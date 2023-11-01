Музыка Ивасюка в приложении Fishka поможет собрать 30 миллионов гривен на протезирование украинцев

Программа лояльности Fishka начала интерактивный благотворительный проект "ФИШКОГРАЙ" , цель которого собрать 30 миллионов гривен для реабилитационного центра "Несокрушимые" (Unbroken). Центр занимается протезированием и реабилитацией защитников и защитниц Украины и гражданских лиц, потерявших конечности в результате боевых действий. А поможет инициаторам проекта в сборе средств музыка композитора Владимира Ивасюка, автора бессмертной "Червоної Рути".

"Более 90 тысяч украинцев потеряли конечности с начала полномасштабного вторжения. И к сожалению, это количество увеличивается. Поэтому мы решили, что должны внести свой вклад в протезирование несокрушимых украинцев. Механика сбора отличается от классических, поскольку , кроме благотворительной составляющей, содержит и просветительскую. Мы предлагаем погрузиться в музыку гениального Владимира Ивасюка, которая звучит на народных инструментах. Эти мелодии меня пронизывают до мурашек, особенно мощное звучание колесной лиры, что придает уверенности в победе и несокрушимости нашей нации. Чтобы это почувствовать, нужно попробовать" , - делится Ольга Семчук, руководитель программы лояльности Fishka.

Присоединиться к инициативе может каждый, кто совершит покупку с картой Fishka у партнера программы лояльности. После этого нужно перейти на страницу проекта "ФИШКОГРАЙ" — с главного экрана мобильного приложения Fishka, прокачать телефон и прослушать одну из мелодий Ивасюка, исполняемую на аутентичных народных инструментах. Пользователям предлагается угадать название композиции, а Fishka вместе с партнером Mastercard за каждую попытку будут передавать донаты для центра "Несокрушимые". Если ответ верен, сумма доната будет от 3 до 1000 гривен (величина генерируется случайным образом), если нет – благотворительный перевод составит 1 грн. За оплату платежной картой Mastercard на ОККО возможность угадать мелодию и сгенерировать донат предоставляется дважды. Больше покупок из Fishka – больше донатов на протезирование несгибаемых украинцев.

"Миссия Unbroken: лечить, протезировать и реабилитировать украинцев в Украине. Наша команда каждый день работает над тем, чтобы создать нашим защитникам и защитницам лучшие условия для восстановления. Для тех, кто потерял конечности, это реально при наличии качественных функциональных протезов. И именно с помощью этого проекта мы сможем подарить нашим пациентам возможность вернуться к максимально полноценной жизни ", - комментирует Владимир Федоров, заместитель директора по развитию и привлечению инвестиций Первого медобъединения Львова, на базе которого открыт реабилитационный центр "Несокрушимые".

Как работает "ФИШКОГРАЙ"

клиент делает покупку с картой Fishka у партнера программы лояльности

переходит в проект "ФИШКОГРАЙ" в мобильном приложении Fishka

слушает музыкальное произведение Владимира Ивасюка

угадывает мелодию, а Fishka вместе с Mastercard переводят донат на протезирование.

Как еще можно присоединиться к инициативе:

- перевести баллы в разделе "Fishka Благотворительность" в приложении (Fishka Pay) или на сайте Fishka — проект "Протезирование несокрушимых украинцев"

- также можно задонатить средства с помощью сервиса monobank " Банка " на Благотворительная организация "Благотворительный фонд "Медицинские инновации", которая занимается Реабилитационным центром "Несокрушимые"

Более подробная информация – на странице проекта.

СПРАВКА:

Fishka – украинская мультипартнерская программа лояльности, действующая с 2009 года. Клиенты Fishka накапливают баллы за покупки у основных партнеров и интернет-магазинах сервиса Fishka Online. А используют на скидки у партнеров, товары и сертификаты из Каталога Fishka и благотворительность. В 2016 году был реализован первый проект сбора баллов на платформе "Fishka Благотворительность". С тех пор на добрые дела собрано более 52 000 000 грн и реализовано 43 проекта.

Mastercard – глобальная технологическая компания в области платежей. Ее цель: развивать и укреплять цифровую экономику, предоставлять преимущества всем и повсюду с помощью безопасных, доступных и технологических транзакций. Используя защищенные данные и сети, компания вдохновенно создает инновационные решения, помогающие людям, финансовым институтам, правительствам и бизнесу реализовать их потенциал.

Национальный реабилитационный центр "Несокрушимые" (Unbroken) - это уникальное место, где взрослые и дети, пострадавшие от войны, получают комплексную квалифицированную медицинскую помощь. Это реконструктивная хирургия, ортопедия и роботическое протезирование. Пострадавшим не только устанавливают протезы, здесь их будут производить. Кроме того, в Центре занимаются физической, психологической и психосоциальной реабилитацией пострадавших военных и гражданских.