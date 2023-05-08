Лучшие автомагазины товаров для автомобилиста

Продажа запчастей и автотоваров плавно перемещается в онлайн-пространство. Водители оценили огромные каталоги, низкие цены и быструю доставку в город проживания. Но для получения максимальной выгоды стоит выбрать один из лучших интернет-магазинов с гибкой системой цен и приятным обслуживанием клиентов.

Список лучших автомагазинов

С надежным поставщиком покупки становятся гораздо проще. Можно тщательно выбрать автотовары по описанию и фотографии, посмотреть сертификаты и договоры с поставщиком. При обнаружении заводского брака или несоответствия детали можно оформить возврат. Отличное обслуживание — только в проверенных магазинах с хорошей репутацией:

EXIST.UA. Огромный каталог запчастей, инструментов и аксессуаров для водителей. Отличная система поиска по марке и модели автомобиля. Подбор сертифицированных СТО, быстрая доставка, страхование и помощь в дороге. UkrParts. Удобный сайт с подбором на главной странице. Регулярные акции и скидки. Хорошая система связи с покупателями: легко принимают жалобы и постоянно готовы улучшаться. AutoBaza, он же АвтоЗвук. Широкий выбор товаров, в том числе для внедорожников и мотоциклов. Несколько способов выбора, блог с советами по подбору. Много аксессуаров для ухода, тюнинга и автотуризма. dok.ua. Сайт, на котором даже новичок сможет легко выбрать товары. Для подбора редких запчастей можно воспользоваться помощью консультанта. Автоклад. Онлайн-магазин, ориентированный на легковые автомобили. Предлагает кэшбэк и особые условия для оптовых покупателей. Большой набор товаров для техобслуживания и ремонта.

Лучшие украинские автомагазины не уступают по качеству обслуживания европейским аналогам. Они разработаны с учетом местной специфики, но гибкая ценовая политика и тщательный выбор качественных товаров гарантируют выгодную покупку.

Как выбрать надежного продавца

В Интернете несколько десятков украинских магазинов, но не все они достойны доверия. Находятся и некоторые, предлагающие откровенные подделки плохого качества по завышенным ценам. Поэтому нужно внимательно смотреть на оформление сайта и заполнение каталога. Мошенники обычно ленятся прорабатывать разветвленную структуру, размещать описания и качественные фото.

Также они отличаются по правилам возврата и доставки от других магазинов, часто просят дополнительную оплату за услуги. Описание компании размытое и неубедительное, сертификаты, если и есть, то оказываются подделкой.