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Когда можно делать абдоминопластику после родов

Когда можно делать абдоминопластику после родов
Когда можно делать абдоминопластику после родов

Абдоминопластика помогает восстановить форму живота после беременности. При вынашивании кожа и мышцы растягиваются, после родов не все возвращается в прежнее состояние. Часть женщин рассматривает операцию, но важно выбрать правильное время.

Минимальный срок после родов

Врачи советуют не спешить, ведь организму нужно время на восстановление. В среднем следует подождать от 6 до 12 месяцев после родов. За этот период уменьшается объем матки, стабилизируется вес и восстанавливается тонус тканей.

Если сделать операцию раньше, результат может оказаться неустойчивым. Ткани еще изменяются, и форма живота не является окончательной.

Грудное вскармливание

Во время грудного вскармливания операцию не проводят. Гормональный фон еще нестабильный, что влияет на заживление и состояние тканей.

После завершения кормления следует подождать еще 2-3 месяца. За это время организм возвращается к обычному режиму. Это снижает риски и помогает получить лучший результат.

Стабильный вес

Перед операцией важно добиться стабильного веса. Резкие изменения после вмешательства влияют на форму живота. Если планируется похудение, лучше сделать это до операции.

Абдоминопластика не является методом снижения веса. Она работает с избытком кожи и растянутыми мышцами. Поэтому результат зависит от того, насколько стабильна масса тела.

Состояние мышц и кожи

После беременности часто возникает расхождение прямых мышц живота. Это называют диастазом. Он не всегда исчезает сам. Операция позволяет сшить мышцы и вернуть им правильное положение.

Кожа также может потерять упругость. Если есть избыток, его удаляют во время операции. Но важно дать коже время на природное восстановление перед решением.

Планы на будущую беременность

Если вы планируете еще одну беременность, операцию лучше отложить. Повторное растяжение тканей может свести результат к нулю. В этом случае целесообразно дождаться завершения планирования семьи.

Фото 2 — Когда можно делать абдоминопластику после родов

Когда следует обратиться к врачу

Консультация нужна, когда прошло не менее полугода после родов и состояние стабилизировалось. Врач оценивает кожу, мышцы, общее состояние здоровья. После этого можно определить, подходит ли абдоминопластика и какой объем вмешательства требуется.

Вывод

Абдоминопластика после родов дает результат при подборе правильного времени. Необходимо дождаться восстановления организма, завершить грудное вскармливание и стабилизировать вес. Это снижает риски и делает результат предсказуемым.

Если вы рассматриваете абдоминопластику, важно получить четкую консультацию и оценку состояния тканей. В клинике MED CITY помогают определить целесообразность вмешательства и подобрать оптимальный план действий.

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