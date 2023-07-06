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Компания WhiteBIT вышла на криптобиржевый рынок Польши

Компания WhiteBIT вышла на криптобиржевый рынок Польши

Одна из крупнейших европейских криптовалютных бирж с украинскими корнями WhiteBIT продолжает расширять свою международную деятельность и осваивать новые рынки. Как рассказал основатель и CEO WhiteBIT Владимир Носов, теперь криптовалютная биржа будет работать в Польше.

Выход на польский рынок цифровых активов является очередным этапом реализации глобальной миссии WhiteBIT, заключающейся в массовом внедрении технологии блокчейн по всему миру.  

«Наша экспансия на глобальном рынке продолжается. WhiteBIT ставит своей целью достичь массового внедрения технологий блокчейн и увеличить криптовалютное сообщество в мире. И в этом смысле выход нашей компании на новые рынки, в частности, Польши, является очередным этапом реализации нашей глобальной миссии. Теперь польские пользователи смогут   воспользоваться всеми преимуществами платформы WhiteBIT и широкой экосистемы наших проектов», – подчеркнул Владимир Носов .

Польский рынок вызвал интерес криптобиржи из-за чрезвычайно развитой экосистемы цифровых активов и благоприятных регуляторных условий. К тому же согласно результатам последних опросов, 77% поляков утверждают, что знают, что такое криптовалюта. Почти 10% поляков заявляют, что у них есть виртуальные деньги, а каждый третий верит, что будет ими расплачиваться в будущем. В этой связи Польша отличается от других стран Европы.

WhiteBIT в Польше получил лицензию поставщика услуг виртуальных активов VASP. На бирже уже доступен польский злотый (PLN) и еще 9 государственных валют, более 350 торговых пар и 270 активов.

Выход WhiteBIT на рынок Польши расширит возможности местных пользователей, ведь биржа предлагает легкую в использовании платформу, функционал которой не ограничивается только торговлей. В частности, пользователи WhiteBIT могут совершать мгновенные транзакции в любую точку мира. Также на криптобирже нет ограничений по объему снятия средств.

Недавно Банк Испании зарегистрировал WhiteBIT официальным провайдером виртуальных валют. Теперь компания может предоставлять услуги обмена виртуальными и фиатными валютами и услуги кастодиальных электронных кошельков для хранения виртуальных валют. Как отметил Владимир Носов, получение всех необходимых разрешений в испанской юрисдикции, которая является одним из самых сложных в мире в сфере регулирования цифровых активов, — это очередное подтверждение, что продукт WhiteBIT отвечает множеству сложных международных требований и правил, а компания работает исключительно в правовом поле с соблюдением всех требований AML-комплаенса.  

WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины. Компания была основана в 2018 году. Корни команды – украинцы. В настоящее время компания насчитывает 1000 специалистов. Высокий среднесуточный объем торгов составляет более $2,5 млрд. Компания является официальным партнером футбольного клуба «Барселона» и сборной Украины по футболу.

 WhiteBIT имеет более 4 млн зарегистрированных клиентов по всему миру. А один из ключевых приоритетов биржи – безопасность средств и личных данных клиентов. WhiteBIT входит в тройку самых безопасных криптовалютных бирж, согласно рейтингам CER.live. Независимый аудит, проведенный компанией Hacken, присвоил WhiteBIT престижный рейтинг AAA, что сделало ее второй самой безопасной биржей в мире.