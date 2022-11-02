«Наша мета — вижити і вистояти»

Фраза з заголовку належить найбагатшій людині України — Рінату Ахметову. З перших днів повномасштабної війни він допомагає своєму народові у всіх напрямках. Незважаючи на величезні втрати для власного бізнесу, а саме втрату двох величезних сталеливарних заводів «Азовсталь» та «ММК ім. Ілліча» на південному сході України бізнесмен лише збільшує свою допомогу народу. На жаль, величезну частину бізнесу було зруйновано російськими бомбами та ракетами, а деякі підприємства залишилися на окупованих територіях або призупинили роботу.

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Першими кроками підтримки фронту було виготовлення протитанкових їжаків, які захищали міста від російської техніки на початку війни. Було вироблено близько 300 одиниць із особистих запасів металургійних підприємств. Ще одним оборонним арсеналом було виготовлення шипованих ланцюгів проти колісної техніки. Надалі виробництво вийшло на новий рівень і розпочалося виготовлення першої партії бронежилетів, яка становила 90 тисяч одиниць. Рінат Ахметов разом із своєю компанією «Метінвест» розробили унікальну технологію створення сталевих пластин для бронежилетів. Цей продукт пройшов усі перевірки та отримав необхідні сертифікати. Після оформлення документації, цю сталеву допомогу одразу було відправлено на фронт, а це вже понад 150 тисяч бронежилетів для бійців ЗСУ, рятувальників та інших військових підрозділів.

Окрім цього, лише енергетичний бізнес Ахметова ДТЕК закупив 175 автомобілів, які були відправлені на фронт для виконання бойових завдань. Для того щоб збройні сили України могли вільно пересуватися, компанією було передано 3,5 тонни палива для техніки. Це величезне вкладення, враховуючи ще й той факт, що тривалий час у країні був дефіцит дизеля.

Другим етапом стало масштабніше виробництво компанією «Метінвест», а саме — виготовлення модульних укриттів для бліндажів. Ця конструкція — ідеальна будівля для окопів, оскільки допоможе військовим сховатися від негоди та холоду. Модульне укриття є повноцінним будинком у польових умовах. Ключовою особливістю є спеціально відведене місце для буржуйки та вихід для труби. Для того, аби у приміщенні не затримувалася вода — зроблено зливи та запасний вихід зі сходами, у разі форс-мажору. Така конструкція зможе не лише забезпечити комфортні умови перебування у польових умовах, але також захистити наших воїнів від обстрілів. Вартість одного такого укриття складає 200 000 гривень, але підприємства Ахметова постачають їх безкоштовно для української армії.

Якщо говорити про гуманітарну допомогу, то вона почалася ще в перші дні війни. За весь час лише компанією ДТЕК було відправлено понад 50 тонн продовольства, включаючи всі необхідні продукти, а також 5 тонн медикаментів.

Енергетики ДТЕК першими заходять на деокуповані території та, ризикуючи власним життям, відновлюють електропостачання населенню. Компанія ухвалила рішення відновлювати електромагістралі навіть там, де немає обладнання ДТЕК. Також було надано безкоштовну електроенергію для лікарень, що надають допомогу пораненим бійцям.

Ключовим вкладенням стала закупівля 300 безпілотників, які допомагають виявляти ворожу техніку, а також доставляти дрібну гуманітарну та медичну допомогу. Для точніших даних літальні апарати оснащено тепловізором і точним зумом, який допомагає знаходити потрібні цілі навіть у нічний час.

Якщо підсумувати всю надану благодійним фондом та бізнесами Ахметова допомогу — це понад 3 мільярди гривень.

Матеріал підготовано на основі публікації: https://daily.rbc.ua/ukr/show/staleviy-front-k-rinat-ahmetov-postaviv-biznes-1663932698.html