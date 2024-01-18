Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2023
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Новости компаний
Дата публикации

Какой вентилятор поставить в ванную: рекомендации по выбору и рейтинг лучших моделей

Какой вентилятор поставить в ванную: рекомендации по выбору и рейтинг лучших моделей

Вытяжка в санузле необходима, если естественной вентиляции недостаточно для быстрого восстановления благоприятных условий микроклимата. Такой прибор, как вентилятор в ванную, помогает снизить влажность воздуха, предупредить появление конденсата и плесени, устранить посторонние запахи, излишки СО2 и пыль. В хорошо проветриваемой комнате вам будет легче поддерживать идеальную чистоту и комфорт. Однако какой вентилятор лучше поставить в ванную, чтобы добиться действительно заметного результата? Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Что улучшится после установки вентилятора в ванную?

  1. Снизится средний уровень влажности в ванной комнате;
  2. Конденсат на стенах, зеркалах, потолке после душа или стирки будет исчезать в течение 10-15 минут. Перестанет появляться грибок;
  3. Продлится срок службы отделки, мебели и сантехники в санузле. Например, металл не будет ржаветь, а дерево — набухать и менять форму. Банные принадлежности и косметика будут сохранять исходное качество;
  4. Хороший вентилятор на полной мощности максимально быстро просушит помещение, избавит его от пара, неприятных запахов, духоты и т.д;
  5. Повысится общий комфорт и упроститься уборка — в ванной комнате будет всегда приятно, чисто и свежо;

Как устроен вытяжной вентилятор?

  • Внешняя решетка, предназначенная для защиты от механических повреждений и декоративной маскировки в интерьере.
  • Корпус, который позволяет легко закрепить оборудование в вентиляционном канале, а также удерживает все комплектующие в нужном положении.
  • Прокладка для поглощения вибраций и уменьшения уровня шума вентилятора между корпусом и стеной.
  • Такое дополнительное оборудование, как обратный клапан, датчики, таймеры, подсветка и другие системы, расширяющие функциональность вентилятора.
  • Внутренний вращающийся блок, ответственный за перемещение воздушных масс из помещения в вытяжной воздуховод. 

Разновидности вытяжек для ванной комнаты

Осевые вентиляторы отличаются привлекательной стоимостью, хорошей эффективностью и простой установкой. Идеально подходят для монтажа в стене или вентканале санузла, кладовой, кухни или, например, теплицы. 

Центробежные системы ("улитки") более надежны и долговечны. Их можно встретить во многих современных вытяжках, кондиционерах, фанкойлах и другой климатической технике.

Канальные устройства изготавливаются под воздуховоды круглого, квадратного или прямоугольного сечения.

Какой вентилятор поставить в ванную комнату моего размера?

При выборе подходящей по мощности системы главным образом учитывается объем помещения. Для приблизительного расчета можно воспользоваться формулой: L = S × h × k, где

  • L - производительность вентиляции (кубических метров в час);
  • S - площадь помещения (квадратных метров);
  • h - высота потолка (метров);
  • k - коэффициент воздухообмена в соответствии с СанПиН (для кухни или туалета можно взять значение 7-10).

Какие еще моменты важно учесть, когда выбираешь вентилятор для ванной?

  1. Габариты и форма прибора;
  2. Доступные способы подключения;
  3. Функциональные возможности, режимы работы, автоматизация;
  4. Уровень шума в различных режимах работы;
  5. Дизайн внешней решетки;
  6. Наличие обратного клапана;
  7. Стоимость приобретения и доставки, а также эксплуатации и технического обслуживания;
  8. Лицензии и гарантии, подтверждающие надежность выбранной модели вентилятора.
Фото 2 — Какой вентилятор поставить в ванную: рекомендации по выбору и рейтинг лучших моделей

Какие модели вентиляторов для ванной наиболее популярны? 

Если вы не знаете какой вентилятор поставить на вытяжку в ванную, можно взять пример с соседей — уточняем информацию на сайте инженерной компании Alter Air и находим несколько действительно надежных вентиляторов в разных ценовых категориях. Для удобства сравнения приводим данные в небольшой таблице:

Модель и страна

Производительность / потребляемая мощность

Уровень шума

Дополнительный функционал

Цена (на начало 2024 года)

Осевой Aerauliqa QD 100 BB (Италия)

— 83 м³/ч
— 8 Вт

До 26 дБа

— Обратный клапан;
— Настенный или потолочный монтаж;

— Влагозащита IPX4.


 

≈54$

Осевой ELECTROLUX EAFR-100Т (Швеция)

— 100 м³/ч

— 15 Вт

26-32 дБа

— Обратный клапан;

— Таймер;

— Настенная или встраиваемая установка;

— Влагозащита IPX4.

≈55$

Осевой Soler&Palau Silent Dual 100 (Испания)

— от 25 до 90 м³/ч

— 4-8 Вт

До 26,5 дБа

— Обратный клапан;

— Датчики влажности и движения;

— 2 режима работы (постоянный и периодический);

— Влагозащита IP45;

— Настенная или встраиваемая установка.

≈138$

Осевой OLIMPIA SPLENDID SITALI SFE 100 (Италия)

— 83, 47, 29 или 21 м³/час

— от 1 до 2,5 Вт;

От 10 до 29 дБа

— Таймер;

— Датчик влажности;

— Вертикальный и горизонтальный монтаж;

— 4 скоростных режима;

— Влагозащита IPX4.

≈260$

Центробежный Meltem VARIO-II 60-N (Германия)

— 60 м³/ч

— 17 Вт

44,5 дБа

— Таймер;

— Настенный, встраиваемый или потолочный монтаж;

— Защита от перегрузок и перегрева;
— Есть воздушный фильтр;

— Влагозащита IPX5.

≈273$

Центробежный Meltem Vario-II 60-F

— 60 м³/ч

— 17 Вт

51,5 дБа

— Датчик влажности и таймер;

— Настенный, встраиваемый или потолочный монтаж;

— Защита от перегрузок и перегрева;
— Есть воздушный фильтр;

— Влагозащита IPX5.


 

≈550$