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Музика Івасюка в додатку Fishka допоможе зібрати 30 мільйонів гривень на протезування українців
Програма лояльності Fishka розпочала інтерактивний благодійний проєкт "ФІШКОГРАЙ", мета якого зібрати 30 мільйонів гривень для реабілітаційного центру "Незламні" (Unbroken). Центр займається протезуванням і реабілітацією захисників та захисниць України та цивільних осіб, які втратили кінцівки внаслідок бойових дій. А допоможе ініціаторам проєкту у зборі коштів музика композитора Володимира Івасюка, автора невмирущої "Червоної Рути".
"Понад 90 тисяч українців втратили кінцівки від початку повномасштабного вторгнення. І на жаль, ця кількість збільшується. Тому ми вирішили, що маємо зробити свій внесок у протезування незламних українців. Механіка збору відрізняється від класичних, оскільки, крім благодійної складової, містить і просвітницьку. Ми пропонуємо зануритися в музику геніального Володимира Івасюка, яка звучить на народних інструментах. Ці мелодії мене пронизують до мурах, особливо потужне звучання колісної ліри, що надає впевненості у перемозі та незламності нашої нації. Щоб це відчути, потрібно спробувати", — ділиться Ольга Семчук, керівниця програми лояльності Fishka.
Долучитися до ініціативи може кожен, хто зробить покупку з карткою Fishka у партнера програми лояльності. Після цього треба перейти на сторінку проєкту "ФІШКОГРАЙ" — з головного екрану мобільного додатку Fishka, поколихати телефон і прослухати одну з мелодій Івасюка, яка виконується на автентичних народних інструментах. Користувачам пропонується вгадати назву композиції, а Fishka разом з партнером Mastercard за кожну таку спробу переказуватимуть донати для центру "Незламні". Якщо відповідь правильна, сума доната буде від 3 до 1000 гривень (величина генерується випадковим чином), якщо ні – благодійний переказ становитиме 1 грн. За оплату платіжною карткою Mastercard на ОККО можливість вгадати мелодію та згенерувати донат надається двічі. Більше покупок з Fishka — більше донатів на протезування незламних українців.
"Місія Unbroken: лікувати, протезувати та реабілітувати українців в Україні. Наша команда щодня працює над тим, аби створити нашим захисникам і захисницям найкращі умови для відновлення. Для тих, хто втратив кінцівки, це реально за наявності якісних функціональних протезів. І саме з допомогою цього проєкту ми зможемо подарувати нашим пацієнтам можливість повернутися до максимально повноцінного життя", — коментує Володимир Федоров, заступник директора з розвитку та залучення інвестицій Першого медоб’єднання Львова, на базі якого відкрито реабілітаційний центр "Незламні".Підписуйтеся на наш YouTube канал
Як працює "ФІШКОГРАЙ"
- клієнт робить покупку з карткою Fishka у партнера програми лояльності
- переходить у проєкт "ФІШКОГРАЙ" у мобільному додатку Fishka
- cлухає музичний твір Володимира Івасюка, колихаючи телефон
- вгадує мелодію, а Fishka разом з Mastercard переказують донат на протезування
Як ще можна долучитися до ініціативи:
· переказати бали в розділі "Fishka Благодійність" у додатку (Fishka Pay) або на сайті Fishka — проєкт "Протезування незламних українців"
· також можна задонатити кошти за допомогою сервісу monobank "Банка" на Благодійну організацію "Благодійний фонд "Медичні інновації", що опікується Реабілітаційним центром "Незламні"
Детальніша інформація – на сторінці проєкту.
ДОВІДКА:
Fishka — українська мультипартнерська програма лояльності, яка діє з 2009 року. Клієнти Fishka накопичують бали за покупки в основних партнерів та в інтернет-магазинах сервісу Fishka Online. А використовують — на знижки в партнерів, товари та сертифікати з Каталогу Fishka та благодійність. У 2016 році був реалізований перший проєкт збору балів на платформі "Fishka Благодійність". Відтоді на добрі справи зібрано понад 52 000 000 грн і реалізовано 43 проєкти.
Mastercard — глобальна технологічна компанія в галузі платежів. ЇЇ мета: розвивати та зміцнювати цифрову економіку, надавати переваги усім та всюди за допомогою безпечних, доступних і технологічних транзакцій. Використовуючи захищені дані та мережі, компанія натхненно створює інноваційні рішення, які допомагають людям, фінансовим інститутам, урядам та бізнесу реалізовувати їхній потенціал.
Національний реабілітаційний центр "Незламні" (Unbroken) — це унікальне місце, де дорослі та діти, які постраждали від війни, отримують комплексну кваліфіковану медичну допомогу. Це реконструктивна хірургія, ортопедія і роботичне протезування. Постраждалим не лише встановлюють протези, тут їх виготовлятимуть. Окрім того, у Центрі займаються фізичною, психологічною та психосоціальною реабілітацією постраждалих військових і цивільних.