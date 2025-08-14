Запланована подія 2

Мини-бойлеры: практические советы от ВЕНКОН

Бойлеры необходимы для нагрева воды с помощью электричества. Они применяются для достижения автономности от поставок горячей воды коммунальной компании и выгодны в местах, где таких поставок не выполняется вовсе. Но у них есть один недостаток – размеры. Поэтому многие пользователи собираются приобрести бойлеры объемом 10 литров. В каких случаях они будут выгодны? Кому их стоит приобретать, а кому лучше рассмотреть какие-то другие варианты? На эти вопросы отвечают эксперты в области водоподготовки из магазина Венкон

Для каких целей подойдут и не подойдут мини-бойлеры

Бойлеры с небольшим объемом около 10 л можно использовать для следующих задач:

  • мытья посуды;
  • мытья рук, умывания лица;
  • короткого душа, длительностью 3-5 мин на одного человека.

Такого объема будет недостаточно для длительного душа и тем более набора ванны. При этом стоит понимать, что воды, например, для короткого душа, хватит и большему количеству людей, если остальные подождут, пока очередная порция воды нагреется. Нагрев происходит примерно за 1-1,5 часа, но можно и быстрее – об этом далее.

Поэтому мини-бойлеры обычно не используются в постоянном жилье. Они часто применяются на дачах, в хостелах, общежитиях и других местах временного проживания. Также они подойдут для кухонь домашнего или общественного назначения, медицинских учреждений и других мест, где важна элементарная гигиена. 

Как выбрать компактный мини-бойлер

Те, кто выбирают мини-бойлер, нуждаются в экономии пространства. Чтобы водонагреватель не занимал слишком много места, отдайте предпочтение моделям, которые устанавливаются на стене – тогда полезное пространство на полу остается свободным, например, для мебели. Для еще большей компактности – модели под мойку.

Если место ограничено, то подойдут бойлеры с узким или плоским баком. У них одна из сторон сильно уменьшена в габаритах, за счет увеличения двух других. 

Как выбрать недорогой мини-бойлер

Еще одно преимущество мини-бойлера – цена. Чтобы сэкономить на его покупке еще больше, изучите нашу таблицу:

 

Дороже

Дешевле

Примечания

Тип ТЭНа

Сухой

Мокрый

С мокрым ТЭНом обслуживать его нужно будет чаще и для этого понадобится сливать воду

Мощность ТЭНа

1,5-2,5 кВт

1-1,5 кВт

Чем больше мощность, тем быстрее нагревается следующая порция воды

Количество ТЭНов

Два 

Один

Два ТЭНа дают более равномерный нагрев и возможность управления – можно включать их отдельно и пользоваться двумя ступенями мощности

Анод

Титановый

Магниевый

Магниевый анод надо менять раз в 1-2 года, а титановый только промывать – нужен для защиты от накипи

Покрытие внутреннего бака

Сталь с эмалью, биостеклофарфором и другим покрытием

Нержавеющая сталь 

Нержавеющая сталь интенсивнее коррозирует и покрывается накипью, поэтому обслуживание нужно чаще

С каким ТЭНом выбирать мини-бойлер

Один из основных компонентов бойлера – ТЭН, электрический нагреватель, который повышает температуру воды. При выборе мини-бойлера, рекомендуются такие параметры ТЭНа:

  1. Мощность. 1,5 кВт хватит для нагрева 10 л за 1-1,5 ч, 2 кВт – за 45-55 мин. Поэтому если горячей воды нужно больше, а объем бойлера повышать нельзя, следует выбрать более мощные. 
  2. Количество. В небольшом баке вода будет нагреваться равномерно по всему пространству, даже если ТЭН будет один. Поэтому обычно нет необходимости переплачивать за второй ТЭН. 
  3. Тип. Закрытый ТЭН лучше открытого, так как помещен в изолированной колбе и не касается воды. Это исключает образование накипи на нем и упрощает обслуживание – для замены ТЭНа не нужно сливать воду. Есть смысл за это доплатить – в перспективе обойдется дешевле. 

За какие дополнительные функции мини-бойлера стоит доплатить

Режим ECO позволит бойлеру автоматически выбирать степень нагрева до комфортной температуры. Это позволяет экономить на электричестве и снижать износ бойлера. 

Регулировка температуры дает возможность вручную задать нужную степень нагрева. Например, для мытья посуды можно греть меньше, а для душа – сильнее. Это также дает возможность экономить. 

Наличие дисплея или другого индикатора нагрева позволит судить о состоянии работы водонагревателя. Но они целесообразны лишь в том случае, если бойлер установлен на видном месте. Если он под мойкой, то от них мало пользы. 

Теперь вы знаете, в каких случаях подойдут мини-бойлеры и как их лучше всего выбрать для еще большего экономии пространства и бюджета. 