Музика Івасюка в додатку Fishka допоможе зібрати 30 мільйонів гривень на протезування українців

Програма лояльності Fishka розпочала інтерактивний благодійний проєкт "ФІШКОГРАЙ" , мета якого зібрати 30 мільйонів гривень для реабілітаційного центру "Незламні" (Unbroken). Центр займається протезуванням і реабілітацією захисників та захисниць України та цивільних осіб, які втратили кінцівки внаслідок бойових дій. А допоможе ініціаторам проєкту у зборі коштів музика композитора Володимира Івасюка, автора невмирущої "Червоної Рути".

"Понад 90 тисяч українців втратили кінцівки від початку повномасштабного вторгнення. І на жаль, ця кількість збільшується. Тому ми вирішили, що маємо зробити свій внесок у протезування незламних українців. Механіка збору відрізняється від класичних, оскільки, крім благодійної складової, містить і просвітницьку. Ми пропонуємо зануритися в музику геніального Володимира Івасюка, яка звучить на народних інструментах. Ці мелодії мене пронизують до мурах, особливо потужне звучання колісної ліри, що надає впевненості у перемозі та незламності нашої нації. Щоб це відчути, потрібно спробувати", — ділиться Ольга Семчук, керівниця програми лояльності Fishka.

Долучитися до ініціативи може кожен, хто зробить покупку з карткою Fishka у партнера програми лояльності. Після цього треба перейти на сторінку проєкту "ФІШКОГРАЙ" — з головного екрану мобільного додатку Fishka, поколихати телефон і прослухати одну з мелодій Івасюка, яка виконується на автентичних народних інструментах. Користувачам пропонується вгадати назву композиції, а Fishka разом з партнером Mastercard за кожну таку спробу переказуватимуть донати для центру "Незламні". Якщо відповідь правильна, сума доната буде від 3 до 1000 гривень (величина генерується випадковим чином), якщо ні – благодійний переказ становитиме 1 грн. За оплату платіжною карткою Mastercard на ОККО можливість вгадати мелодію та згенерувати донат надається двічі. Більше покупок з Fishka — більше донатів на протезування незламних українців.

"Місія Unbroken: лікувати, протезувати та реабілітувати українців в Україні. Наша команда щодня працює над тим, аби створити нашим захисникам і захисницям найкращі умови для відновлення. Для тих, хто втратив кінцівки, це реально за наявності якісних функціональних протезів. І саме з допомогою цього проєкту ми зможемо подарувати нашим пацієнтам можливість повернутися до максимально повноцінного життя", — коментує Володимир Федоров, заступник директора з розвитку та залучення інвестицій Першого медоб’єднання Львова, на базі якого відкрито реабілітаційний центр "Незламні".

Як працює "ФІШКОГРАЙ"

клієнт робить покупку з карткою Fishka у партнера програми лояльності

переходить у проєкт "ФІШКОГРАЙ" у мобільному додатку Fishka

cлухає музичний твір Володимира Івасюка, колихаючи телефон

вгадує мелодію, а Fishka разом з Mastercard переказують донат на протезування

Як ще можна долучитися до ініціативи:

· переказати бали в розділі "Fishka Благодійність" у додатку (Fishka Pay) або на сайті Fishka — проєкт "Протезування незламних українців"

· також можна задонатити кошти за допомогою сервісу monobank "Банка" на Благодійну організацію "Благодійний фонд "Медичні інновації", що опікується Реабілітаційним центром "Незламні"

Детальніша інформація – на сторінці проєкту.

ДОВІДКА:

Fishka — українська мультипартнерська програма лояльності, яка діє з 2009 року. Клієнти Fishka накопичують бали за покупки в основних партнерів та в інтернет-магазинах сервісу Fishka Online. А використовують — на знижки в партнерів, товари та сертифікати з Каталогу Fishka та благодійність. У 2016 році був реалізований перший проєкт збору балів на платформі "Fishka Благодійність". Відтоді на добрі справи зібрано понад 52 000 000 грн і реалізовано 43 проєкти.

Mastercard — глобальна технологічна компанія в галузі платежів. ЇЇ мета: розвивати та зміцнювати цифрову економіку, надавати переваги усім та всюди за допомогою безпечних, доступних і технологічних транзакцій. Використовуючи захищені дані та мережі, компанія натхненно створює інноваційні рішення, які допомагають людям, фінансовим інститутам, урядам та бізнесу реалізовувати їхній потенціал.

Національний реабілітаційний центр "Незламні" (Unbroken) — це унікальне місце, де дорослі та діти, які постраждали від війни, отримують комплексну кваліфіковану медичну допомогу. Це реконструктивна хірургія, ортопедія і роботичне протезування. Постраждалим не лише встановлюють протези, тут їх виготовлятимуть. Окрім того, у Центрі займаються фізичною, психологічною та психосоціальною реабілітацією постраждалих військових і цивільних.