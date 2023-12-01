Must-have в гардеробе каждого мужчины

С детства мы усваиваем, что "встречают по одежке", и поэтому если хотим нравиться людям или иметь влияние в компании, должны соответственно одеваться. Некоторые, правда, не имеют цели завоевать мир и не заморачиваются, однако другие, наоборот, пытаются обдумать каждую деталь. Сегодня на улицах больших городов властвует тотальная свобода самовыражения. Но в моде были, есть и остаются вещи, с которыми всегда можно выглядеть аккуратно, соответственно и стильно. Если сложить гардероб из такой одежды, он сэкономит ваш бюджет и значительно упростит подбор образа для выхода из дома в любой ситуации.

Какие основные элементы одежды следует иметь в гардеробе каждому мужчине?

Начнём со штанов, которые являются ключевым элементом для комфортного формирования образа и стиля. Рекомендуется иметь три пары брюк. Первая пара – классические джинсы прямого кроя голубого или синего цвета, универсальные, они подходят к любому образу и обуви. Второй вариант – черные чиносы или классические брюки, гармонично сочетающиеся с разными образами и обувью. Относительно футболок, основными цветами белый и черный, они выглядят стильно всегда и подходят к большинству аутфитов.

К обязательным элементам гардероба следует отнести белую рубашку свободного кроя, которая может носиться как заправленная, так и выпускная. Также важно обратить внимание на качество футболок и правильно подобрать размеры для обеспечения комфорта и стиля.

В общей сложности, базовый мужской гардероб содержит более 40 элементов. Он включает универсальные вещи с минималистичным дизайном и нейтральными цветами, которые легко комбинируются и соответствуют любому стилю и событиям. Элементы базового гардероба, кроме уже упомянутых вещей, включают белье, кофты, обувь, шик мужские куртки. и аксессуары.

Ключевые цвета базового гардероба включают белый, серый, черный, бежевый, коричневый, синий и темно-зеленый. К этому можно добавить оттенки красного и винного, а носки могут быть даже с хулиганскими принтами, чтобы добавить вашему образу изюминку.

Не только "что", но и "как"

Чтобы ловить на себе взгляды, следует выбрать наряды, учитывая ваше телосложение и фигуру. Одежда может стать важным инструментом для коррекции пропорций и выгодно подчеркнуть вашу внешность.

Для высоких мужчин основной совет - использовать укороченный низ, чтобы поделить длинные ноги на две части и создать гармоничный образ. Также следует избегать обуви с высокой подошвой, поскольку это может сделать вас еще выше. Светлые цвета в одежде придадут ширине силуэт и выровняют пропорции. Горизонтальные полосы в верхней части прибавят объем торса и сбалансируют высоту. Высоким мужчинам также будут подходить безрукавки, которые подчеркнут торс, можно, например, купить безрукавку мужскую на PRM.

Для невысоких мужчин, напротив, рекомендуется использовать вертикальные полосы и светлые цвета, которые зрительно удлинят тело. Монохромный лук, в котором цвет рубашки или свитера совпадает с цветом брюк и обуви, придаст стройности и единству образу.

База или капсула?

Подозреваю, что таинственные слова "база" и "капсула" слышал хотя бы раз каждый, даже тот, кто не коллекционирует брендовые вещи. О чем же речь и где та грань, разделяющая эти понятия?

Базовый гардероб – это набор основных, универсальных вещей, являющихся основой вашего гардероба. Эти предметы одежды являются классическими, минималистическими и универсальными, легко сочетаются друг с другом и подходят к разным стилям и ситуациям. Несколько пар брюк и оригинальные мужские кофты будут комбинироваться в большом количестве вариантов. Основная идея базового гардероба – это минимизация количества вещей, но увеличение их универсальности. Капсульный гардероб – это еще более сдержанный подход к выбору одежды. Его суть состоит в том, чтобы ограничить количество вещей в гардеробе до небольшого количества (например, от 6 до 12 предметов из которых можно составить до 15 комплектов) на определенный сезон.

Главная идея капсульного гардероба состоит в том, чтобы иметь ограниченный, но хорошо продуманный набор вещей, выгодно дополняющих друг друга. Это способствует избеганию чрезмерного потребления и позволяет лучше организовать свой гардероб.

Впрочем, как базовый так и капсульный гардеробы высвободят ваше время, пространство в квартире и минимизируют муки выбора. Так что стоит попытаться продумать свой гардероб, подойти к вопросу стратегически и ваше отражение в зеркале наконец-то заговорщически вам подмигнет. Наконец, главная цель одежды – не эпатаж, а комфорт и чувство уверенности в собственном виде.