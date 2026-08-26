MAKEUP HUB выходит на украинский рынок, чтобы сделать поиск бьюти-услуг проще

Найти подходящего мастера для стрижки, маникюра, оформления бровей или ухода за кожей – это порой еще тот квест. Приходится листать десятки страниц, искать свежие цены, рассматривать работы, проверять отзывы, а потом еще и долго согласовывать свободное время. MAKEUP запускает в Украине MAKEUP HUB – сервис, собирающий весь поиск в одном месте.

Идея MAKEUP HUB проста: напрямую соединить человека и мастера. Клиент приходит с конкретным запросом и находит специалиста или салон в своем городе, а бьюти-бизнес получает заказ именно тогда, когда человек ищет услугу и готов записаться. Это удобно для обеих сторон: сервис позволяет сократить путь от поиска мастера до записи.

На сайте можно искать варианты по направлению и микрорайону. В профилях есть все, чтобы сразу составить впечатление о специалисте или салоне: полный перечень процедур, четкие цены, фото работ, рейтинги и отзывы. А благодаря онлайн-записи вместо длинных переписок или звонков можно сразу забронировать удобное время.

Сервис закрывает практически все ежедневные бьюти-запросы. Здесь есть стрижки и покраска, маникюр и педикюр, макияж, косметология, уход за лицом и телом, брови и ресницы, перманент, барберинг, массаж, а также тату и пирсинг. Поиск работает по разным городам Украины, поэтому площадка пригодится и для ежедневного ухода возле дома, и для тех, кто только что переехал или просто хочет сменить мастера.

При этом MAKEUP HUB создан не только для клиентов. Для частных специалистов, студий и салонов это дополнительный канал для привлечения людей. Собственный профиль позволяет показать лучшие работы, подробно расписать услуги и сформировать понятное предложение для человека, ищущего уход рядом. Это особенно важно для локального бизнеса, где все решает то, насколько быстро клиент может найти мастера в своем районе.

MAKEUP HUB решает сразу две задачи: помогает людям не тратить время на поиски и дает мастерам и салонам дополнительный канал привлечения клиентов. Вместо сбора информации по разным уголкам интернета все необходимое собрано в одном сервисе.

MAKEUP HUB – это украинский онлайн-сервис для поиска бьюти-мастеров, салонов и услуг. Он помогает клиентам быстро находить уход за направлением и локацией, а специалистам показывать свои услуги новой аудитории.

Дополнительная информация и контакты доступны на официальном сайте MAKEUP HUB.