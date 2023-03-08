Лучшие электросамокаты для взрослых

Современный электросамокат станет отличным способом передвижения по городу. Его проходимость и маневренность позволяют объехать пробки и дорожные препятствия. А достаточно большая скорость позволит быть на месте вовремя. Но выбрать одну модель из множества бывает очень непросто. Специалисты интернет-магазина Stylus создали эту мини-подборку, чтобы вы смогли быстро ознакомиться с одними из лучших представителей в разных ценовых сегментах.

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Современный электросамокат станет отличным способом передвижения по городу. Его проходимость и маневренность позволяют объехать пробки и дорожные препятствия. А достаточно большая скорость позволит быть на месте вовремя. Но выбрать одну модель из множества бывает очень непросто. Специалисты интернет-магазина Stylus создали эту мини-подборку, чтобы вы смогли быстро ознакомиться с одними из лучших представителей в разных ценовых сегментах.

Xiaomi Mi Electric Scooter Essential Black

Простая модель от популярного бренда – прекрасный выбор для тех, кому нужна надежная, но недорогая техника. Она оснащена литий-ионным аккумулятором, заряда которого хватает на 20 км пробега. Стоящий выбор подростку или если вы живете недалеко от работы.

Электросамокат легкий и манёвренный. У него предусмотрены шины по 8,5 дюймов с амортизацией. При необходимости конструкция складывается нажатием одной кнопки. А через Bluetooth транспорт можно синхронизировать со смартфоном, обновить его прошивку, заблокировать и ознакомиться со всеми данными по поездкам. При максимальной нагрузке в 100 кг техника разгоняется до 20 км/ч. Сама она весит всего 12 кг.

Proove Model X-City Pro black/red

Популярный агрегат с хорошей проходимостью. Десятидюймовые колеса отлично справляются с неровностями городских дорог. А складная конструкция позволяет без проблем хранить такой аппарат дома, перевозить в багажнике или даже брать с собой в общественный транспорт, когда нужно.

Электросамокат оснащен фарами для безопасных поездок в темное время суток. У этой модели предусмотрен и LED-дисплей. На него выводится вся важная информация по поездке и заряду. Кстати, запаса хода хватит на 45 км, а доступная скорость – 32 км/ч, так что такая техника дает больше свободы передвижения. Полностью заряжается такой агрегат за 6-7 часов. Так что, поставив его на ночь на зарядку, утром у вас будет полный аккумулятор. Устройство выдерживает до 100 кг нагрузки при собственном весе в 15 кг.

YADEA KS5PRO BLACK/BLACK

Стильный и универсальный – вот первое, что хочется сказать об этой модели. Самокат оснащен комбинированной тормозной системой – передний барабанный и задний дисковый и электрический тормоза. Безопасности на дороге способствуют и фары с отражателями.

Цельнолитые 10-дюймовые шины обеспечивают отличную проходимость. Мягкость поездки даже по ухабистым дорогам дают амортизаторы. А немаленький запас хода позволит вам добраться на одном заряде практически в любую точку города.

Как и у большинства современных моделей, у этого электросамоката предусмотрен дисплей. Там можно ознакомиться с информацией по состоянию и уровню заряда техники. К устройству можно легко подключиться через Bluetooth и взаимодействовать с ним через приложение. Максимальная скорость устройства составляет 25 км/ч, при доступном пробеге в 65 км. Сам же самокат весит всего 17,2 кг.

Ninebot by Segway GT1E Black (AA.00.0012.41)

Тяжелый и мощный внедорожник. Самокаты-внедорожники пользуются популярностью, если ваш повседневный маршрут проходит по пересеченной местности. Или, когда вам нужно регулярно ездить по загородным дорогам. 11-дюймовые колеса без проблем справляются со всеми неровностями. К тому же, это самовосстанавливающиеся пневматические шины. Разгоняется эта машина всего до 25 км/ч, но запас хода – 70 км.

Фара, огни при торможении и подсветка сделают поездки поздним вечером гораздо безопаснее. А приложение делает управление разнообразнее и проще. Вы можете без проблем разблокировать или поставить на сигнализацию электросамокат сразу из приложения. Хоть батарея этого агрегата заряжается 11 часов, зато и внезапная разрядка посреди дороги вам не страшна. Увеличенная емкость батареи обеспечивает продолжительную езду.

Представленные транспортные средства – одни из наиболее популярных среди пользователей. Они удобные и безопасные, обладают прекрасными характеристиками и легко выполняют свои функции. К тому же, у них приятное соотношение цены и качества. С этими и другими электросамокатами вы можете ознакомиться подробнее на сайте интернет-магазина Stylus.