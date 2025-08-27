Запланована подія 2

Пиковые сезоны: как планировать запасы канцтоваров, чтобы не останавливать работу команды

В любой компании есть периоды высокой нагрузки – отчетный квартал, подготовка к учебному году, маркетинговые кампании или сезонные распродажи. Именно тогда начинают стремительно расходоваться канцтовары: бумага, файлы, папки, маркеры, упаковочные материалы. И если вовремя не пополнить запасы, можно столкнуться с хаосом в офисе. Чтобы избежать авралов, важно грамотно подойти к вопросу планирования закупок, особенно в пиковые сезоны. В этой статье вместе с экспертами интернет-магазина “ЭКСПРЕСС-СЕРВИС” расскажем, как это сделать шаг за шагом.

Почему важно готовиться к пиковым нагрузкам?

Даже если в течение года офис работает стабильно, в определенные месяцы нагрузка на ресурсы возрастает в разы. Особенно это касается:

  • учебного сезона (август–сентябрь),
  • конца года (ноябрь–декабрь),
  • начала квартала (январь, апрель, июль, октябрь),
  • массовых мероприятий, переездов или обновлений оборудования.

Если не предусмотреть всплеск потребностей заранее, в самый ответственный момент может закончиться бумага или выйти из строя картридж. А это потеря времени, нервов и денег.

Как распланировать запасы канцтоваров?

Перед началом сезона стоит провести минимальный аудит и определить слабые места. Вот проверенная схема:

  1. Проанализируйте прошлые периоды – какие товары заканчивались первыми, что пришлось докупать в экстренном порядке?
  2. Составьте список критически важных позиций – бумага, картриджи, файлы, скрепки, маркеры, папки.
  3. Рассчитайте месячную норму исходя из прошлых данных, определите минимальный и оптимальный объем по каждой категории.
  4. Заложите буфер, он поможет пережить непредвиденные задержки доставки или всплески спроса.
  5. Следите за сроками годности. 
  6. Организуйте зону хранения, убедитесь, что в офисе есть место для грамотной укладки товара с быстрым доступом.

Подобная система работает как для малых компаний, так и для крупных организаций с филиалами.

Где закупать канцтовары быстро и надежно?

Для оперативных закупок и плановых пополнений удобно использовать сайт https://www.express-service.com.ua/. Здесь легко собрать корзину под любой сценарий — от школы и офиса до упаковки для онлайн-заказов. Интернет-магазин предлагает широкий ассортимент канцтоваров, бумаги, офисных принадлежностей, выгодные условия для корпоративных клиентов, удобный онлайн-каталог с фильтрами по категориям и брендам. Есть быстрая доставка по всей Украине. Не стоит ждать момента, когда закончится последняя упаковка бумаги. Лучше заранее подготовиться к пику и сэкономить время, ресурсы и нервы.