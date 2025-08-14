Мини-бойлеры: практические советы от ВЕНКОН

Бойлеры необходимы для нагрева воды с помощью электричества. Они применяются для достижения автономности от поставок горячей воды коммунальной компании и выгодны в местах, где таких поставок не выполняется вовсе. Но у них есть один недостаток – размеры. Поэтому многие пользователи собираются приобрести бойлеры объемом 10 литров. В каких случаях они будут выгодны? Кому их стоит приобретать, а кому лучше рассмотреть какие-то другие варианты? На эти вопросы отвечают эксперты в области водоподготовки из магазина Венкон.

Для каких целей подойдут и не подойдут мини-бойлеры

Бойлеры с небольшим объемом около 10 л можно использовать для следующих задач:

мытья посуды;

мытья рук, умывания лица;

короткого душа, длительностью 3-5 мин на одного человека.

Такого объема будет недостаточно для длительного душа и тем более набора ванны. При этом стоит понимать, что воды, например, для короткого душа, хватит и большему количеству людей, если остальные подождут, пока очередная порция воды нагреется. Нагрев происходит примерно за 1-1,5 часа, но можно и быстрее – об этом далее.

Поэтому мини-бойлеры обычно не используются в постоянном жилье. Они часто применяются на дачах, в хостелах, общежитиях и других местах временного проживания. Также они подойдут для кухонь домашнего или общественного назначения, медицинских учреждений и других мест, где важна элементарная гигиена.

Как выбрать компактный мини-бойлер

Те, кто выбирают мини-бойлер, нуждаются в экономии пространства. Чтобы водонагреватель не занимал слишком много места, отдайте предпочтение моделям, которые устанавливаются на стене – тогда полезное пространство на полу остается свободным, например, для мебели. Для еще большей компактности – модели под мойку.

Если место ограничено, то подойдут бойлеры с узким или плоским баком. У них одна из сторон сильно уменьшена в габаритах, за счет увеличения двух других.

Как выбрать недорогой мини-бойлер

Еще одно преимущество мини-бойлера – цена. Чтобы сэкономить на его покупке еще больше, изучите нашу таблицу:

Дороже Дешевле Примечания Тип ТЭНа Сухой Мокрый С мокрым ТЭНом обслуживать его нужно будет чаще и для этого понадобится сливать воду Мощность ТЭНа 1,5-2,5 кВт 1-1,5 кВт Чем больше мощность, тем быстрее нагревается следующая порция воды Количество ТЭНов Два Один Два ТЭНа дают более равномерный нагрев и возможность управления – можно включать их отдельно и пользоваться двумя ступенями мощности Анод Титановый Магниевый Магниевый анод надо менять раз в 1-2 года, а титановый только промывать – нужен для защиты от накипи Покрытие внутреннего бака Сталь с эмалью, биостеклофарфором и другим покрытием Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь интенсивнее коррозирует и покрывается накипью, поэтому обслуживание нужно чаще

С каким ТЭНом выбирать мини-бойлер

Один из основных компонентов бойлера – ТЭН, электрический нагреватель, который повышает температуру воды. При выборе мини-бойлера, рекомендуются такие параметры ТЭНа:

Мощность. 1,5 кВт хватит для нагрева 10 л за 1-1,5 ч, 2 кВт – за 45-55 мин. Поэтому если горячей воды нужно больше, а объем бойлера повышать нельзя, следует выбрать более мощные. Количество. В небольшом баке вода будет нагреваться равномерно по всему пространству, даже если ТЭН будет один. Поэтому обычно нет необходимости переплачивать за второй ТЭН. Тип. Закрытый ТЭН лучше открытого, так как помещен в изолированной колбе и не касается воды. Это исключает образование накипи на нем и упрощает обслуживание – для замены ТЭНа не нужно сливать воду. Есть смысл за это доплатить – в перспективе обойдется дешевле.

За какие дополнительные функции мини-бойлера стоит доплатить

Режим ECO позволит бойлеру автоматически выбирать степень нагрева до комфортной температуры. Это позволяет экономить на электричестве и снижать износ бойлера.

Регулировка температуры дает возможность вручную задать нужную степень нагрева. Например, для мытья посуды можно греть меньше, а для душа – сильнее. Это также дает возможность экономить.

Наличие дисплея или другого индикатора нагрева позволит судить о состоянии работы водонагревателя. Но они целесообразны лишь в том случае, если бойлер установлен на видном месте. Если он под мойкой, то от них мало пользы.

Теперь вы знаете, в каких случаях подойдут мини-бойлеры и как их лучше всего выбрать для еще большего экономии пространства и бюджета.