Компания WhiteBIT вышла на криптобиржевый рынок Польши

Одна из крупнейших европейских криптовалютных бирж с украинскими корнями WhiteBIT продолжает расширять свою международную деятельность и осваивать новые рынки. Как рассказал основатель и CEO WhiteBIT Владимир Носов, теперь криптовалютная биржа будет работать в Польше.

Выход на польский рынок цифровых активов является очередным этапом реализации глобальной миссии WhiteBIT, заключающейся в массовом внедрении технологии блокчейн по всему миру.

«Наша экспансия на глобальном рынке продолжается. WhiteBIT ставит своей целью достичь массового внедрения технологий блокчейн и увеличить криптовалютное сообщество в мире. И в этом смысле выход нашей компании на новые рынки, в частности, Польши, является очередным этапом реализации нашей глобальной миссии. Теперь польские пользователи смогут воспользоваться всеми преимуществами платформы WhiteBIT и широкой экосистемы наших проектов», – подчеркнул Владимир Носов .

Польский рынок вызвал интерес криптобиржи из-за чрезвычайно развитой экосистемы цифровых активов и благоприятных регуляторных условий. К тому же согласно результатам последних опросов, 77% поляков утверждают, что знают, что такое криптовалюта. Почти 10% поляков заявляют, что у них есть виртуальные деньги, а каждый третий верит, что будет ими расплачиваться в будущем. В этой связи Польша отличается от других стран Европы.

WhiteBIT в Польше получил лицензию поставщика услуг виртуальных активов VASP. На бирже уже доступен польский злотый (PLN) и еще 9 государственных валют, более 350 торговых пар и 270 активов.

Выход WhiteBIT на рынок Польши расширит возможности местных пользователей, ведь биржа предлагает легкую в использовании платформу, функционал которой не ограничивается только торговлей. В частности, пользователи WhiteBIT могут совершать мгновенные транзакции в любую точку мира. Также на криптобирже нет ограничений по объему снятия средств.

Недавно Банк Испании зарегистрировал WhiteBIT официальным провайдером виртуальных валют. Теперь компания может предоставлять услуги обмена виртуальными и фиатными валютами и услуги кастодиальных электронных кошельков для хранения виртуальных валют. Как отметил Владимир Носов, получение всех необходимых разрешений в испанской юрисдикции, которая является одним из самых сложных в мире в сфере регулирования цифровых активов, — это очередное подтверждение, что продукт WhiteBIT отвечает множеству сложных международных требований и правил, а компания работает исключительно в правовом поле с соблюдением всех требований AML-комплаенса.