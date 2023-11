Киберспортивные звезды Petr1k, ceh9, Ghostik и XBOCT — новые бренд-посла FAVBET

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Компания FAVBET продолжает развитие киберспортивного направления и объявила о начале сотрудничества с четырьмя украинскими звездами Counter Strike и Dota 2, чьи имена хорошо известны тысячам фанов не только в Украине, но и далеко за ее пределами.

Начиная с октября, к FAVBET присоединились:

Александр «Petr1k» Петрик – популярный блоггер, комментатор и один из самых влиятельных украинских аналитиков CS:GO и CS2. В начале своего пути в киберспорте Александр проводил небольшие интервью с профессиональными игроками своего YouTube-канала и сайта Gameinside.ua.

В январе 2016 Александра пригласили в роли интервьюера на международный киберспортивный турнир StarLadder в Минске. Из-за непредвиденных обстоятельств аналитическая студия турнира осталась без одного участника, и Petr1k взял эту роль на себя. Молодому аналитику удалось проявить свой талант в выражении мнений и глубоком понимании игры, и в результате его пригласили присоединиться к StarLadder CS:GO в качестве штатного аналитика. Сейчас Александр развивает собственный Ютуб-канал из более чем 200 тыс. подписчиков.

Арсений «ceh9», Триноженко – легендарный украинский игрок Counter-Strike участник золотого состава Natus Vincere (Na'Vi). С Na'Vi он одержал многочисленные победы на самых престижных турнирах мира, включая Electronic Sports World Cup, World Cyber ​​Games, DreamHack и Intel Extreme Masters. Сейчас Арсений является успешным стримером с многотысячной аудиторией, оставаясь одной из самых влиятельных фигур в Counter-Strike для нового поколения фанатов и игроков.

Александр «XBOCT» Дашкевич — выдающийся мировой популярность киберспортсмен, играя в Dota 2. XBOCT начал свою профессиональную карьеру в мире киберспорта еще в Defense of the Ancients и быстро стал известен благодаря своему исключительному мастерству. В 2010 году Александр получил приглашение стать игроком новосозданной команды Natus Vincere, а уже в следующем вместе с Na'Vi стал участником первого турнира The International в дисциплине Dota 2. Команда без особых проблем прошла по верхней сетке турнира и стала первым победителем The International. Вне игры XBOCT известен своим активным участием в социальных сетях и других сообществах, где он общается со своими поклонниками, делится впечатлениями от игры и новостями киберспорта.

«Мы рады приветствовать в команде FAVBET людей, объединивших вокруг своего таланта сотни тысяч киберспортивных фанатов в Украине и за рубежом. Это важный шаг для нашего бренда, который придаст энергии украинскому киберспорту и скоро трансформируется в интересные проекты и интеграции. Итак, оставайтесь внутри игры и следите за анонсами», — прокомментировали в FAVBET.

Подписание соглашений с новыми бренд-посольствами продолжает последовательную работу FAVBET по усилению позиций в украинском киберспорте. Сегодня компания также является генеральным спонсором киберспортивной организации Monte, которая, несмотря на свою короткую историю, уже успела войти в число лучших мировых команд CS:GO, а сейчас продолжает успешные выступления в CS2.