо проветриваемой комнате вам будет легче поддерживать идеальную чистоту и комфорт. Однако какой вентилятор лучше поставить в ванную, чтобы добиться действительно заметного результата? Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Что улучшится после установки вентилятора в ванную?

Снизится средний уровень влажности в ванной комнате; Конденсат на стенах, зеркалах, потолке после душа или стирки будет исчезать в течение 10-15 минут. Перестанет появляться грибок; Продлится срок службы отделки, мебели и сантехники в санузле. Например, металл не будет ржаветь, а дерево — набухать и менять форму. Банные принадлежности и косметика будут сохранять исходное качество; Хороший вентилятор на полной мощности максимально быстро просушит помещение, избавит его от пара, неприятных запахов, духоты и т.д; Повысится общий комфорт и упроститься уборка — в ванной комнате будет всегда приятно, чисто и свежо;

Как устроен вытяжной вентилятор?

Внешняя решетка, предназначенная для защиты от механических повреждений и декоративной маскировки в интерьере.

Корпус, который позволяет легко закрепить оборудование в вентиляционном канале, а также удерживает все комплектующие в нужном положении.

Прокладка для поглощения вибраций и уменьшения уровня шума вентилятора между корпусом и стеной.

Такое дополнительное оборудование, как обратный клапан, датчики, таймеры, подсветка и другие системы, расширяющие функциональность вентилятора.

Внутренний вращающийся блок, ответственный за перемещение воздушных масс из помещения в вытяжной воздуховод.

Разновидности вытяжек для ванной комнаты

Осевые вентиляторы отличаются привлекательной стоимостью, хорошей эффективностью и простой установкой. Идеально подходят для монтажа в стене или вентканале санузла, кладовой, кухни или, например, теплицы.

Центробежные системы ("улитки") более надежны и долговечны. Их можно встретить во многих современных вытяжках, кондиционерах, фанкойлах и другой климатической технике.

Канальные устройства изготавливаются под воздуховоды круглого, квадратного или прямоугольного сечения.

Какой вентилятор поставить в ванную комнату моего размера?

При выборе подходящей по мощности системы главным образом учитывается объем помещения. Для приблизительного расчета можно воспользоваться формулой: L = S × h × k, где

L - производительность вентиляции (кубических метров в час);

S - площадь помещения (квадратных метров);

h - высота потолка (метров);

k - коэффициент воздухообмена в соответствии с СанПиН (для кухни или туалета можно взять значение 7-10).

Какие еще моменты важно учесть, когда выбираешь вентилятор для ванной?

Габариты и форма прибора; Доступные способы подключения; Функциональные возможности, режимы работы, автоматизация; Уровень шума в различных режимах работы; Дизайн внешней решетки; Наличие обратного клапана; Стоимость приобретения и доставки, а также эксплуатации и технического обслуживания; Лицензии и гарантии, подтверждающие надежность выбранной модели вентилятора.

Какие модели вентиляторов для ванной наиболее популярны?

Если вы не знаете какой вентилятор поставить на вытяжку в ванную, можно взять пример с соседей — уточняем информацию на сайте инженерной компании Alter Air и находим несколько действительно надежных вентиляторов в разных ценовых категориях. Для удобства сравнения приводим данные в небольшой таблице: