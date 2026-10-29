LED-экраны в торговых центрах: как привлечь внимание посетителей и усилить рекламу

Посетитель ТРЦ редко приходит с планом рассмотреть рекламу. Он идет за покупками, в кино или на фуд-корт. У бренда есть всего несколько секунд, чтобы попасть в поле зрения. Именно поэтому LED экран становится для торгового центра не просто украшением, а гибким рекламным носителем. Контент можно менять под акции, события и время дня.

Где реклама встречается с покупателем

В ТРЦ конкурируют вывески, витрины, указатели и промостойки. Статичный плакат быстро становится частью фона. Движение на экране заметнее, но само по себе не гарантирует внимания. Важны место, читаемость и время контакта. Наиболее заметна реклама, которая оказывается по пути и отвечает на вопрос посетителя: что открылось, где скидка, куда сходить после покупок.

Точки, в которых экран особенно уместен

Размещать оборудование стоит с учетом маршрута посетителя, а не свободной стены. Например:

у входа можно анонсировать открытия и события;

возле эскалатора показывать акции магазинов на следующем этаже;

в атриуме транслировать ролики брендов и афиши;

на фуд-корте продвигать меню и предложения заведений.

Уместны зоны ожидания, где сообщение можно прочитать не останавливаясь.

Что получает сам торговый центр

Для администрации ТРЦ цифровая поверхность дает больше свободы, чем печатная реклама. На одном месте можно размещать кампании нескольких арендаторов, менять расписание показов и быстро запускать объявления о мероприятиях. Печатать новые плакаты не придется. Администрация также может управлять рекламными слотами, не меняя физические носители.

Не только рекламные ролики

Контент можно распределять по задачам:

Коммерческие показы для арендаторов и партнеров. Анонсы распродаж, открытий и сезонных событий. Навигация по этажам и зонам отдыха. Служебные сообщения для посетителей.

Это удобно и посетителям, и арендаторам. Окупаемость зависит от спроса на рекламу, затрат и управления показами.

Как заставить сообщение работать за несколько секунд

Главная ошибка при подготовке роликов для ТРЦ заключается в переносе обычного рекламного баннера на большой экран. Мелкий шрифт, длинные фразы и десятки товаров трудно воспринимать на ходу. Лучше показать один продукт, одну выгоду и понятное действие. Ролик должен быть понятен без звука: в галерее ТРЦ его обычно смотрят молча.

Три правила хорошего ролика

Одна мысль на экран. Не стоит объединять меню, скидки и адрес магазина в одном кадре.

Не стоит объединять меню, скидки и адрес магазина в одном кадре. Контраст и крупный текст. Реклама должна читаться с предполагаемого расстояния.

Реклама должна читаться с предполагаемого расстояния. Спокойная анимация. Излишнее мерцание утомляет и может мешать окружающим.

Проверьте ролик с маршрута посетителя, а не только на ноутбуке.

Почему важны технические детали

Экран для атриума и наружный медиафасад требуют разных решений. Внутри помещения важны детализация с близкого расстояния, умеренная яркость и комфорт для посетителей. На фасаде необходимы защита от осадков и достаточная видимость при дневном свете. Ошибка с параметрами может испортить даже хороший контент.

Что выяснить до монтажа

В техническом задании следует указать:

расстояние до зрителя и предполагаемый размер полотна;

условия освещения и подходящий шаг пикселя;

возможности крепления и электропитания;

доступ к модулям для обслуживания;

систему удаленного управления показами.

Экран также не должен перекрывать навигацию и мешать движению.

Как к таким проектам подходит StarLed

StarLed проектирует, производит и устанавливает светодиодные решения для бизнеса. В ТРЦ это могут быть интерьерные экраны, медиафасады и цифровые витрины. Подбор начинается с маршрутов аудитории и задач контента: где показывать афиши, а где рекламу арендаторов. В проект также входят выбор параметров, монтаж и дальнейшее обслуживание. При таком подходе экран становится частью рекламной инфраструктуры ТРЦ, а не отдельной дорогой конструкцией.