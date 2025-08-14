Міні-бойлери: практичні поради від ВЕНКОН

Бойлери необхідні нагрівання води з допомогою електрики. Вони застосовуються для досягнення автономності від поставок гарячої води комунальної компанії та вигідні у місцях, де таких поставок не виконується зовсім. Але вони мають один недолік – розміри. Тому багато користувачів збираються придбати бойлери об'ємом 10 літрів. У яких випадках вони вигідні? Кому їх варто купувати, а кому краще розглянути інші варіанти? На ці питання відповідають експерти з водопідготовки з магазину Венкон.

Для яких цілей підійдуть та не підійдуть міні-бойлери

Бойлери з невеликим об'ємом близько 10 л можна використовувати для наступних завдань:

миття посуду;

миття рук, вмивання обличчя;

короткого душу, тривалістю 3-5 хв на одну особу.

Такого об'єму буде недостатньо для тривалого душу і набору ванни. При цьому варто розуміти, що води, наприклад для короткого душу, вистачить і більшій кількості людей, якщо решта почекає, поки чергова порція води нагріється. Нагрівання відбувається приблизно за 1-1,5 години, але можна і швидше - про це далі.

Тому міні-бойлери зазвичай не використовуються у постійному житлі. Вони часто застосовуються на дачах, хостелах, гуртожитках та інших місцях тимчасового проживання. Також вони підійдуть для кухонь домашнього чи громадського призначення, медичних закладів та інших місць, де важлива елементарна гігієна.

Як вибрати компактний міні-бойлер

Ті, хто обирають міні-бойлер, потребують економії простору. Щоб водонагрівач не займав занадто багато місця, віддайте перевагу моделям, які встановлюються на стіні – тоді корисний простір на підлозі залишається вільним, наприклад, для меблів. Для ще більшої компактності моделі під мийку.

Якщо місце обмежене, підійдуть бойлери з вузьким або плоским баком. У них одна із сторін сильно зменшена у габаритах, за рахунок збільшення двох інших.

Як вибрати недорогий міні-бойлер

Ще одна перевага міні-бойлера – ціна. Щоб зекономити на його покупці ще більше, вивчіть нашу таблицю:

Дорожче Дешевше Примітки Тип ТЕНа Сухий Мокрий З мокрим ТЕНом обслуговувати його потрібно частіше, і для цього доведеться зливати воду Потужність ТЕНа 1,5–2,5 кВт 1–1,5 кВт Чим більша потужність, тим швидше нагрівається наступна порція води Кількість ТЕНів Два Один Два ТЕНи забезпечують більш рівномірний нагрів і можливість керування – можна вмикати їх окремо та користуватися двома рівнями потужності Анод Титановий Магнієвий Магнієвий анод потрібно міняти раз на 1–2 роки, а титановий лише промивати – потрібен для захисту від накипу Покриття внутрішнього бака Сталь з емаллю, біосклофарфором або іншим покриттям Нержавіюча сталь Нержавіюча сталь інтенсивніше піддається корозії та покривається накипом, тому обслуговування потрібне частіше

З яким ТЕНом вибирати міні-бойлер

Один із основних компонентів бойлера – ТЕН, електричний нагрівач, який підвищує температуру води. При виборі міні-бойлера рекомендуються такі параметри ТЕНу:

Потужність. 1,5 кВт вистачить нагріву 10 л за 1-1,5 год, 2 кВт – за 45-55 хв. Тому якщо гарячої води потрібно більше, а обсяг бойлера підвищувати не можна, слід вибрати потужніші. Кількість. У невеликому баку вода нагріватиметься рівномірно по всьому просторі, навіть якщо ТЕН буде один. Тому зазвичай немає потреби переплачувати за другий ТЕН. Тип. Закритий ТЕН краще від відкритого, оскільки поміщений в ізольованій колбі і не стосується води. Це виключає утворення накипу на ньому та спрощує обслуговування – для заміни ТЕНу не потрібно зливати воду. Є сенс за це доплатити – у перспективі коштуватиме дешевше.

За які додаткові функції міні-бойлера варто доплатити

Режим ECO дозволить бойлеру автоматично вибирати рівень нагрівання до комфортної температури. Це дозволяє економити на електриці та знижувати знос бойлера.

Регулювання температури дозволяє вручну вказати необхідний ступінь нагрівання. Наприклад, для миття посуду можна гріти менше, а душа – сильніше. Це також дозволяє економити.

Наявність дисплея або іншого індикатора нагріву дозволить будувати висновки про стан роботи водонагрівача. Але вони є доцільними лише в тому випадку, якщо бойлер встановлений на видному місці. Якщо він під мийкою, то від них мало користі.

Тепер ви знаєте, в яких випадках підійдуть міні-бойлери і як їх краще вибрати для ще більшої економії простору та бюджету.