Пиковые сезоны: как планировать запасы канцтоваров, чтобы не останавливать работу команды

В любой компании есть периоды высокой нагрузки – отчетный квартал, подготовка к учебному году, маркетинговые кампании или сезонные распродажи. Именно тогда начинают стремительно расходоваться канцтовары: бумага, файлы, папки, маркеры, упаковочные материалы. И если вовремя не пополнить запасы, можно столкнуться с хаосом в офисе. Чтобы избежать авралов, важно грамотно подойти к вопросу планирования закупок, особенно в пиковые сезоны. В этой статье вместе с экспертами интернет-магазина “ЭКСПРЕСС-СЕРВИС” расскажем, как это сделать шаг за шагом.

Почему важно готовиться к пиковым нагрузкам?

Даже если в течение года офис работает стабильно, в определенные месяцы нагрузка на ресурсы возрастает в разы. Особенно это касается:

учебного сезона (август–сентябрь),

конца года (ноябрь–декабрь),

начала квартала (январь, апрель, июль, октябрь),

массовых мероприятий, переездов или обновлений оборудования.

Если не предусмотреть всплеск потребностей заранее, в самый ответственный момент может закончиться бумага или выйти из строя картридж. А это потеря времени, нервов и денег.

Как распланировать запасы канцтоваров?

Перед началом сезона стоит провести минимальный аудит и определить слабые места. Вот проверенная схема:

Проанализируйте прошлые периоды – какие товары заканчивались первыми, что пришлось докупать в экстренном порядке? Составьте список критически важных позиций – бумага, картриджи, файлы, скрепки, маркеры, папки. Рассчитайте месячную норму исходя из прошлых данных, определите минимальный и оптимальный объем по каждой категории. Заложите буфер, он поможет пережить непредвиденные задержки доставки или всплески спроса. Следите за сроками годности. Организуйте зону хранения, убедитесь, что в офисе есть место для грамотной укладки товара с быстрым доступом.

Подобная система работает как для малых компаний, так и для крупных организаций с филиалами.

Где закупать канцтовары быстро и надежно?

