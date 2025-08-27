Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,40

--0,03

EUR

48,27

--0,21

Готівковий курс:

USD

41,39

41,32

EUR

48,25

48,10

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини компаній
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Пікові сезони: як планувати запаси канцтоварів, щоб не зупиняти роботу команди

Якщо вчасно не поповнити запаси канцтовари, можна зіткнутися з хаосом в офісі
Якщо вчасно не поповнити запаси канцтовари, можна зіткнутися з хаосом в офісі

У будь-якій компанії є періоди високого навантаження – звітний квартал, підготовка до навчального року, маркетингові кампанії чи сезонні розпродажі. Саме тоді починають швидко витрачатись канцтовари: папір, файли, папки, маркери, пакувальні матеріали. І якщо вчасно не поповнити запаси, можна зіткнутися з хаосом в офісі. Щоб уникнути авралів, важливо грамотно підійти до планування закупівель, особливо в пікові сезони. У цій статті разом із експертами інтернет-магазину "ЕКСПРЕС-СЕРВІС" розповімо, як це зробити крок за кроком.


 

Чому важливо готуватися до пікових навантажень?

Навіть якщо протягом року офіс працює стабільно, певні місяці навантаження на ресурси зростає в рази. Особливо це стосується:

  • навчального сезону (серпень–вересень),
  • кінця року (листопад-грудень),
  • початку кварталу (січень, квітень, липень, жовтень),
  • масових заходів, переїздів чи оновлень обладнання.

Якщо не передбачити сплеск потреб заздалегідь, у відповідальний момент може закінчитися папір або вийти з ладу картридж. А це втрата часу, нервів та грошей.

Як розпланувати запаси канцтоварів?

Перед початком сезону варто провести мінімальний аудит та визначити слабкі місця. Ось перевірена схема:

  1. Проаналізуйте минулі періоди – які товари закінчувалися першими, що довелося докуповувати в екстреному порядку?
  2. Складіть список критично важливих позицій – папір, картриджі, файли, скріпки, маркери, папки.
  3. Розрахуйте місячну норму виходячи з минулих даних, визначте мінімальний та оптимальний обсяг за кожною категорією.
  4. Закладіть буфер, він допоможе пережити непередбачені затримки доставки чи сплески попиту.
  5. Слідкуйте за термінами придатності.
  6. Організуйте зону зберігання, переконайтеся, що в офісі є місце для грамотного укладання товару зі швидким доступом.

Подібна система працює як для малих компаній, так і для великих організацій із філіями і відповідно витратами канцтоварів.

Де купувати канцтовари швидко та надійно?

Для оперативних закупівель та планових поповнень зручно використовувати сайт https://www.express-service.com.ua/ua/. Тут легко зібрати кошик під будь-який сценарій - від школи та офісу до упаковки для онлайн-замовлень. Інтернет-магазин пропонує широкий асортимент канцтоварів, паперу, офісного приладдя, вигідні умови для корпоративних клієнтів, зручний онлайн-каталог з фільтрами за категоріями та брендами. Є швидка доставка по Україні. Не варто чекати на момент, коли закінчиться остання упаковка паперу. Краще заздалегідь підготуватися до піку та заощадити час, ресурси та нерви.