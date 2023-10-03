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Первые БПЛА от Cosmolot Airlines уже эффективно работают на фронте
Первые 15 из 50 Блла Punisher от украинской компании COSMOLOT уже показали результаты на передовой. Дроны созданы по инновационной технологии, устойчивы к РЭБ и уже доказывают свою эффективность на поле боя. Бойцы ВСУ показали реальную боевую задачу, выполненную с помощью Punisher
Cosmolot Airlines — это первый боевой авиафлот Украины, профинансированный частной компанией и состоящий из 50 ударных БПЛА Punisher. Первые 15 дронов уже на фронте и помогают военным уничтожать вражеские позиции. В течение октября компания планирует передать фронту следующую партию дронов.
Командир 28-й отдельной механизированной бригады Мадяр распространил видео работы новейшего дрона Punisher. Точность и эффективность самолета и профессиональная работа военных помогают успешно выполнить боевое задание и нанести удар по позициям российских солдат. Главным преимуществом инновационного дрона Punisher – устойчивость к любому РЭБ. А учитывая, что дрон тих и незаметен, это помогает уничтожать врага глубоко в тылу.
На создание воздушного флота Cosmolot выделил 100 млн. грн. из собственной прибыли. Общая сумма помощи от компании Cosmolot с начала полномасштабного вторжения уже составила более 130 млн. грн. Cosmolot — ведущая технологическая гемблинг компания — весомый налогоплательщик. Нахождение в госбюджет от компании за первое полугодие 2023 года составило 1 млрд грн.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Пример Cosmolot показывает, что каждый ответственный бизнес должен обратить внимание на современные украинские военные разработки и аккумулировать ресурсы бизнеса для поддержки фронта. Калим Победу совместными усилиями!