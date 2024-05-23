Переводные татуировки: временный тренд или находка для креативных людей?

Как и все вокруг, переводные татуировки имеют свое «Золотое время» и периоды спада популярности. Но так было раньше. Сейчас такие рисунки существенно продвинулись вперед и пользуются большим спросом как среди детей, так и взрослых. Явный пример популярности — продукция бренда Арли Сайн. В Украине его очень любят, в частности, за большой ассортимент и реалистичность рисунков, чего получается достичь благодаря высокому качеству. Но стоит ли ожидать спад спроса ближайшее время?

Почему тату перебивачка так популярна?

Рассматривая варианты для покупки переводок, многие первым делом обращают внимание на временность решения — носить такой рисунок на теле можно до 2 недель, а далее он бесследно стирается. Это может служить хорошей альтернативой реальной татуировке, где нужно долго взвешивать все «за» и «против», выбирать мастера и решаться на сам сеанс. Но перебивачка — это также:

Безопасно — не требует проколов или введения чернил под кожу, потому при нанесении не будет никакой боли и нет риска занести инфекцию. Доступно — даже самый сложный рисунок на всю руку обойдется в десятки раз дешевле, чем наносить аналогичный реальный. Разнообразно — часто компании предлагают сотни разных вариантов татуировок, что позволяет экспериментировать и часто менять рисунки по настроению или поводу. Креативно — люди могут выражать свою индивидуальность и креативность без необходимости делать постоянные татуировки по случаю особого повода, тематического мероприятия или просто в повседневности с целью поднять себе настроение или дополнить образ необычным акцентом. Универсально — переводки любят как мужчины, так и женщины. А возможность разработать и заказать свой дизайн является хорошим бонусом для тех, кто ищет индивидуальность во всем. Просто — с нанесением может справиться даже ребенок, поскольку инструкция не включает в себя никаких сложностей: очистить кожу, приклеить тату клейкой стороной, смочить, подождать и снять защитный слой.

Поскольку временная татуировка наносится не навсегда и при необходимости легко убирается, никак не вредя коже, то их могут использовать даже дети. В ассортименте есть отдельные детские линейки, собранные с учетом увлечений современных детей. Как и всегда можно выбрать варианты для взрослых, что может служить особым методом сближения родителей с ребенком — наносить вместе одинаковые рисунки на тело всегда приятно и весело.

Купить переводные тату — все еще актуально?

Несомненно, да. Достаточно взглянуть на ассортимент бренда Арли Сайн — https://arleysign.com/ru/. Он служит явным подтверждением тому, что временные татуировки — все еще модный тренд. Их используют люди по всему миру, заменяя реальные татушки более простым и практичным решением. А также в бизнесе промо-акции на фестивалях, концертах и других массовых мероприятиях способствуют увеличению узнаваемости.

Как итог, о временных татуировках знают все и это направление только развивается, набирая обороты. Если взять первые прототипы и сравнить с текущими — это будет небо и земля во всем: от дизайна до качества используемых материалов и проработки деталей. На теле современные переводки и правда смотрятся реалистично, чем и подкупают многих.