Коли можна робити абдомінопластику після пологів

Абдомінопластика допомагає відновити форму живота після вагітності. Під час виношування шкіра і м’язи розтягуються, після пологів не все повертається до попереднього стану. Частина жінок розглядає операцію, але важливо обрати правильний час.

Мінімальний термін після пологів

Лікарі радять не поспішати, адже організму потрібен час на відновлення. У середньому варто зачекати від 6 до 12 місяців після пологів. За цей період зменшується об’єм матки, стабілізується вага та відновлюється тонус тканин.

Якщо зробити операцію раніше, результат може бути нестійким. Тканини ще змінюються, і форма живота не є остаточною.

Грудне вигодовування

Під час грудного вигодовування операцію не проводять. Гормональний фон ще нестабільний, а це впливає на загоєння і стан тканин.

Після завершення годування варто почекати ще 2-3 місяці. За цей час організм повертається до звичного режиму. Це знижує ризики і допомагає отримати кращий результат.

Стабільна вага

Перед операцією важливо досягти стабільної ваги. Різкі зміни після втручання впливають на форму живота. Якщо планується схуднення, краще зробити це до операції.

Абдомінопластика не є методом для зниження ваги. Вона працює з надлишком шкіри і розтягнутими м’язами. Тому результат залежить від того, наскільки стабільною є маса тіла.

Стан м’язів і шкіри

Після вагітності часто виникає розходження прямих м’язів живота. Це називають діастазом. Він не завжди зникає сам. Операція дозволяє зшити м’язи і повернути їм правильне положення.

Шкіра також може втратити пружність. Якщо є надлишок, його видаляють під час операції. Але важливо дати шкірі час на природне відновлення перед рішенням.

Плани на майбутню вагітність

Якщо ви плануєте ще одну вагітність, операцію краще відкласти. Повторне розтягнення тканин може звести результат нанівець. У такому разі доцільно дочекатися завершення планування сім’ї.

Коли варто звернутися до лікаря

Консультація потрібна, коли минуло щонайменше пів року після пологів і стан стабілізувався. Лікар оцінює шкіру, м’язи, загальний стан здоров’я. Після цього можна визначити, чи підходить абдомінопластика і який обсяг втручання потрібен.

Висновок

Абдомінопластика після пологів дає результат за умови підбору правильного часу. Потрібно дочекатися відновлення організму, завершити грудне вигодовування і стабілізувати вагу. Це знижує ризики і робить результат передбачуваним.

Якщо ви розглядаєте абдомінопластику, важливо отримати чітку консультацію і оцінку стану тканин. У клініці MED CITY допомагають визначити доцільність втручання та підібрати оптимальний план дій.