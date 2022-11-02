Наша цель — выжить и выстоять

Данная фраза прозвучала от самого богатого человека Украины — Рината Ахметова. С первых дней полномасштабной войны он помогает своему народу во всех направлениях. Не смотря на огромные потери в своем бизнесе, а именно потерю двух огромных сталелитейных заводов «Азовсталь» и «ММК им. Ильича» на юго-востоке Украины, бизнесмен только увеличивает свою помощь народу. К сожалению, огромная часть бизнеса была разрушена российскими бомбами и ракетами, а некоторые предприятия остались на оккупированных территориях или приостановили работу.

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Первыми шагами поддержки фронта было изготовление противотанковых ежей, которые защищали города от российской техники. Было произведено около 300 единиц из личных запасов металлургических предприятий. Еще одним оборонительным арсеналом было изготовление шипованных цепей против колесной техники. В дальнейшем производство вышло на новый уровень и началось изготовление первой партии бронежилетов, которая составила 90 тысяч единиц. Ринат Ахметов вместе со своей компанией «Метинвест» разработали уникальную технологию создания стальных пластин для бронежилетов. Данный продукт прошел все проверки и получил необходимые сертификаты. После оформления документации, стальная помощь сразу была отправлена на фронт, а это уже более 150 тысяч бронежилетов для бойцов ВСУ, спасателей, других военных подразделений.

Помимо этого, только энергетический бизнес ДТЭК бизнесмена закупил 175 автомобилей, которые были отправлены на фронт для выполнения боевых задач. Для того, чтобы вооруженные силы Украины могли свободно передвигаться, компанией ДТЭК Ахметова было передано 3,5 тонн топлива для техники. Это огромное вложение, учитывая еще и тот факт, что длительное время в стране был дефицит дизеля.

Вторым этапом стало более масштабное производство компанией «Метинвест», а именно модульных укрытий для блиндажей. Данная конструкция - идеальное строение для окопов, так как поможет военным спрятаться от непогоды и холода. Модульное укрытие является полноценным домом в полевых условиях. Ключевой особенностью является место для буржуйки и выход для трубы. Для того, чтобы в помещении не задерживалась вода – сделаны сливы и запасной выход с лестницей, в случае форс мажора. Такая конструкция сможет не только обеспечить комфортные условия пребывания в полевых условиях, но также защитить наших воинов от обстрелов. Стоимость укрытия составляет 200 000 гривен, но предприятия Ахметова, поставляют их бесплатно для украинской армии.

Если говорить про гуманитарную помощь, то она взяла свое начало еще в первые дни войны. За все время только компанией ДТЭК было отправлено более 50 тонн продовольствия, включая все необходимые продукты, а также 5 тонн медикаментов.

Энергетики ДТЭК первыми заходят на деоккупированные территории и, рискуя своей жизнью, возобновляют электроснабжение населению. Компания приняла решение восстанавливать электромагистрали даже там, где нет оборудования ДТЭК. Также была предоставлена бесплатная электроэнергия для больниц, которые оказывают помощь раненым бойцам.

Ключевым вложением стала закупка 300 беспилотников, которые помогают вычислять вражескую технику, а также доставлять мелкую гуманитарную и медицинскую помощь. Для более точных данных летательные аппараты оснащены тепловизором и точным зумом, который помогает находить нужные цели даже в ночное время.

Если сложить всю оказанную благотворительным фондом и бизнесами Ахметова помощь — это более 3 миллиардов гривен.

На основе материалов: https://daily.rbc.ua/ukr/show/staleviy-front-k-rinat-ahmetov-postaviv-biznes-1663932698.html.