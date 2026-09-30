Можно ли купаться в контактных линзах

Купаться в контактных линзах офтальмологи не советуют, и речь идет не о перестраховке. Обзор научной литературы, опубликованный в журнале Cornea в 2019 году, связывает контакт линз с водой с целым спектром осложнений: от стерильных инфильтратов роговицы до инфекций, которые угрожают зрению.

Если вас волнует, можно ли купаться в линзах на отдыхе, отказываться от моря ради здоровья глаз не придется. Способы плавать с хорошим зрением существуют, однако выбирать их проще, когда понятно, что именно происходит с линзой в воде.

Почему вода опасна для глаз при ношении линз

Мягкая гидрогелевая линза впитывает жидкость, как губка. Вместе с водой в ее структуру и под нее попадают бактерии, грибки и простейшие. Линза прижимает их к роговице, а микроскопические повреждения эпителия, которые при ношении линз возникают незаметно, становятся входными воротами для инфекции.

Главная угроза носит название акантамебный кератит. Его возбудитель, амеба Acanthamoeba, обитает в водопроводной воде, бассейнах, озерах и море. В неблагоприятных условиях она превращается в цисту с плотной двойной оболочкой, которую не берут ни хлор, ни многие дезинфицирующие растворы. По оценке CDC, 85% случаев этого кератита в США приходится на людей, носящих линзы.

В американском штате Айова среди 75 жителей, у которых болезнь подтвердили в 2002–2017 годах, 84% пользовались линзами, а пик диагнозов пришелся на лето. Привычка плавать в линзах все равно широко распространена: по разным исследованиям, так поступают от 25 до 68% пользователей.

Исследователи призывают исключить любой контакт линз с водой. Под запрет попадают душ и плавание без очков, влажные руки при надевании, промывание линз и контейнера водопроводной водой.

Бассейн, море и пресный водоем с разной степенью риска

Степень опасности заметно зависит от того, где вы плаваете.

Тип воды Основной риск Что происходит с линзой Озеро, река, пруд много амеб и бактерий, особенно в теплой стоячей воде впитывает воду вместе с микроорганизмами Море песок, микроорганизмы прибрежной зоны теряет влагу, стягивается и может сместиться Бассейн хлор раздражает глаз, цисты выживают накапливает химические вещества и бактерии Душ, ванна, джакузи водопроводная вода нестерильна контактирует с амебой даже при коротком умывании

Пресная вода считается самым рискованным вариантом. В теплых озерах и прудах со слабым течением микроорганизмы размножаются активнее, а купание в таких местах обычно длится долго.

Купаться в линзах в море мешает соленость: морская вода солонее слезы, поэтому мягкая линза отдает ей влагу. Она уменьшается, плотнее прилегает к роговице или уходит под веко, и песчинка под такой линзой легко царапает эпителий.

Отправляясь в линзах в бассейн, стоит помнить, что хлор вызывает покраснение и сухость, но его концентрации, безопасной для кожи, недостаточно, чтобы уничтожить цисты. Душ кажется безобидным, хотя водопроводная вода тоже нестерильна и подходит для акантамебы. В сауне линза пересыхает от горячего воздуха, так что перед парилкой ее лучше снять.

Как плавать, если без коррекции зрения не обойтись

Самый надежный вариант для тех, кто плохо видит, это очки для плавания с диоптриями. Тем, кто на отдыхе все же предпочитает контактные линзы, подбирать однодневную пару удобнее дома, за 2–3 недели до вылета, чтобы успеть проверить посадку и комфорт в обычном режиме. Сами очки выпускают со стеклами разной оптической силы, в том числе с отдельными значениями для правого и левого глаза.

Людям с высокой близорукостью подготовка нужна особенно тщательная. При сильном минусе сферическая оптика хуже справляется с аберрациями, и в таком случае специалист может предложить асферические линзы, которые дают более четкое изображение в сумерках и при расширенном зрачке. Проверить новую модель стоит до отпуска, а не на пляже.

На самом отдыхе помогает компромиссная схема:

однодневные линзы вместо линз плановой замены, чтобы после купания пару можно было сразу выбросить;

плотно прилегающие очки для плавания или маска поверх линз;

закрытые под водой глаза, даже если очки кажутся герметичными;

снятие линз сразу после выхода из воды, а не вечером в номере.

Однодневные линзы для плавания стоит взять с запасом, а к ним добавить увлажняющие капли без консервантов, ведь после бассейна и соленой воды глаза часто пересыхают.

Что делать после контакта линз с водой

Если вода все же попала в глаза, порядок действий простой:

вымыть руки с мылом и насухо вытереть их чистым полотенцем; снять линзы, не дожидаясь вечера; однодневные выбросить, многоразовую пару по возможности заменить новой; промыть глаза стерильным физраствором или увлажняющими каплями.

Раствор для хранения не гарантирует гибели цист акантамебы, поэтому линзы плановой замены после озера или бассейна надежнее не носить повторно. Контейнер, который ополаскивали водой из-под крана, тоже лучше заменить.

Следующие дни за глазами стоит понаблюдать. Акантамебный кератит развивается медленно: в исследовании из Айовы от первых симптомов до диагноза в среднем проходило 1,2 месяца, и связь болезни с купанием пациенты к тому времени часто уже не замечают.

Срочно обратиться к офтальмологу нужно при сильной боли, которая не соответствует видимому покраснению, светобоязни, затуманивании зрения и ощущении инородного тела дольше суток. До осмотра линзы не надевают, даже новые. Обычные антибактериальные капли против амебы бессильны, поэтому время, потерянное на самолечение, играет против роговицы.