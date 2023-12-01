Must-have в гардеробі кожного чоловіка

З дитинства ми засвоюємо, що “зустрічають по одежині”, і тому якщо хочемо подобатися людям, або мати вплив у компанії, маємо відповідно одягатися. Дехто, щоправда, не має мети завоювати світ і не заморочується, проте інші, навпаки, намагаються обдумати кожну деталь. Сьогодні на вулицях великих міст панує тотальна свобода самовираження. Але у моді були, є і залишаються речі, з якими завжди можна виглядати охайно, відповідно та стильно. Якщо скласти гардероб із такого одягу, він зекономить ваш бюджет і значно спростить підбір образу для виходу з дому в будь-якій ситуації.

Які основні елементи одягу варто мати в гардеробі кожному чоловіку?

Почнемо зі штанів, які є ключовим елементом для комфортного формування образу та стилю. Рекомендується мати три пари штанів. Перша пара - класичні джинси прямого крою блакитного або синього кольору, універсальні, вони підходять до будь-якого образу та взуття. Другий варіант - чорні чіноси або класичні брюки, що гармонійно поєднуються з різними образами та взуттям. Щодо футболок, основними кольорами є білий та чорний, вони виглядають стильно завжди та пасують до більшості аутфітів.

До обов'язкових елементів гардеробу слід віднести білу сорочку вільного крою, яка може носитися як заправлена, так і на випуск. Також важливо звернути увагу на якість футболок та правильно підібрати розмір для забезпечення комфорту та стилю.

Загалом, базовий чоловічий гардероб містить більше 40 елементів. Він охоплює універсальні речі з мінімалістичним дизайном та нейтральними кольорами, які легко комбінуються та відповідають будь-якому стилю та події. Елементи базового гардеробу окрім вже згаданих речей, включають білизну, кофти, взуття, шик чоловічі куртки та аксесуари.

Ключові кольори для базового гардеробу включають білий, сірий, чорний, бежевий, коричневий, синій та темно-зелений. До цього можна додати відтінки червоного та винного, а носки можуть бути навіть з “хуліганськими” принтами, щоби додати вашому образу родзинку.

Не тільки “що”, а й “як”

Щоби ловити на собі погляди, варто вибрати вбрання, враховуючи вашу статуру та фігуру. Одяг може стати важливим інструментом для корекції пропорцій та вигідно підкреслити вашу зовнішність.

Для високих чоловіків основна порада - це використовувати укорочений низ, щоб поділити довгі ноги на дві частини та створити гармонійний образ. Також слід уникати взуття з високою підошвою, оскільки це може зробити вас ще вищим. Світлі кольори в одязі нададуть ширини вашому силуету та вирівняють пропорції. Горизонтальні смуги в верхній частині додадуть обсягу торсу та збалансують висоту. Високим чоловікам також пасуватимуть безрукавки, які підкреслять торс, можна, наприклад, купити безрукавку чоловічу на PRM.

Для невисоких чоловіків, навпаки, рекомендується використовувати вертикальні смуги та світлі кольори, які візуально подовжать тіло. Монохромний лук, у якому колір сорочки чи светра збігається з кольором штанів та взуття, додасть стрункості та єдністі образу.

База чи капсула?

Підозрюю, що таємничі слова “база” і “капсула” чув хоча би раз кожен, навіть той, хто не колекціонує брендові речі. Про що ж мова і де та грань, що розділяє ці поняття?

Базовий гардероб - це набір основних, універсальних речей, які є основою вашого гардеробу. Ці предмети одягу є класичними, мінімалістичними та універсальними, легко комбінуються один з одним та підходять до різних стилів та ситуацій. Кілька пар штанів та оригінальний кофти чоловічі комбінуватимуться у великій кількості варіантів. Основна ідея базового гардеробу - це мінімізація кількості речей, але збільшення їхньої універсальності. Капсульний гардероб - це ще більш стриманий підхід до вибору одягу. Його суть у тому, щоб обмежити кількість речей у гардеробі до невеликої кількості (наприклад, від 6 до 12 предметів з яких можна скласти до 15 комплектів) на певний сезон.

Головна ідея капсульного гардеробу полягає в тому, щоб мати обмежений, але добре продуманий набір речей, які вигідно доповнюють одна одну. Це сприяє уникненню надмірного споживання та дозволяє краще організувати свій гардероб.

Втім, як базовий так і капсульний гардероби вивільнять ваш час, простір у квартирі та мінімізують муки вибору. Тож варто спробувати продумати свій гардероб, підійти до питання стратегічно і ваше відображення у дзеркалі нарешті змовницьки вам підмигне. Зрештою, головна мета одягу - не епатаж, а комфорт та відчуття впевненості у власному вигляді.