MAKEUP HUB виходить на український ринок, щоб зробити пошук бьюті-послуг простіше

Знайти майстра для стрижки, манікюру, оформлення брів або догляду за шкірою, який влаштовує, – це іноді ще той квест. Доводиться гортати десятки сторінок, шукати свіжі ціни, розглядати роботи, перевіряти відгуки, а потім ще довго погоджувати вільний час. MAKEUP запускає в Україні MAKEUP HUB – сервіс, що збирає весь пошук в одному місці.

Ідея MAKEUP HUB проста: безпосередньо поєднати людину та майстра. Клієнт приходить з конкретним запитом і знаходить спеціаліста або салон у своєму місті, а б'юті-бізнес отримує замовлення саме тоді, коли людина шукає послугу і готова записатися. Це зручно для обох сторін: сервіс дозволяє скоротити шлях від пошуку майстра до запису.

На сайті можна шукати варіанти за напрямом та мікрорайоном. У профілях є все, щоб одразу скласти враження про спеціаліста чи салон: повний перелік процедур, чіткі ціни, фото робіт, рейтинги та відгуки. А завдяки онлайн-запису замість довгих переписок чи дзвінків можна одразу забронювати зручний час.

Сервіс закриває практично всі щоденні б'юті-запити. Тут є стрижки та фарбування, манікюр та педикюр, макіяж, косметологія, догляд за обличчям та тілом, брови та вії, перманент, барберинг, масаж, а також тату та пірсинг. Пошук працює по різних містах України, тому майданчик стане у нагоді і для щоденного догляду біля будинку, і для тих, хто щойно переїхав або просто хоче змінити майстра.

MAKEUP HUB створений не тільки для клієнтів. Для приватних спеціалістів, студій та салонів це додатковий канал для залучення людей. Власний профіль дозволяє показати кращі роботи, детально розписати послуги та сформувати зрозумілу пропозицію для людини, яка шукає догляду поруч. Це особливо важливо для локального бізнесу, де все вирішує, як швидко клієнт може знайти майстра у своєму районі.

MAKEUP HUB вирішує відразу дві задачі: допомагає людям не витрачати час на пошуки та дає майстрам і салонам додатковий канал залучення клієнтів. Замість збору інформації з різних куточків інтернету, все необхідне зібрано в одному сервісі.

MAKEUP HUB – це український онлайн-сервіс для пошуку б'юті-майстрів, салонів та послуг. Він допомагає клієнтам швидко знаходити догляд за напрямом та локацією, а спеціалістам показувати свої послуги нової аудиторії.

Додаткова інформація та контакти доступні на офіційному сайті MAKEUP HUB.