Пиковые сезоны: как планировать запасы канцтоваров, чтобы не останавливать работу команды
В любой компании есть периоды высокой нагрузки – отчетный квартал, подготовка к учебному году, маркетинговые кампании или сезонные распродажи. Именно тогда начинают стремительно расходоваться канцтовары: бумага, файлы, папки, маркеры, упаковочные материалы. И если вовремя не пополнить запасы, можно столкнуться с хаосом в офисе. Чтобы избежать авралов, важно грамотно подойти к вопросу планирования закупок, особенно в пиковые сезоны. В этой статье вместе с экспертами интернет-магазина “ЭКСПРЕСС-СЕРВИС” расскажем, как это сделать шаг за шагом.
Почему важно готовиться к пиковым нагрузкам?
Даже если в течение года офис работает стабильно, в определенные месяцы нагрузка на ресурсы возрастает в разы. Особенно это касается:
- учебного сезона (август–сентябрь),
- конца года (ноябрь–декабрь),
- начала квартала (январь, апрель, июль, октябрь),
- массовых мероприятий, переездов или обновлений оборудования.
Если не предусмотреть всплеск потребностей заранее, в самый ответственный момент может закончиться бумага или выйти из строя картридж. А это потеря времени, нервов и денег.
Как распланировать запасы канцтоваров?
Перед началом сезона стоит провести минимальный аудит и определить слабые места. Вот проверенная схема:
- Проанализируйте прошлые периоды – какие товары заканчивались первыми, что пришлось докупать в экстренном порядке?
- Составьте список критически важных позиций – бумага, картриджи, файлы, скрепки, маркеры, папки.
- Рассчитайте месячную норму исходя из прошлых данных, определите минимальный и оптимальный объем по каждой категории.
- Заложите буфер, он поможет пережить непредвиденные задержки доставки или всплески спроса.
- Следите за сроками годности.
- Организуйте зону хранения, убедитесь, что в офисе есть место для грамотной укладки товара с быстрым доступом.
Подобная система работает как для малых компаний, так и для крупных организаций с филиалами.
